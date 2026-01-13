Intentó salir del Perú usando pasaporte de otra persona y fue intervenido por Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez

Un ciudadano asiático intentó abandonar el país utilizando un pasaporte que pertenecía a otra persona.

El control migratorio volvió a colocarse en el centro de atención tras una intervención registrada en el principal terminal aéreo del país. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un intento de salida irregular activó los protocolos de seguridad y dejó en evidencia los mecanismos de verificación que operan en los puestos de control fronterizo.

La escena ocurrió en una zona por la que transitan miles de pasajeros cada día. Entre filas, lectores biométricos y puertas electrónicas, un ciudadano extranjero buscó abandonar el territorio nacional con un documento que no correspondía a su identidad. El episodio, advertido por los sistemas automatizados, derivó en una intervención que movilizó a distintas áreas especializadas.

La Superintendencia Nacional de Migraciones comunicó el hecho y detalló las acciones desplegadas. El caso se suma a otros detectados durante los últimos meses y refuerza el mensaje oficial sobre la vigilancia permanente en puntos estratégicos de ingreso y salida del país.

Alerta en el control automatizado del aeropuerto

Los lectores biométricos de las puertas electrónicas (e-gates) detectaron que los rasgos del pasajero no coincidían con la información del documento presentado. - Latina Noticias

Según informó Migraciones, un extranjero de nacionalidad asiática intentó salir del país mediante la suplantación de identidad. El pasajero presentó un documento de viaje de dudosa procedencia que pertenecía a otro ciudadano asiático y buscó acceder al control migratorio automatizado por medio de las puertas electrónicas, conocidas como e-gates.

El sistema tecnológico emitió una alerta inmediata. La verificación biométrica detectó inconsistencias entre los rasgos del pasajero y la información registrada en el pasaporte utilizado. Esta diferencia activó el protocolo de seguridad y detuvo el tránsito del viajero antes de que cruzara el control fronterizo.

La entidad precisó que el uso de estas herramientas permite identificar de forma temprana intentos de fraude documental, incluso antes de la revisión manual de los inspectores.

Verificación secundaria y contradicciones

Tras la alerta inicial, inspectores del control migratorio secundario intervinieron al pasajero. A este grupo se sumó personal especializado de la Sala APIS y del Punto Atenas, áreas encargadas de la validación avanzada de documentos y perfiles de riesgo.

Durante la verificación exhaustiva, los funcionarios confirmaron que el documento de viaje no pertenecía a la persona que lo portaba. La entrevista posterior reforzó esta conclusión. Migraciones señaló que “durante la entrevista, se evidenciaron contradicciones en sus respuestas”, lo que terminó por descartar cualquier error administrativo.

Con estos elementos, el caso quedó plenamente documentado y se procedió a las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Una vez confirmada la irregularidad, el ciudadano extranjero quedó a disposición de la Policía Nacional del Perú. Migraciones indicó que el traslado permitió dar inicio a las investigaciones penales necesarias para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes dedicadas a la falsificación o uso indebido de documentos de viaje.

La coordinación entre ambas instituciones forma parte de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, especialmente cuando existe presunta suplantación de identidad y uso de documentación fraudulenta en un punto de salida internacional.

Casos detectados durante el año

El episodio registrado en el aeropuerto se enmarca en una tendencia detectada por las autoridades migratorias. Durante el 2025, Migraciones identificó a más de 40 peruanos y extranjeros que intentaron salir del país con documentos adulterados o fraudulentos.

Entre los antecedentes recientes, la entidad recordó la intervención de un ciudadano ecuatoriano que pretendía viajar a España con un pasaporte peruano adulterado. En ese caso, también se dispuso su entrega a la policía para las diligencias de ley.

Estas cifras reflejan, según la institución, la persistencia de intentos por evadir los controles oficiales mediante el uso de identidades falsas o documentos alterados.

Compromiso institucional y operativos conjuntos

Migraciones reafirmó su compromiso de continuar con el fortalecimiento de los controles migratorios, con el propósito de contribuir a la seguridad y al orden interno del país. Este trabajo se desarrolla de manera articulada con la Policía Nacional del Perú.

En ese contexto, durante acciones recientes de verificación y fiscalización migratoria, la PNP intervino a 163 extranjeros. De ese total, 14 personas, identificadas por Migraciones, presentaban estatus migratorio irregular y quedaron en custodia policial para las sanciones correspondientes.

De forma paralela, ambas instituciones mantienen operativos conjuntos en diversas regiones del país. Las acciones se despliegan en zonas como Arequipa, Loreto, Junín, Puno, San Martín y Tumbes, con la finalidad de reforzar la seguridad migratoria y detectar situaciones irregulares tanto en fronteras como en puntos de tránsito interno.