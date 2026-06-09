Perú

¿Con la cochera vacía? Espacios ya se alquilan hasta por S/800 en Lima: 5 claves para entrar al negocio

El alquiler de cocheras en Lima se consolida como una fuente de ingresos adicionales para cientos de propietarios, con distritos como San Isidro y Miraflores a la cabeza en rentabilidad, según un análisis de ParkGO

Guardar
Google icon
COCHERA - ESTACIONAMIENTO
El 80% de las cocheras disponibles en plataformas especializadas se concentra en Miraflores, San Isidro y Barranco, donde se ubican la oferta y la demanda principales.

En un contexto donde cada vez más limeños buscan formas de generar ingresos complementarios, las cocheras han dejado de ser solo un espacio subutilizado para convertirse en un activo rentable.

Según cifras de ParkGO, los ingresos por alquiler de estacionamientos en la capital peruana han crecido un 40% respecto a años anteriores.

Esta tendencia refleja no solo el alza de la demanda de espacios seguros en zonas residenciales y comerciales, sino también el interés de los propietarios por monetizar áreas que antes permanecían vacías.

¿Cuánto se puede ganar alquilando una cochera?

El potencial económico es considerable. En San Isidro, los propietarios pueden obtener entre S/500 y S/800 mensuales por cada cochera alquilada.

Miraflores ofrece ingresos de S/400 a S/700, Barranco entre S/300 y S/500, San Miguel de S/250 a S/450 y La Victoria entre S/200 y S/350 al mes.

PUBLICIDAD

El 80% de las cocheras disponibles en plataformas especializadas se concentra en distritos estratégicos, con Miraflores, San Isidro y Barranco como líderes en oferta y demanda.

cochera estacionamiento
El crecimiento del tránsito vehicular y la escasez de estacionamientos públicos impulsan en Lima la demanda de cocheras en zonas residenciales y comerciales.

5 claves para ganar más dinero con su cochera

Antes de decidir cómo rentabilizar su cochera, conviene considerar distintas estrategias que pueden maximizar los ingresos y asegurar una gestión eficiente del espacio. Estas son 5 recomendaciones para sacar el mayor provecho:

  • Alquile por horas o días: Ideal en zonas cercanas a oficinas, centros comerciales, clínicas o universidades, donde la demanda temporal es alta.
  • Considere contratos mensuales: Esta modalidad asegura ingresos constantes y reduce la rotación de usuarios, especialmente en áreas con déficit de estacionamientos.
  • Aproveche la alta demanda en eventos: Conciertos, festividades y campañas comerciales elevan la necesidad de estacionamiento, generando ingresos extra para espacios cercanos a estos eventos.
  • Establezca tarifas competitivas: Analizar los precios de la zona y las características del espacio ayuda a definir una tarifa adecuada que favorezca la ocupación y la rentabilidad.
  • Utilice herramientas tecnológicas: Las nuevas plataformas de movilidad urbana facilitan la gestión y visibilidad de las cocheras, ayudando a conectar propietarios con conductores interesados de forma rápida y segura.
PBI - San Isidro - crecimiento económico
San Isidro registra los ingresos más altos por alquiler de cochera, con rangos mensuales de S/500 a S/800, de acuerdo con ParkGO.

¿Quiénes apuestan por este modelo?

El perfil de los propietarios que alquilan sus cocheras corresponde principalmente a personas de 30 a 60 años, pertenecientes a niveles socioeconómicos medio-altos y altos.

Muchos son profesionales, empresarios o dueños de departamentos con espacios de estacionamiento adicionales en distritos céntricos, de acuerdo con ParkGo.

El crecimiento del tránsito vehicular y la limitada disponibilidad de estacionamientos públicos han hecho que estos propietarios encuentren en el alquiler una oportunidad para generar ingresos sin grandes inversiones.

PUBLICIDAD

dolar - dinero - remesas - soles
En Lima, el alquiler de cocheras creció como fuente de ingresos y las ganancias por arrendar estacionamientos subieron 40%, según ParkGO.

Pero, ¿cuánto demora poner en alquiler mi cochera?

Según datos recientes de ParkGO, el 70% de las cocheras puestas en alquiler logran ocuparse rápidamente, mientras que el 30% restante puede demorar más tiempo en encontrar usuario. En promedio, una cochera permanece vacante alrededor de un mes antes de ser alquilada.

Los distritos donde la rotación es más ágil son Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco, zonas donde el uso de aplicaciones como Uber y Airbnb es frecuente, lo que incrementa la demanda de espacios de estacionamiento y facilita la rápida ocupación de cocheras disponibles.

Optimizar espacios, generar ingresos: Un mercado en expansión

Esta expansión responde a la practicidad y rapidez del modelo, que permite a los propietarios obtener ingresos adicionales y a los usuarios acceder a soluciones de estacionamiento más seguras y convenientes.

Aprovechar una cochera vacía es una de las formas más simples de transformar un espacio subutilizado en una fuente de ingreso constante. En distritos con alta demanda, el alquiler no solo ayuda a aliviar la escasez de estacionamientos, sino que contribuye a optimizar la movilidad urbana y a dinamizar la economía local.

Temas Relacionados

estacionamientoscocherasalquilerdepartamentosventa de departamentosParkGosector inmobiliarioperu-economia

Más Noticias

Moody’s advierte riesgo de Perú y América Latina por exportaciones de materia prima a China

Perú estaría retrocediendo en su ‘cadena de valor’ al exportar materias primas en su gran mayoría, lo que lo haría lo dependiente de vulnerabilidades a shocks de la demanda y contribuiría en contra de su industrialización

Moody’s advierte riesgo de Perú y América Latina por exportaciones de materia prima a China

Yoshimar Yotún sorprendió con su deseo de regresar a Cruz Azul en medio de crisis en Sporting Cristal: “Me trató muy bien”

El capitán del cuadro ‘rimense’ se pronunció por la posibilidad de volver a la ‘máquina cementera’ tras ganar la Liga MX. También habló de Mano Menezes y de la derrota de Perú ante España

Yoshimar Yotún sorprendió con su deseo de regresar a Cruz Azul en medio de crisis en Sporting Cristal: “Me trató muy bien”

Olas de hasta cinco metros en Chimbote: en video captan como inunda malecón y sorprende a turistas

El municipio activó brigadas, cintas de peligro y vigilancia permanente tras la inundación del Malecón Grau, mientras piden a vecinos y visitantes alejarse de la ribera ante varios días de riesgo

Olas de hasta cinco metros en Chimbote: en video captan como inunda malecón y sorprende a turistas

Tecnología híbrida SHS: en qué consiste el sistema que combina motores eléctricos y de combustión

Presente en modelos del segmento SUV de Omoda | Jaecoo, el Super Hybrid System (SHS) propone una autonomía combinada de entre 1.000 y 1.300 km

Infobae

Magaly Medina afirma que María Pía Copello no debió dejar la televisión por el streaming: “Ha sido mal aconsejada”

La conductora defendió a su colega, pero sostuvo que la transición de la televisión al streaming exige adaptación y autenticidad, aspectos que considera clave para el éxito digital

Magaly Medina afirma que María Pía Copello no debió dejar la televisión por el streaming: “Ha sido mal aconsejada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Misión de Observación de la UE: “El periodo entre las dos vueltas presidenciales se vio eclipsado por una narrativa de fraude”

Misión de Observación de la UE: “El periodo entre las dos vueltas presidenciales se vio eclipsado por una narrativa de fraude”

Keiko Fujimori espera que el voto extranjero y actas observadas le den la victoria: “Hay mucha esperanza”

¿Dejavú electoral? Panorama del conteo de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es similar al 2021 con Pedro Castillo

Más de 1.2 millones de peruanos no apoyaron a ningún candidato: votos blancos, viciados y ausentismo definieron la segunda vuelta

¿Cuándo se dará a conocer el 100% de los resultados oficiales de la ONPE y qué pasa después?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina afirma que María Pía Copello no debió dejar la televisión por el streaming: “Ha sido mal aconsejada”

Magaly Medina afirma que María Pía Copello no debió dejar la televisión por el streaming: “Ha sido mal aconsejada”

Entradas para concierto de Álvaro Díaz en Lima: preventa, precios y link para comprar

Mario Hart habla de su soltería en medio de conflicto matrimonial con Korina Rivadeneira: “Hace como dos años soy soltero”

María Pía Copello sobre el estreno de programa de Edson Dávila en América TV: “Ese horario me lo quitaron y se lo dieron a él”

Alejandra Baigorria recibe críticas tras cuestionar a votantes de Roberto Sánchez en la segunda vuelta: “La que tiene que abrir los ojos eres tú”

DEPORTES

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250

Yoshimar Yotún sorprendió con su deseo de regresar a Cruz Azul en medio de crisis en Sporting Cristal: “Me trató muy bien”

Javier Rabanal regresa a la Liga 1: fue anunciado como nuevo DT de Cusco FC tras abrupta salida de Universitario

Programación de la fecha 1 del Mundial 2026: canales TV y horarios en Perú del torneo FIFA

Canal TV para ver la Copa de la Liga peruana 2026: partidos de la Liga 1 y Liga 2