Hijo del escritor Mario Vargas Llosa expresó su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia: “Representa valores fundamentales”

La candidata presidencial saludó públicamente el respaldo, mientras que el escritor destacó valores democráticos y la proyección internacional de Colombia - crédito Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia

Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, expresó su apoyo a la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, a pocos días de las elecciones en Colombia previstas para el 31 de mayo de 2026.

El escritor destacó en un mensaje público la importancia de los comicios y la proyección internacional del país.

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En sus declaraciones, Álvaro Vargas Llosa remarcó: “Quiero compartir algunas reflexiones de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Lo hago con el mayor respeto por la voluntad soberana de los colombianos, quienes tendrán la decisión final sobre el futuro de su país. Lo que ocurra en Colombia nos concierne a todos”.

El hijo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del premio Nobel de Literatura, confirmó su apoyo al candidata del Centro Democrático - crédito Prensa Paloma Valencia

Además, hizo hincapié en la dimensión estratégica de Colombia dentro de América Latina por su economía y población: “Se trata de la cuarta economía de América Latina, con una producción anual superior a quinientos mil millones de dólares, la segunda población más numerosa de Sudamérica y una ubicación estratégica en el hemisferio”.

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Vargas Llosa valoró el liderazgo de Paloma Valencia, al afirmar: “Paloma Valencia es una candidata que ha generado respaldo y admiración, no solo entre millones de colombianos, sino también entre muchas personas alrededor del mundo, como yo y la fundación que represento. Por eso quiero compartir estas reflexiones. Ella representa valores fundamentales que hoy están en debate en Colombia y en otros países, y que es esencial recuperar”.

El presidente de la Fundación Internacional para la Libertad argumentó que la candidata del Centro Democrático representa “un compromiso con la democracia liberal”. Según sus palabras, “se sometió a una consulta interna en las elecciones primarias de marzo, donde obtuvo una victoria contundente. Además, desde su rol de senadora y como ciudadana, ha enfrentado los intentos del petrismo por debilitar las instituciones de derecho en un país que durante años fue un referente en América Latina”.

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En su mensaje, Álvaro Vargas Llosa resaltó que Paloma Valencia “ha enfrentado con valentía a mafias y grupos criminales que controlan amplias zonas del país, donde el Estado está ausente”. También remarcó “la defensa de una economía moderna”, señalando que busca “atraer inversiones y garantizar seguridad jurídica a la empresa privada, que considera el motor del desarrollo”. Añadió: “Su objetivo es ubicar a Colombia entre los países más avanzados, no solo de la región, sino del mundo emergente”.

Álvaro Vargas Llosa resaltó que Paloma Valencia “ha enfrentado con valentía a mafias y grupos criminales que controlan amplias zonas del país, donde el Estado está ausente” - crédito John Reyes Mejía/EFE

Sobre política exterior, el escritor explicó que la candidata apuesta “claramente por las democracias liberales de Occidente y de otros lugares”. Observó que, en los últimos años, el petrismo “ha alejado a Colombia de esos grandes centros internacionales, intentando alinear al país con dictaduras repudiables y promoviendo el distanciamiento con naciones con las que debería mantener buenas relaciones”.

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Álvaro Vargas Llosa concluyó: “Por todas estas razones, Paloma Valencia representa valores que queremos rescatar. Espero que los colombianos compartan esta visión y le den la oportunidad de liderar el destino de su país”.

Frente a ese respaldo, Paloma Valencia agradeció públicamente el apoyo. “Gracias Álvaro Vargas Llosa por tu apoyo y tu voz valiente. En tiempos en que el populismo amenaza a nuestras democracias, contar con personas como tú, comprometidas con la libertad, es un honor y una responsabilidad”, expresó la candidata.

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Frente a ese respaldo, Paloma Valencia agradeció públicamente el apoyo de Álvaro Vargas Llosa - crédito @PalomaValenciaL/X

En el cierre de su mensaje, la representante del Centro Democrático reafirmó su compromiso: “Seguiremos defendiendo a Colombia y luchando por la democracia en toda América Latina”.

Recientemente, la campaña presidencial de Paloma Valencia recibió un respaldo internacional tras la adhesión de Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien manifestó su apoyo en un acto realizado en Bogotá el 21 de mayo de 2026.

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En su intervención, Almagro advirtió sobre los riesgos democráticos que enfrenta Colombia en el actual proceso electoral y calificó la contienda como una “elección imperfecta”.