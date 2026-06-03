Elecciones presidenciales del 7 de junio: ¿Cuáles son los nuevos locales de votación?

El próximo domingo 7 de junio, miles de votantes peruanos deberán confirmar su local de votación actualizado debido a una serie de cambios dispuestos por motivos de seguridad, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Solo en Lima, la capital del país, se reasignaron 19 centros de votación. La consulta sobre el lugar final donde cada elector debe sufragar ya está disponible en la web oficial de la ONPE, tras una decisión que abarca también a varias regiones del interior.
Según información difundida por el propio organismo electoral, además de Lima, los cambios afectan a La Libertad (cinco locales), Cuzco (cuatro), San Martín (tres), Áncash (tres), Lambayeque (dos), Loreto (dos), Piura (dos) y hay modificaciones en un local de Junín, Huánuco, Ucayali y Callao. El reporte oficial precisa que la medida responde a situaciones concretas que comprometen la seguridad o la operatividad de los recintos previamente designados para las elecciones.
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Motivos de los cambios: extorsión, ausencia de cerco y protestas estudiantiles
De acuerdo con la información proporcionada por la ONPE, los motivos que llevaron a estas modificaciones incluyen desde amenazas delictivas hasta deficiencias en la infraestructura de los locales. En Junín, los ciudadanos que originalmente debían votar en el Instituto de Colegio Mundo Feliz fueron trasladados al local Juan Bautista. Esta reasignación se adoptó tras detectarse un caso de extorsión, según explicó el JNE en su comunicado.
En el caso de Lima, se dispuso el traslado de los electores que tenían asignado el Parque del Bombero hacia el colegio José Baquíjano y Carrillo. El motivo principal fue la falta de “un cerco perimétrico” que permita garantizar condiciones mínimas de seguridad, según el reporte difundido. El organismo electoral subrayó que la integridad de los votantes y el normal desarrollo de la jornada son prioritarios.
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Cambios en Ucayali y el impacto de huelgas universitarias
La región Ucayali también experimentó una modificación relevante. Los electores asignados a la Universidad Nacional de Ucayali deberán acudir ahora al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Suiza. Esta medida se adoptó luego de que el local universitario fuera tomado por estudiantes que mantienen una huelga, lo que imposibilitó el uso del espacio para la jornada electoral. Según la ONPE, “la toma del recinto por una protesta estudiantil impidió garantizar la seguridad y el acceso”.
De acuerdo con el reporte, las autoridades electorales recomendaron a todos los ciudadanos confirmar si su local de votación se mantiene igual que en la primera vuelta o si fue modificado. Vocero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales recordó que la consulta puede realizarse en la plataforma digital oficial, donde se encuentra el detalle actualizado de cada caso.
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Recomendaciones para los votantes y plataforma de consulta
La Oficina Nacional de Procesos Electorales dispuso que la consulta de locales actualizados esté disponible de manera simple en la web institucional. Para acceder, los electores deben ingresar su número de documento nacional de identidad (DNI) y seguir las instrucciones. La entidad remarcó que la verificación previa es indispensable para evitar confusiones y aglomeraciones el día de las elecciones.
El organismo también sugirió acudir con anticipación al local asignado y prestar atención a la cartelería informativa en cada sede. El reporte enfatizó que los cambios se comunicaron a tiempo para permitir la adaptación de los votantes. “Reiteramos la importancia de revisar la sede de sufragio en la web oficial antes del domingo”, indicó la ONPE.
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Cobertura nacional de los cambios y coordinación interinstitucional
La decisión de modificar los locales se tomó tras una evaluación conjunta entre ONPE, el JNE, la Policía Nacional y autoridades municipales. El objetivo es evitar incidentes que puedan afectar el desarrollo pacífico de la jornada democrática. En total, 38 locales de votación fueron reasignados en todo el país.
Las autoridades electorales reiteraron que la seguridad de los votantes y la transparencia del proceso se mantienen como prioridades. Se coordinaron operativos especiales en las zonas recientemente reasignadas. En cada caso, la decisión fue informada a los municipios y a los partidos políticos para asegurar la difusión de los cambios.
Importancia de la consulta previa y próximos pasos
La Oficina Nacional de Procesos Electorales insistió en que la consulta individual es la única vía segura para confirmar el local asignado. La plataforma oficial permanece habilitada las 24 horas y permite verificar en tiempo real cualquier variación. Los ciudadanos deben prestar especial atención a posibles actualizaciones de último minuto.
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Finalmente, la entidad recordó que la jornada electoral contará con presencia policial reforzada en las sedes que registraron cambios recientes. El objetivo es garantizar que la voluntad popular se exprese sin contratiempos ni riesgos para la integridad de los electores.
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