¿Con la cochera vacía? Espacios ya se alquilan hasta por S/800 en Lima: 5 claves para entrar al negocio

En un contexto donde cada vez más limeños buscan formas de generar ingresos complementarios, las cocheras han dejado de ser solo un espacio subutilizado para convertirse en un activo rentable.
Según cifras de ParkGO, los ingresos por alquiler de estacionamientos en la capital peruana han crecido un 40% respecto a años anteriores.
Esta tendencia refleja no solo el alza de la demanda de espacios seguros en zonas residenciales y comerciales, sino también el interés de los propietarios por monetizar áreas que antes permanecían vacías.
¿Cuánto se puede ganar alquilando una cochera?
El potencial económico es considerable. En San Isidro, los propietarios pueden obtener entre S/500 y S/800 mensuales por cada cochera alquilada.
Miraflores ofrece ingresos de S/400 a S/700, Barranco entre S/300 y S/500, San Miguel de S/250 a S/450 y La Victoria entre S/200 y S/350 al mes.
PUBLICIDAD
El 80% de las cocheras disponibles en plataformas especializadas se concentra en distritos estratégicos, con Miraflores, San Isidro y Barranco como líderes en oferta y demanda.
5 claves para ganar más dinero con su cochera
Antes de decidir cómo rentabilizar su cochera, conviene considerar distintas estrategias que pueden maximizar los ingresos y asegurar una gestión eficiente del espacio. Estas son 5 recomendaciones para sacar el mayor provecho:
- Alquile por horas o días: Ideal en zonas cercanas a oficinas, centros comerciales, clínicas o universidades, donde la demanda temporal es alta.
- Considere contratos mensuales: Esta modalidad asegura ingresos constantes y reduce la rotación de usuarios, especialmente en áreas con déficit de estacionamientos.
- Aproveche la alta demanda en eventos: Conciertos, festividades y campañas comerciales elevan la necesidad de estacionamiento, generando ingresos extra para espacios cercanos a estos eventos.
- Establezca tarifas competitivas: Analizar los precios de la zona y las características del espacio ayuda a definir una tarifa adecuada que favorezca la ocupación y la rentabilidad.
- Utilice herramientas tecnológicas: Las nuevas plataformas de movilidad urbana facilitan la gestión y visibilidad de las cocheras, ayudando a conectar propietarios con conductores interesados de forma rápida y segura.
¿Quiénes apuestan por este modelo?
El perfil de los propietarios que alquilan sus cocheras corresponde principalmente a personas de 30 a 60 años, pertenecientes a niveles socioeconómicos medio-altos y altos.
Muchos son profesionales, empresarios o dueños de departamentos con espacios de estacionamiento adicionales en distritos céntricos, de acuerdo con ParkGo.
El crecimiento del tránsito vehicular y la limitada disponibilidad de estacionamientos públicos han hecho que estos propietarios encuentren en el alquiler una oportunidad para generar ingresos sin grandes inversiones.
PUBLICIDAD
Pero, ¿cuánto demora poner en alquiler mi cochera?
Según datos recientes de ParkGO, el 70% de las cocheras puestas en alquiler logran ocuparse rápidamente, mientras que el 30% restante puede demorar más tiempo en encontrar usuario. En promedio, una cochera permanece vacante alrededor de un mes antes de ser alquilada.
Los distritos donde la rotación es más ágil son Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco, zonas donde el uso de aplicaciones como Uber y Airbnb es frecuente, lo que incrementa la demanda de espacios de estacionamiento y facilita la rápida ocupación de cocheras disponibles.
Optimizar espacios, generar ingresos: Un mercado en expansión
Esta expansión responde a la practicidad y rapidez del modelo, que permite a los propietarios obtener ingresos adicionales y a los usuarios acceder a soluciones de estacionamiento más seguras y convenientes.
PUBLICIDAD
Aprovechar una cochera vacía es una de las formas más simples de transformar un espacio subutilizado en una fuente de ingreso constante. En distritos con alta demanda, el alquiler no solo ayuda a aliviar la escasez de estacionamientos, sino que contribuye a optimizar la movilidad urbana y a dinamizar la economía local.
Más Noticias
Moody’s advierte riesgo de Perú y América Latina por exportaciones de materia prima a China
Perú estaría retrocediendo en su ‘cadena de valor’ al exportar materias primas en su gran mayoría, lo que lo haría lo dependiente de vulnerabilidades a shocks de la demanda y contribuiría en contra de su industrialización
Yoshimar Yotún sorprendió con su deseo de regresar a Cruz Azul en medio de crisis en Sporting Cristal: “Me trató muy bien”
El capitán del cuadro ‘rimense’ se pronunció por la posibilidad de volver a la ‘máquina cementera’ tras ganar la Liga MX. También habló de Mano Menezes y de la derrota de Perú ante España
Olas de hasta cinco metros en Chimbote: en video captan como inunda malecón y sorprende a turistas
El municipio activó brigadas, cintas de peligro y vigilancia permanente tras la inundación del Malecón Grau, mientras piden a vecinos y visitantes alejarse de la ribera ante varios días de riesgo
Tecnología híbrida SHS: en qué consiste el sistema que combina motores eléctricos y de combustión
Presente en modelos del segmento SUV de Omoda | Jaecoo, el Super Hybrid System (SHS) propone una autonomía combinada de entre 1.000 y 1.300 km
Magaly Medina afirma que María Pía Copello no debió dejar la televisión por el streaming: “Ha sido mal aconsejada”
La conductora defendió a su colega, pero sostuvo que la transición de la televisión al streaming exige adaptación y autenticidad, aspectos que considera clave para el éxito digital
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD