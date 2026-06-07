Roberto Sánchez deja Barbadillo sin declarar a la prensa tras conocerse boca de urna

Candidato presidencial de Juntos por el Perú acudió al centro penitenciario para recibir el flash electoral junto al expresidente Pedro Castillo. Video: Epicentro TV

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dejó el Penal de Barbadillo minutos después de conocerse los primeros resultados a boca de urna.

Sánchez llegó al referido penal para recibir el flash electoral a boca de urna junto al expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido cumpliendo una condena de más de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

Según un despacho de Epicentro TV, el candidato presidencial de Juntos por el Perú se retiró de penal Barbadillo sin declarar a la prensa. Se dirigió a la Plaza San Martín, donde dio unas primeras declaraciones y luego a su local partidario.

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Roberto Sánchez esperará resultados de segunda vuelta desde el penal Barbadillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

De acuerdo con los resultados de boca de urna, se habla de un empate técnico con una ligera ventaja a favor de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Roberto Sánchez se pronuncia

“En los procesos electorales anteriores, el boca de urna siempre ha puesto por debajo a quienes finalmente ganaron”, afirmó Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, tras conocerse los resultados a boca de urna. El candidato hizo la declaración desde la Plaza San Martín, donde llegó acompañado de su esposa y del congresista Quito.

Sánchez citó como antecedentes los comicios de 2021 y 2016, en los que Pedro Castillo y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente, habrían quedado por debajo en las proyecciones iniciales antes de imponerse en el conteo oficial.

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Por otro lado, Roberto Sánchez destacó el desempeño de su agrupación en Lima como una de las señales más notorias de la jornada. “Aquí en la ciudad de Lima, donde de 3% estamos pasando a más de 33”, señaló.

El político Roberto Sánchez ofrece sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados a boca de urna que muestran un empate técnico en las elecciones presidenciales. Desde el Centro de Lima, se muestra optimista y llama a la militancia a defender los votos. -Latina

Para el candidato, las cifras del boca de urna no reflejan el resultado real. Sostuvo que existe “una subrepresentación que todavía se va a notar ahora en el conteo, que recién empezará de manera oficial”.

En esa línea, el candidato presidencial de Juntos por el Perú llamó a sus bases a movilizarse de inmediato. “Viene una etapa ahora de el trabajo en la defensa del voto de nuestras regiones, nuestros personeros”, afirmó.

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El candidato convocó desde la Plaza San Martín a los coordinadores del movimiento popular y social. “El voto de los personeros, con el trabajo de coordinación, iremos decantando de menos a más”, sostuvo.

Anunció que esperarían hasta las ocho para el conteo rápido en el local partidario de Tarma, donde también se concentraba la militancia del partido.

Sánchez reafirmó el respaldo recibido de distintos sectores. “Agradecemos ese respaldo contundente”, dijo, aunque reconoció que los números del boca de urna reflejaban “un empate estadístico”.

El candidato subrayó el carácter plural de la coalición que lo acompaña. Describió la confluencia de “diferentes liderazgos sociales, culturales y políticos” como un avance hacia “la recuperación del presidente” y el fortalecimiento del estado democrático.

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Desde la Plaza San Martín, convocó a todos los integrantes de esa alianza. “Desde aquí convocamos a nuestros coordinadores, al movimiento popular, al movimiento social, a la coalición que hemos constituido, precisamente para la reafirmación de la democracia y ese voto”, afirmó.

Finalmente, Sánchez apeló a la historia electoral reciente del país para relativizar los resultados preliminares. “En los procesos electorales anteriores, el boca de urna siempre ha puesto por debajo a quienes finalmente ganaron el veintiuno, ganaron el dieciséis”, sostuvo.

Al ser consultado sobre ejemplos concretos, mencionó a Pedro Castillo y a Pedro Pablo Kuczynski como casos en los que las proyecciones iniciales no anticiparon el resultado final. “Claro que sí, y también como Kuczynski”, respondió.

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Con ese argumento, el candidato pidió aguardar el conteo oficial. “Yo creo que aguanta”, afirmó, dejando la frase inconclusa.