Colombia

Hijo del escritor Mario Vargas Llosa expresó su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia: “Representa valores fundamentales”

Álvaro Vargas Llosa dio a conocer su apoyo a la postulante por el Centro Democrático, quien agradeció el gesto y reiteró su compromiso con la defensa democrática

Guardar
Google icon
Paloma Valencia - crédito Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia
La candidata presidencial saludó públicamente el respaldo, mientras que el escritor destacó valores democráticos y la proyección internacional de Colombia - crédito Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia

Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, expresó su apoyo a la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, a pocos días de las elecciones en Colombia previstas para el 31 de mayo de 2026.

El escritor destacó en un mensaje público la importancia de los comicios y la proyección internacional del país.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, Álvaro Vargas Llosa remarcó: “Quiero compartir algunas reflexiones de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Lo hago con el mayor respeto por la voluntad soberana de los colombianos, quienes tendrán la decisión final sobre el futuro de su país. Lo que ocurra en Colombia nos concierne a todos”.

El hijo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del premio Nobel de Literatura, confirmó su apoyo al candidata del Centro Democrático - crédito Prensa Paloma Valencia

Además, hizo hincapié en la dimensión estratégica de Colombia dentro de América Latina por su economía y población: “Se trata de la cuarta economía de América Latina, con una producción anual superior a quinientos mil millones de dólares, la segunda población más numerosa de Sudamérica y una ubicación estratégica en el hemisferio”.

PUBLICIDAD

Vargas Llosa valoró el liderazgo de Paloma Valencia, al afirmar: “Paloma Valencia es una candidata que ha generado respaldo y admiración, no solo entre millones de colombianos, sino también entre muchas personas alrededor del mundo, como yo y la fundación que represento. Por eso quiero compartir estas reflexiones. Ella representa valores fundamentales que hoy están en debate en Colombia y en otros países, y que es esencial recuperar”.

El presidente de la Fundación Internacional para la Libertad argumentó que la candidata del Centro Democrático representa “un compromiso con la democracia liberal”. Según sus palabras, “se sometió a una consulta interna en las elecciones primarias de marzo, donde obtuvo una victoria contundente. Además, desde su rol de senadora y como ciudadana, ha enfrentado los intentos del petrismo por debilitar las instituciones de derecho en un país que durante años fue un referente en América Latina”.

En su mensaje, Álvaro Vargas Llosa resaltó que Paloma Valencia “ha enfrentado con valentía a mafias y grupos criminales que controlan amplias zonas del país, donde el Estado está ausente”. También remarcó “la defensa de una economía moderna”, señalando que busca “atraer inversiones y garantizar seguridad jurídica a la empresa privada, que considera el motor del desarrollo”. Añadió: “Su objetivo es ubicar a Colombia entre los países más avanzados, no solo de la región, sino del mundo emergente”.

Viajes Vargas Llosa
Álvaro Vargas Llosa resaltó que Paloma Valencia “ha enfrentado con valentía a mafias y grupos criminales que controlan amplias zonas del país, donde el Estado está ausente” - crédito John Reyes Mejía/EFE

Sobre política exterior, el escritor explicó que la candidata apuesta “claramente por las democracias liberales de Occidente y de otros lugares”. Observó que, en los últimos años, el petrismo “ha alejado a Colombia de esos grandes centros internacionales, intentando alinear al país con dictaduras repudiables y promoviendo el distanciamiento con naciones con las que debería mantener buenas relaciones”.

Álvaro Vargas Llosa concluyó: “Por todas estas razones, Paloma Valencia representa valores que queremos rescatar. Espero que los colombianos compartan esta visión y le den la oportunidad de liderar el destino de su país”.

Frente a ese respaldo, Paloma Valencia agradeció públicamente el apoyo. “Gracias Álvaro Vargas Llosa por tu apoyo y tu voz valiente. En tiempos en que el populismo amenaza a nuestras democracias, contar con personas como tú, comprometidas con la libertad, es un honor y una responsabilidad”, expresó la candidata.

Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X
Frente a ese respaldo, Paloma Valencia agradeció públicamente el apoyo de Álvaro Vargas Llosa - crédito @PalomaValenciaL/X

En el cierre de su mensaje, la representante del Centro Democrático reafirmó su compromiso: “Seguiremos defendiendo a Colombia y luchando por la democracia en toda América Latina”.

Recientemente, la campaña presidencial de Paloma Valencia recibió un respaldo internacional tras la adhesión de Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien manifestó su apoyo en un acto realizado en Bogotá el 21 de mayo de 2026.

En su intervención, Almagro advirtió sobre los riesgos democráticos que enfrenta Colombia en el actual proceso electoral y calificó la contienda como una “elección imperfecta”.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaHijo de Mario Vargas llosaÁlvaro Vargas LlosaElecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bogotá adoptó nueva regulación para reforzar la seguridad en plataformas de movilidad: en qué consiste

El reciente acuerdo crea mecanismos de articulación entre la administración distrital, empresas tecnológicas, conductores y usuarios para enfrentar riesgos relacionados con el uso de aplicaciones, sin redefinir el marco legal nacional vigente

Bogotá adoptó nueva regulación para reforzar la seguridad en plataformas de movilidad: en qué consiste

Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001, reapareció para promocionar su nuevo álbum: esta es la historia

La condena judicial por homicidio que pesa sobre el músico recobró vigencia en la opinión pública después de su reingreso al circuito vallenato y su exposición mediática en prensa y radio local

Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001, reapareció para promocionar su nuevo álbum: esta es la historia

Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, desmientieron supuesto video íntimo y culparon a la inteligencia artificial

Cardona contó cómo vivió la oleada de búsquedas y aclaró que el material que circula no la involucra. También se refirió a la presión que enfrentó por los rumores recientes

Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, desmientieron supuesto video íntimo y culparon a la inteligencia artificial

Cinco detenidos en Roma por el presunto secuestro y abuso sexual de una colombiana que escapó luego de tres días de cautiverio

El caso es investigado por la Fiscalía tras la denuncia de la víctima, quien fue auxiliada en la vía pública luego de salir del lugar donde habría estado retenida

Cinco detenidos en Roma por el presunto secuestro y abuso sexual de una colombiana que escapó luego de tres días de cautiverio

Hijos del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro expresaron su respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Tiene mano firme”

Eduardo Bolsonaro y Flávio Bolsonaro establecieron contacto con el candidato presidencial colombiano y resaltaron afinidades en su discurso, a pocos días de la elección

Hijos del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro expresaron su respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Tiene mano firme”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron combates con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare: señalaron que actuaron en legítima defensa

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron combates con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare: señalaron que actuaron en legítima defensa

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001, reapareció para promocionar su nuevo álbum: esta es la historia

Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001, reapareció para promocionar su nuevo álbum: esta es la historia

Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, desmientieron supuesto video íntimo y culparon a la inteligencia artificial

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tendría preparadas la cuarta y quinta temporada: una de ellas es la edición ‘All Stars’

Influenciadoras colombianas revelaron que fueron sacadas de un tour en Europa por su vestimenta: “Troublemakers”

Carolina Ramírez dio un nuevo parte sobre el nacimiento de su bebé, a los 42 años: “Me mandaron a caminar”

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Así calificó la prensa inglesa a Daniel Muñoz tras conquistar el título de la Conference League con el Crystal Palace: “No dio su mejor imagen”

Luis Díaz llegó a la concentración de la selección Colombia: estos son los jugadores que ya entrenan en Bogotá

Él es Samuel Martínez, el colombiano que comparan con Kaká y que es llamado a heredar la 10 de James Rodríguez y ‘el Pibe’