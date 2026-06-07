Elecciones 2026: ¿cómo reaccionaron los mercados en Perú tras la victoria de Pedro Castillo en 2021?

Tras la victoria de Pedro Castillo en 2021, el dólar alcanzó S/3,938 y el sol acumuló una depreciación de 8,8% en Perú.

Este domingo 7 de junio, Perú transita la segunda vuelta presidencial entre la candidata de derecha, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), representante de la izquierda, bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Aunque la mayoría de las encuestadoras posiciona a Keiko Fujimori apenas por encima de su rival, la diferencia es mínima y persiste la memoria colectiva de lo ocurrido en 2021, cuando Pedro Castillo se impuso en un resultado ajustado.

Aunque el peruposibilista Castillo fue vacado posteriormente, su figura continúa presente y es reivindicada por parte del electorado que apoya a Sánchez.

Mercados en tensión tras la segunda vuelta de 2021

La reacción de la economía peruana tras la victoria de Pedro Castillo en julio de 2021 fue inmediata y contundente, según reportes de El Comercio. El tipo de cambio alcanzó un máximo histórico de S/3,938 por dólar, lo que implicó una depreciación de 8,8% del sol en lo que iba de ese año.

PUBLICIDAD

El Banco Central de Reserva (BCR) intervino con la venta de 253 millones de dólares y la colocación de repos en dólares por 200 millones para contener la volatilidad. La percepción de riesgo entre los inversionistas creció tras conocerse los resultados preliminares, una tendencia que se mantuvo mientras avanzaba el conteo oficial.

La Bolsa de Valores de Lima cayó más de 6% después de la segunda vuelta de 2021 y arrastró a los índices S&P/BVL Perú General y S&P/BVL Perú Selectivo. REUTERS/Stifs Paucca

Ese mismo contexto de incertidumbre se reflejó en la bolsa. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada posterior a la segunda vuelta con una caída superior al 6%.

El índice S&P/BVL Perú General retrocedió 6,14%, mientras que el S&P/BVL Perú Selectivo cayó 6,02%. Sectores como el financiero y el industrial estuvieron entre los más afectados, con retrocesos de 8,92% y 8,32% respectivamente. Las acciones mineras encabezaron las pérdidas con caídas superiores al 16% en algunos casos.

PUBLICIDAD

Fuga de capitales y deterioro de expectativas

En el plano financiero, swissinfo.ch informó que 2021 marcó la mayor fuga de capitales en Perú de los últimos 50 años, con salidas equivalentes al 7,4% del PIB, es decir, más de 15.000 millones de dólares.

La mayor parte de estos movimientos se registró entre abril y junio, con un pico cercano a los 4.000 millones de dólares en mayo. El BCR respondió con la mayor intervención de su historia, vendiendo 17.600 millones de dólares para frenar el avance del tipo de cambio.

Las encuestas ubican a Keiko Fujimori apenas por encima de Roberto Sánchez y anticipan una definición ajustada en la segunda vuelta de Perú. REUTERS/Alessandro Cinque

A pesar del contexto, el país mantuvo reservas internacionales por 78.500 millones de dólares, equivalentes al 35% del PIB. El ambiente de incertidumbre también se reflejó en las expectativas empresariales.

PUBLICIDAD

Según Gestión, los doce indicadores macroeconómicos sondeados por el BCR cayeron en abril de ese año, con el indicador de expectativa sobre la economía a tres meses ingresando en terreno pesimista y el de doce meses registrando un descenso considerable.

Sectores como minería, hidrocarburos y manufactura se mostraron especialmente afectados por el cambio de clima político y económico. Tras la confirmación del triunfo de Castillo, los indicadores volvieron a disminuir, lo que reforzó el temor de parte del sector privado frente a políticas consideradas hostiles a la libre empresa.

Variables macroeconómicas y reservas

A pesar de la fuga de capitales y la depreciación de la moneda, la inversión privada creció 36% respecto al año previo (un efecto rebote post pandemia, en la práctica), aunque el BCR proyectó, en ese momento, un estancamiento para 2022.

PUBLICIDAD

El presidente del BCR, Julio Velarde, garantizó que las reservas internacionales continuaban en niveles robustos, permitiendo descartar controles de capitales o restricciones a la salida de fondos, una inquietud presente entre algunos sectores económicos.

Los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial de este 2026 comenzarán a conocerse a partir de las 5 p. m. de este domingo, con la expectativa de que la decisión final dependerá del conteo completo de las actas, en un escenario donde la incertidumbre y la cautela siguen marcando el pulso económico y político en Perú.