“Hoy empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso”: Roberto Sánchez reaccionó tras conteo rápido con leve ventaja sobre Keiko

Imágenes de la noche electoral de 2021, donde el entonces candidato Pedro Castillo se dirige a miles de sus simpatizantes desde un balcón. Con un discurso encendido, celebra los resultados preliminares y promete un gobierno del pueblo y para el pueblo.

La difusión del conteo rápido de Ipsos y Transparencia colocó a la elección presidencial en un escenario de máxima incertidumbre. Con una diferencia mínima entre los dos candidatos, la atención se concentró tanto en los resultados preliminares como en las reacciones de los protagonistas de la jornada electoral.

Durante varias horas, las cifras mostraron una disputa ajustada entre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. El estrecho margen alimentó la expectativa de simpatizantes y organizaciones políticas, mientras Transparencia señaló que correspondía esperar los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debido a la reducida distancia entre ambas candidaturas.

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En ese contexto, Roberto Sánchez apareció ante sus seguidores reunidos en la plaza San Martín de Lima. Con el sombrero que utilizó durante la campaña electoral, el candidato tomó la palabra luego de conocer los datos difundidos por Ipsos y Transparencia.

La reacción de Roberto Sánchez tras el conteo rápido

Ipsos y Transparencia dieron a Roberto Sánchez una ventaja mínima de 50,3% frente a 49,7% de Keiko Fujimori.

El pronunciamiento de Sánchez se produjo en medio de un ambiente de expectativa entre sus simpatizantes. Desde el escenario instalado en la plaza San Martín, el candidato dirigió un mensaje a los asistentes y vinculó la jornada electoral con un proceso de recuperación democrática.

“Hermanos. Compañeros. Pueblo de todas las sangres. Pueblo profundo. Pueblo peruano. Hoy, en esta noche bendita, en que nuestro santo pueblo, el Perú de todas las sangres, viene anteponiendo la voluntad primaria de la recuperación de la democracia para todos los pueblos”, expresó ante la multitud.

Durante su intervención, el candidato sostuvo que la fecha marcaba el inicio de una nueva etapa política. “Este día, este día de la bandera nacional, este día de la dignidad, este día del pueblo, empieza, hermanos y hermanas, el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno”, afirmó.

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El discurso recibió respuestas de apoyo de los asistentes, que acompañaron sus palabras con aplausos y ovaciones. Posteriormente, el candidato lanzó consignas contra la corrupción y contra lo que denominó un “pacto mafioso”.

Puedes incorporar la continuación del discurso en una sección adicional centrada en los mensajes políticos que lanzó Sánchez tras conocer el conteo rápido:

Llamado a defender el voto y principales anuncios políticos

Durante su intervención en la plaza San Martín, Roberto Sánchez sostuvo que el resultado del conteo rápido representaba una señal favorable para su candidatura, aunque remarcó la necesidad de esperar el proceso oficial. En ese contexto, pidió a sus simpatizantes y a las organizaciones que respaldan su proyecto mantenerse atentos al desarrollo del escrutinio.

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“Hoy, en el conteo rápido, hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia. Pero como corresponde a un pueblo demócrata, este es el momento de la defensa del voto, de la transparencia electoral”, afirmó. También convocó a personeros, movimientos sociales e instituciones democráticas a “respetar, exigir el respeto al resultado electoral y la voz del pueblo”.

El candidato dedicó parte de su discurso a cuestionar la situación política del país. Según señaló, su propuesta busca enfrentar la inestabilidad institucional, la corrupción, la pobreza y la exclusión. “El único enemigo de la patria es la corrupción, la pobreza, la exclusión, el hambre, la anemia, el olvido de nuestro pueblo, que será una prioridad de nuestro gobierno”, manifestó ante sus seguidores.

Otro de los temas centrales de su mensaje estuvo relacionado con las víctimas de las protestas registradas en el sur del país. Sánchez afirmó que una eventual gestión suya priorizaría acciones vinculadas a la búsqueda de justicia para las familias afectadas. “Vamos a poner en el corazón de nuestra patria la gran prioridad de dar justicia a nuestros hermanos que fueron vilmente asesinados”, expresó. También hizo referencia a “las más de cincuenta familias que siguen llorando a sus hijos” y respaldó las consignas lanzadas por los asistentes en memoria de las víctimas.

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El candidato también planteó la necesidad de fortalecer la defensa de los derechos humanos y rechazó la discriminación como práctica política. “Necesitamos que los derechos humanos, la justicia, el desarrollo, el respeto a la dignidad, sean los nuevos parámetros de la recuperación de un gobierno democrático”, declaró.

Hacia el tramo final de su pronunciamiento, Sánchez se refirió al expresidente Pedro Castillo, a quien calificó como un “perseguido político”. En ese marco, sostuvo que promovería mecanismos legales orientados a su liberación. “Conquistar, otorgar la gracia presidencial que implique la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo”, señaló, frase que fue respondida por los asistentes con arengas a favor del exmandatario.

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