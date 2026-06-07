Elecciones 2026: detectan 11 cédulas de votación alteradas durante la segunda vuelta en Ferreñafe, Lambayeque

Jornada electoral en Lambayeque: detectan 11 cédulas manipuladas y activan protocolos del JNE.(Foto composición: Infobae Perú/FB:@La Noticia Clave)

Durante la jornada de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, se reportó un incidente en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, donde fueron detectadas 11 cédulas de votación alteradas en una de las mesas instaladas en el colegio Santo Domingo Savio. El hecho generó la intervención inmediata del personal electoral y de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la información reportada por RPP, las cédulas presentaban marcas realizadas con lapicero, situación que motivó su inmovilización para evitar su posible uso en el proceso de sufragio. La detección de estas irregularidades se produjo durante la verificación del material electoral en la mesa de votación identificada con el número 035153.

PUBLICIDAD

Elecciones 2026: detectan 11 cédulas alteradas durante jornada electoral en Ferreñafe. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@La Noticia Clave)

Intervención de las autoridades

Ante la identificación de las cédulas alteradas, las autoridades procedieron a lacrar el material electoral como medida de seguridad. Posteriormente, se dispuso su envío en sobre sellado hacia el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad encargada de evaluar y determinar las acciones correspondientes dentro del marco del proceso electoral.

En paralelo, representantes de la Defensoría del Pueblo supervisaron el procedimiento y verificaron la aplicación de las medidas establecidas para este tipo de incidencias. El comisionado regional Carlos Rodas confirmó que el material será remitido para su evaluación formal, conforme a los protocolos vigentes.

Ferreñafe: inmovilizan 11 cédulas de votación manipuladas en segunda vuelta electoral.(FB:@La Noticia Clave)

Votación continúa

Pese al incidente registrado en el colegio Santo Domingo Savio, las autoridades informaron que la jornada electoral continuó desarrollándose con normalidad en el distrito de Pueblo Nuevo y en el resto de la provincia de Ferreñafe. No se reportaron mayores alteraciones en el funcionamiento de las mesas de votación cercanas.

PUBLICIDAD

La Defensoría del Pueblo indicó que mantiene el monitoreo del proceso electoral en la región Lambayeque para garantizar su desarrollo sin interrupciones, en coordinación con las instituciones electorales.

JNE rechaza cualquier presunto fraude

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú rechazó de forma tajante cualquier acusación de fraude en la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo. Durante una conferencia de prensa, el vocero de la institución, Roberto Burneo, desestimó los intentos de deslegitimar el proceso electoral y recalcó que las denuncias de fraude no tienen fundamento. El JNE informó que, a diferencia de la primera vuelta, la jornada transcurrió sin grandes irregularidades y con el 100% de las mesas instaladas en todo el país.

PUBLICIDAD

El organismo electoral reconoció la existencia de incidencias puntuales en algunos puntos del país, cuyas personas involucradas ya fueron identificadas. Estas situaciones no afectaron el desarrollo general de la elección, que se llevó a cabo con la participación de millones de peruanos en más de 90 mil mesas de sufragio. El JNE recordó que en la primera vuelta se registraron retrasos significativos en la instalación de mesas, pero aseguró que en esta oportunidad el material electoral llegó a todos los locales antes del inicio de la votación, evitando complicaciones logísticas.

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

Para fortalecer la transparencia y la prevención de conflictos, el JNE implementó 28 Comisiones Interinstitucionales para la Prevención de Conflictos Electorales, enfocadas en zonas con antecedentes de conflictividad. Además, los partidos políticos acreditaron más de 64 mil personeros para fiscalizar el proceso en las mesas de sufragio. Estas medidas buscan garantizar la legitimidad de los resultados y la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático peruano.

PUBLICIDAD