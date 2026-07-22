Donald Trump dijo que Irán no está preparado para un acuerdo y cuestionó su voluntad de negociar sobre el programa nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un discurso en la escuela secundaria Wheeler, en Marietta, Georgia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán todavía no está preparado para alcanzar un acuerdo nuclear porque, según sostuvo, el régimen de Teherán suele modificar sus condiciones después de avanzar hacia un entendimiento. Sus declaraciones se produjeron mientras continúan las hostilidades entre ambos países y Washington mantiene operaciones militares en la región.

Durante un acto en Georgia, Trump aseguró que Irán estaría interesado en negociar debido a la presión que enfrenta, pero cuestionó que actualmente exista una disposición real para cerrar un pacto definitivo.

PUBLICIDAD

“Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto”, afirmó el mandatario estadounidense.

Las declaraciones de Trump llegaron después de participar en una ceremonia militar en la base aérea de Dover, en Delaware, donde recibió los restos de cuatro soldados estadounidenses fallecidos recientemente en ataques atribuidos a Irán en Jordania e Irak.

PUBLICIDAD

Antes del homenaje, el presidente estadounidense advirtió que Teherán pagará las consecuencias por la muerte de militares estadounidenses.

“Pagarán un precio muy alto”, señaló Trump al referirse a los ataques contra tropas de Estados Unidos en la región.

Donald Trump y el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth rinden honores durante el traslado solemne de los restos del sargento Michael Emmanuel Swinton en la base aérea de Dover, Delaware (REUTERS)

La tensión entre Washington y Teherán aumentó después de que se rompiera un alto el fuego alcanzado previamente entre ambas partes. El acuerdo buscaba detener las acciones militares y abrir espacio para conversaciones relacionadas con el programa nuclear iraní, además de facilitar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Trump sostuvo que el régimen de Teherán deberá modificar su posición para avanzar hacia una negociación. Mientras tanto, Estados Unidos continúa presionando militarmente a Teherán y ambos gobiernos mantienen acusaciones cruzadas sobre ataques contra objetivos militares.

Más de 900 buques comerciales cruzaron el estrecho de Ormuz

Entretanto, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que más de 900 embarcaciones comerciales han atravesado el estrecho de Ormuz desde mayo con apoyo de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona.

PUBLICIDAD

“Los buques comerciales continúan utilizando el estrecho con el apoyo militar de Estados Unidos. Desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 900 barcos a transitar el estrecho”, indicó el mando militar estadounidense en un comunicado.

El Centcom aseguró además que Irán no tiene control sobre esta ruta marítima internacional y afirmó que el paso permanece abierto para el transporte comercial.

PUBLICIDAD

Un buque de carga permanece atracado en el puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en una imagen de archivo tomada en medio de las tensiones que afectaban el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

“Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía marítima internacional permanece abierta para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán”, señaló.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo debido al volumen de petróleo y gas natural licuado que circula diariamente por esa zona. Su seguridad se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

Washington sostiene que las fuerzas iraníes han intentado impedir el tránsito de embarcaciones y afirma que varias naves fueron atacadas durante los últimos meses. Teherán, por su parte, ha amenazado con responder a cualquier acción militar estadounidense y ha señalado que la seguridad del estrecho está vinculada a sus propios intereses estratégicos.

El anuncio sobre el tránsito marítimo coincidió con una nueva fase de enfrentamientos. Según Estados Unidos, sus fuerzas realizaron ataques contra instalaciones militares iraníes, centros de operaciones, capacidades vinculadas a drones, infraestructura marítima y puntos logísticos.

PUBLICIDAD

Irán afirmó que respondió atacando instalaciones utilizadas por Estados Unidos en Jordania y aseguró haber destruido varios drones militares estadounidenses, además de provocar bajas entre las fuerzas desplegadas en la región.

Desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, al menos 18 militares estadounidenses han muerto en Oriente Medio, según cifras difundidas por Washington.

PUBLICIDAD