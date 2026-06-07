“¡Que viva el Perú, carajo!”: El mensaje de Roberto Sánchez antes de partir a votar en San Borja tras misa en Huaral

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, inició su jornada electoral acompañado de su familia y vecinos en Huaral, donde tomó desayuno y participó de una misa antes de trasladarse a su centro de votación en San Borja, la ciudad de Lima.
El aspirante a la Presidencia de la República se despidió de su barrio natal en un ambiente marcado por saludos, símbolos regionales y un mensaje enfocado en la democracia y la dignidad.
La mañana comenzó con un fuerte despliegue de la seguridad de Estado en los alrededores de la vivienda familiar de Sánchez. Salió acompañado de sus padres, su esposa, sus dos hijas y otros allegados. Numerosos vecinos y simpatizantes se congregaron para saludarlo, mientras él levantaba su característico gorro chotano, uno de los emblemas de su campaña con Juntos por el Perú y el que fue prestado por Pedro Castillo.
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Durante el breve acto, Sánchez agradeció a la prensa nacional e internacional por su presencia, destacando el esfuerzo de quienes viajaron desde la capital para cubrir la jornada.
“El acompañamiento de mi barrio”, repitió el candidato, quien también hizo referencia a la historia local al mencionar la “flor de la Huaclla” y la huaca donde nació, vinculada al antiguo señorío de Chancay, una cultura relevante del valle de Huaral.
El entorno familiar se mantuvo presente en todo momento. Sánchez mencionó a su esposa, sus hijas, sus padres y la madre de su esposa, la señora Rosa. “Estamos felices y contentos”, expresó frente a los presentes, rodeado de familiares y vecinos.
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Día de la Bandera
En su declaración, Roberto Sánchez subrayó la importancia de la fecha. “Hoy, en el Día de la Bandera, nosotros decimos que es el Día de la Dignidad, el Día de la Democracia, el Día de la Resistencia”, afirmó. El candidato exhortó a los peruanos de todos los rincones del país a participar de manera responsable y comprometida en el acto electoral.
“Invocamos a todos los peruanos, los de los pueblos más profundos, las ciudades norte, centro, sur, oriente, a la patria, a cumplir su vocación democrática lo más responsable posible, lo más alta y compromiso para afianzar el único camino posible para el Perú: la democracia, la justicia, el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la peruanidad”, declaró Sánchez.
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La frase “Vamos con esperanza a hacer más fuerte nuestra patria. ¡Que viva el Perú, carajo!” se convirtió en el eje de su despedida, resaltando el tono optimista y de convocatoria.
Rumo a San Borja
Tras su mensaje, Sánchez informó que se dirigía a Lima para votar en el colegio María Reiche, ubicado en el distrito de San Borja. Señaló que acompañaría a su esposa a su respectivo centro de votación, reafirmando el compromiso familiar con la jornada cívica.
“Voy inmediatamente allá. Acompañaré también a mi esposa para el centro de votación, también donde ella y rápidamente, pues, cumplir nuestros compromisos con el Perú”, sostuvo en diálogo con la prensa.
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TV Perú indicó que desde antes de las siete de la mañana los medios habían seguido de cerca los pasos del candidato y su familia, documentando cada momento desde su salida en Huaral hasta el abordaje del vehículo hacia la capital.
Cobertura y acompañamiento
La cobertura de la jornada de Sánchez incluyó la presencia de numerosos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, que siguieron el recorrido del candidato desde la ceremonia religiosa en Huaral hasta su desplazamiento a San Borja.
Se destacó la atención prestada a cada tramo del trayecto, reflejando el interés suscitado por el mensaje y la actitud adoptada por el candidato en una fecha simbólica para el país.
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