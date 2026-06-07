Ni Fujimori ni Sánchez: Así votaron los peruanos en blanco y viciado en esta segunda vuelta electoral

Debate presidencial y voto indeciso: expertos señalan que la decisión final será de último minuto. (Foto: Agencia Andina)

Se anunciaron los primeros resultados a boca de urna de las Elecciones generales 2026. Tanto las encuestadoras Ipsos y Datum revelaron, en los canales de televisión Latina y América TV, un empate técnico con Keiko Fujimori ligeramente liderando la votación.

Pero si bien millones de ciudadanos decidieron dar su voto a uno de estos candidatos presidenciales, también hubo un porcentaje que optaron por no elegir a ninguno, y votaron en blanco o viciado.

Según Ipsos, quien reveló el dato, a diferencia de Datum, serían alrededor del 8,0 % de peruanos que votaron en blanco y viciado, mientras que los votos emitidos fueron de 46,6 % para Keiko Fujimori y 45,4 % para Roberto Sánchez.

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Estos son los primeros resultados no oficiales de la contienda presidencial. Conoce las cifras del sondeo a boca de urna de Ipsos que muestran una reñida competencia entre los candidatos Fujimori y Sánchez.

Resultados del voto en blanco

Según reveló Alfredo Torres, de Ipsos, en Latina, en el simulacro presidencial, realizado anteriormente a la segunda vuelta electoral y durante la última semana en donde no estaba permitido difundir encuestas, había un 12,2 % de ciudadanos que habían emitido su voto en blanco y nulo.

Se debe agregar que no se puede comparar entre ese simulacro de votación y la encuesta de boca de urna, pero igual es un dato para tener en cuenta, dado que estos últimos resultados dieron un margen menor de 8,0 %.

Así, se mantiene aún un porcentaje de un dígito de los votantes que deciden no escoger uno de los candidatos presidenciales. Como se recuerda, en la última semana candidatos como Jorge Nieto Montesinos llamaron al voto nulo para esta segunda vuelta electoral.

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Jorge Nieto llamó a sus votantes a votar en blanco y a escribir "Queremos un Buen Gobierno". - Crédito REUTERS/Stifs Paucca

Resultados oficiales, según encuestadoras

¿Cómo fueron los resultados de estas elecciones? Revisa cómo dieron las encuestadoras, las dos más relevantes, los resultados a boca de urna de esta segunda vuelta electoral.

Flash electoral Ipsos

Por un lado, la empresa Ipsos dio los siguientes resultados a boca de urna para estas Elecciones 2026:

Keiko Fujimori de Fuerza Popular cuenta con el 50,7 % de votos a nivel nacional

Roberto Sánchez de Juntos Por el Perú cuenta con el 49,3 % de votos.

Flash electoral Datum

Por otro lado, Datum presentó estos resultados a boca de urna:

Keiko Fujimori: 50,53 % de votos

Roberto Sánchez: 49,47 % de votos.

Ambas encuestadoras coinciden en resultados y posiciones de los candidatos similares. Sin embargo, aún se está a la espera de los resultados oficiales.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, solo uno será el nuevo presidente del Perú. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

Fujimori y Sánchez, voto a voto

Ahora, los partidos de ambos candidatos, Fujimori y Sánchez, han señalado que esperan que los personeros defiendan los votos de cada candidatos durante el conteo de votos.

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Si bien ya se dio el flash electoral de las encuestadoras, ¿qué sigue ahora?

A las 5:00 p. m. (hora Perú) de este 7 de junio, las encuestadoras, como Ipsos, han dado los resultados a boca de urna de esta segunda vuelta.

link : https://segundavuelta.onpe.gob.pe/ Ya alrededor de las 6:00 p. m. , se conocen los primeros resultados oficiales, según el conteo de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), que revelara el avance de cómo van los votos a un porcentaje del conteo. Este es el

A las 9:00 p. m. (hora Perú), se dará el 100% del conteo rápido integral de la Asociación Civil Transparencia con Ipsos, luego del verificado de actas

A medidos de julio se darán, tras las impugnaciones posibles, los resultados oficiales que confirmarán al nuevo presidente del Perú.