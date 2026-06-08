Estos son los precios de los alimentos tras la segunda vuelta electoral: costos de frutas, verduras y otros productos

Los vendedores entrevistados indicaron que los precios de las verduras y los tubérculos se han mantenido sin cambios significativos. Foto: captura ATV

Luego de la jornada de segunda vuelta electoral, una de las principales inquietudes de las familias peruanas está relacionada con el comportamiento de los precios de los alimentos. Ante la expectativa generada por el escenario político y económico, muchos consumidores acudieron a los mercados para verificar si los productos de primera necesidad habían registrado incrementos en las últimas horas.

Durante un reportaje de ATV, el canal recorrió el mercado de Magdalena para conocer la situación de frutas, verduras, carnes, pescados y otros productos de consumo habitual. Los comerciantes coincidieron en señalar que, en términos generales, los precios se mantienen estables, aunque algunos alimentos presentan ligeras variaciones asociadas a factores propios de la oferta y la demanda.

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Frutas mantienen precios estables

En el área de frutas, los vendedores indicaron que la mayoría de productos conserva los mismos valores observados durante las últimas semanas. La mandarina sin pepa se comercializa entre S/ 4 y S/ 4,50 por kilo, mientras que la tangelo alcanza los S/ 3,50. El limón dulce se vende a S/ 2,50 y la naranja de mesa wando llega a S/ 6 por kilo.

Las manzanas también muestran estabilidad. La variedad delicia se ofrece a S/ 4 por kilo y la manzana caña a S/ 6. Entre los pocos productos que registraron una reducción figura la piña, cuya unidad pasó de costar entre S/ 7 y S/ 8 la semana anterior a ubicarse actualmente entre S/ 5 y S/ 6. En tanto, el plátano cera orgánico se vende a S/ 4 la mano, mientras que el bellaco fluctúa entre S/ 6 y S/ 7. La palta fuerte mantiene precios de entre S/ 8 y S/ 9 por kilo, dependiendo de su tamaño.

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Verduras y tubérculos sin mayores cambios

Los comerciantes consultados señalaron que las verduras y tubérculos tampoco han experimentado variaciones importantes. La cebolla se vende a S/ 2,50 por kilo, mientras que la papa yungay y la papa rosada se encuentran en S/ 2. Por su parte, la variedad María alcanza los S/ 3 por kilo.

En contraste con las frutas y hortalizas, ciertos productos pesqueros han registrado aumentos en sus precios durante los últimos días (Crédito: ATV).

El olluco, tanto entero como picado, se comercializa a S/ 5 por kilo. Otros productos básicos para la preparación diaria de alimentos también mantienen valores similares a los de días previos. La zanahoria cuesta S/ 2 por kilo, el tomate S/ 4, el limón S/ 3 y el ají amarillo S/ 5. Según los vendedores, estas cifras se han mantenido sin cambios durante la última semana.

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Pescados registran algunas alzas

A diferencia de las frutas y verduras, algunos productos hidrobiológicos sí evidencian incrementos recientes. El caso más notorio es el del bonito, cuyo kilo se vende actualmente a S/ 11. De acuerdo con los comerciantes, hace poco más de 15 días este pescado podía encontrarse entre S/ 7 y S/ 8.

Otros productos del mar mantienen precios más elevados. La corvina, por ejemplo, alcanza los S/ 38 por kilo. Los vendedores atribuyen estas variaciones a factores propios del abastecimiento y la disponibilidad de las especies, más que a los resultados del proceso electoral.

Carne, pollo y huevo conservan niveles similares

En la sección de carnes, los precios varían según el corte elegido. Los guisos económicos y la carne molida se venden desde S/ 28 por kilo, mientras que otros cortes destinados a preparaciones como lomo saltado o bistec oscilan entre S/ 30 y S/ 34. También se ofrecen opciones para sopas y guisos a S/ 23 por kilo.

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En el caso del pollo, el kilo se comercializa a S/ 9. Las piernas cuestan S/ 14 por kilo y la pierna con encuentro alcanza los S/ 15. Las alitas se venden a S/ 9,50 y las patitas a S/ 9. Los comerciantes señalaron que este producto suele presentar fluctuaciones frecuentes, aunque recientemente registró una ligera disminución. Por su parte, el huevo mantiene un precio de S/ 8,50 por kilo, sin cambios respecto a los últimos días.

En el área de carnes, los precios dependen del tipo de corte que elija el consumidor. Foto: Actualidad Avipecuaria

Consumidores atentos al comportamiento del mercado

Durante el recorrido también se recogieron opiniones de compradores que acudieron desde tempranas horas a abastecerse. Algunos señalaron que han percibido una mejora en los precios respecto a semanas anteriores, mientras que otros consideran que los costos continúan sujetos a variaciones constantes dependiendo del producto.

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Pese a la incertidumbre generada por el proceso electoral, el panorama observado en el mercado de Magdalena muestra que gran parte de los alimentos básicos conserva precios similares a los registrados antes de la votación. Salvo casos puntuales, como algunos pescados y la reducción observada en la piña, los comerciantes afirman que la canasta familiar se mantiene estable al inicio de la semana posterior a la segunda vuelta.