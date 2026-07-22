Estas son las tasas para depósitos en plazo fijo con dólares: llegan hasta el 5% anual

Las tasas que ofrecen las entidades financieras por los depósitos a plazo fijo en dólares muestran diferencias importantes según el monto que se decida invertir. Para un plazo de 360 días, la rentabilidad puede llegar hasta el 5% anual, aunque la mayoría de instituciones ofrece rendimientos inferiores al 3%.
La información de la SBS, correspondiente al 22 de julio de 2026, evidencia que algunas entidades mantienen las mismas tasas para distintos montos de inversión, mientras que otras aplican rendimientos diferenciados. Por ello, revisar las condiciones antes de elegir dónde colocar el dinero puede representar una diferencia significativa en las ganancias obtenidas al vencimiento del depósito.
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Tasas para depósitos de USD 10.000
En el caso de un depósito de USD 10.000 a 360 días, de acuerdo a la SBS, la mayor Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) corresponde a Financiera Qapaq, con un 5%. Le siguen InFinance XP S.A., con 3%, y Financiera Surgir, con 2,9%.
Más atrás aparecen Banco Falabella y Banco Pichincha, con tasas de 2% y 1%, respectivamente. El resto de entidades ofrece rendimientos menores al 1%, en algunos casos de apenas 0,01%.
Estas son las TREA mínimas para un depósito de USD 10.000 a 360 días:
- Financiera Qapaq: 5%
- InFinance XP S.A.: 3%
- Financiera Surgir: 2,9%
- Banco Falabella: 2%
- Banco Pichincha: 1%
- Scotiabank Perú: 0,9%
- Banco Santander Consumer: 0,8%
- BBVA: 0,75%
- Bancom: 0,65%
- BanBif: 0,5%
- CRAC Los Andes: 0,5%
- Banco GNB: 0,5%
- CMCP Lima: 0,45%
- CRAC Prymera: 0,4%
- CMAC Huancayo: 0,4%
- CMAC Tacna: 0,35%
- CMAC Arequipa: 0,35%
- Mibanco: 0,35%
- CMAC Piura: 0,3%
- Interbank: 0,3%
- Banco de Crédito: 0,25%
- Banco Ripley: 0,25%
- CMAC del Santa: 0,25%
- Financiera Proempresa: 0,25%
- Alfin Banco: 0,2%
- CMAC Maynas: 0,2%
- CRAC Cencosud Scotia: 0,2%
- CMAC Ica: 0,15%
- CMAC Trujillo: 0,11%
- Financiera Confianza: 0,01%
- CMAC Cusco: 0,01%
- Compartamos Banco: 0,01%
Tasas para depósitos de USD 3.000
Para un depósito de USD 3.000 a 360 días, según datos de la SBS, InFinance XP S.A. lidera el ranking con una TREA de 3%, seguida por Financiera Surgir, con 2,8%. Banco Falabella ocupa el tercer lugar con una tasa de 2%.
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En este segmento, Financiera Qapaq reduce su rendimiento hasta 1%, igualando la tasa ofrecida por Banco Pichincha. Al igual que en el caso de los depósitos de mayor monto, la mayor parte de entidades ofrece rentabilidades inferiores al 1%.
Estas son las TREA mínimas para un depósito de USD 3.000 a 360 días:
- InFinance XP S.A.: 3%
- Financiera Surgir: 2,8%
- Banco Falabella: 2%
- Financiera Qapaq: 1%
- Banco Pichincha: 1%
- Scotiabank Perú: 0,9%
- Banco Santander Consumer: 0,8%
- BBVA: 0,75%
- Bancom: 0,65%
- CRAC Los Andes: 0,5%
- Banco GNB: 0,5%
- CMCP Lima: 0,45%
- CRAC Prymera: 0,4%
- BanBif: 0,4%
- CMAC Tacna: 0,35%
- CMAC Huancayo: 0,35%
- Mibanco: 0,35%
- CMAC Piura: 0,3%
- Interbank: 0,3%
- CMAC Arequipa: 0,3%
- Banco Ripley: 0,25%
- Financiera Proempresa: 0,25%
- Alfin Banco: 0,2%
- Banco de Crédito: 0,2%
- CMAC Maynas: 0,2%
- CMAC del Santa: 0,2%
- CRAC Cencosud Scotia: 0,2%
- CMAC Ica: 0,15%
- CMAC Trujillo: 0,11%
- Financiera Confianza: 0,01%
- CMAC Cusco: 0,01%
¿Qué muestran las diferencias entre ambos montos?
La comparación entre ambos escenarios evidencia que algunas entidades ajustan la rentabilidad de acuerdo con el capital depositado. El caso más notorio es el de Financiera Qapaq, que ofrece una TREA de 5% para USD 10.000, pero de 1% para USD 3.000.
Otras instituciones, como Banco Falabella, Banco Pichincha, Scotiabank Perú, BBVA o Banco Santander Consumer, mantienen la misma tasa para ambos montos. Esto refleja que las condiciones de los depósitos a plazo fijo pueden variar no solo por el plazo elegido, sino también por el monto de la inversión, por lo que comparar las opciones disponibles resulta clave antes de tomar una decisión.
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