FIL Lima 2026: agenda completa de actividades para hoy sábado 25 de julio en la feria del libro

Un funcionario del Reniec orienta a ciudadanos sobre identidad digital y el DNI electrónico en un stand interactivo de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 se desarrolla en el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco, donde miles de visitantes se reúnen en torno a la literatura, la música y el intercambio cultural. En esta edición, Ecuador es el país invitado de honor y participa con una delegación de autores, editoriales y artistas, así como con una agenda especial que refuerza los vínculos literarios y culturales entre ambos países. El evento presenta una programación diversa, dirigida a públicos de todas las edades, que abarca presentaciones de libros, conversatorios, actividades infantiles y espectáculos musicales.

Las entradas para la FIL Lima pueden adquirirse a través de la web oficial de la Cámara Peruana del Libro (CPL) o en las boleterías del recinto. Existen tarifas reducidas para estudiantes, docentes y adultos mayores, y los menores de 12 años ingresan gratuitamente. El horario de atención va desde el mediodía hasta las diez de la noche.

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La agenda de hoy, sábado 25 de julio, ofrece actividades literarias, musicales y espacios para el diálogo y la animación cultural. Estas son las principales actividades programadas, según el catálogo oficial:

Feria Internacional del Libro de Lima 2026: cómo llegar en transporte público y tarifas de ingreso| Andina

Agenda completa del sábado 25 de julio

12:00 m. a 1:00 p.m.

Auditorio Fundación BBVA - Blanca Varela: Actividad infantil: Show musical de los hermanos Paz. Participan: Jorge Cruz, Andrea Paz y Claudia Paz. Organiza: Editorial Bruño.

Auditorio César Vallejo (12:00 m. a 12:45 p.m.): Presentación: Caldera de Jorge Díaz Herrera. Participan: Ricardo González Vigil, Elena Montalvo, Miguel Tejada y Jorge Díaz Herrera. Organiza: Universidad César Vallejo.

Auditorio José María Arguedas: Conversatorio: Territorios de la memoria: poesía, cuerpo y ancestralidad. Participan: Cherié Quidel Núñez y Roxana Miranda Rupailaf. Organiza: Embajada de Chile, Cámara Peruana del Libro y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

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Auditorio Martín Adán: Cuentacuentos: Simone, la pastora de los mares de María José Rosello. Participa: María José Roselló. Organiza: Claraboya Ediciones y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

Auditorio Laura Riesco: Presentación: Seis Cuerdas y El ojo de Miguelina Reyes Hernández. Participan: Alejandro Medina y Miguelina Reyes Hernández.

2:00 p.m. a 2:45 p.m.

Auditorio César Vallejo: Conversatorio: Kotonoha: literatura japonesa a través de tres autores peruanos. Participan: Juan de la Fuente, Doris Moromisato y Selenco Vega. Organiza: Embajada del Japón y Fondo Editorial de la Asociación Peruano Japonesa.

Auditorio José María Arguedas: Presentación: Márketing político latinoamericano: El nuevo enfoque 5V de varios autores. Participan: José Luis Wakabayashi, José Ventura, Julián Gallardo y Carmen Santisteban (mod.). Organiza: ESAN.

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Auditorio Martín Adán: Actividad infantil: Luna guardiana de los minerales y Clara la Capibara en Trujillo de Luna Vela Méndez. Participa: Ysela Méndez de Vela. Organiza: Zelmira Aguilar Literatura Afroperuana.

Auditorio Laura Riesco: Presentación: Gnoseología milenaria de Kwen Khan Khu. Participa: Sandor Lovasz. Organiza: Asociación Geofilosófica de Estudios Antropológicos y Culturales.

Las actividades son gratuitas para los asistentes a la FIL Lima 2025. Foto: ANDINA/Luis Iparraguirre

3:30 p.m. a 4:30 p.m.

Auditorio Fundación BBVA - Blanca Varela: Presentación: De anatomía poética de Gilraen Eärfalas. Participan: Gilraen Eärfalas y Elisa Tokeshi.

5:00 p.m. a 5:45 p.m.

Auditorio César Vallejo: Conversatorio: ¿Para qué escribir libros de crónicas? Tres experiencias. Participan: Rolly Valdivia, Jorge Moreno, Pablo Solórzano y Jesús Raymundo. Organiza: Distribuidora de libros Heraldos Negros.

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Auditorio José María Arguedas: Presentación: Agua urbana: historia, políticas y propuestas de Óscar Pastor. Participan: Carmen Santisteban y Óscar Pastor. Organiza: ESAN.

Auditorio Martín Adán: Presentación: Sarwapa willakuynin: Cuentos y cantos de Sarhua de Yesenia Montes (comp.) y Mizael Lunazco (comp.). Participan: Venuca Evanan, Carlos Molina, Yesenia Montes (comp.) y Mizael Lunazco (comp.). Organiza: Asociación Puriyninchik.

Auditorio Laura Riesco: Presentación: Macabras. Muestra femenina del terror peruano de Mirza Mendoza. Participan: Helen Garnica, Carmen Luz Gorriti, Marcia Morales y Mirza Mendoza. Organiza: Editorial Zafiro.

Auditorio Blanca Varela A (5:00 p.m. a 6:00 p.m.): Presentación: La cuadratura del círculo de Rubén Quiroz. Participan: José Dextre, Francisco Miró Quesada y Rubén Quiroz. Organiza: Universidad Científica del Sur.

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Auditorio Blanca Varela B (5:00 p.m. a 6:00 p.m.): Presentación: Derecho Procesal de consumo de Omar Damián. Participan: Ivo Gagliuffi, Manuel Bermúdez, José Camus y Omar Damián. Organiza: Jurista Editores.

Personas recorren la Feria Internacional del Libro (FIL) este jueves, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

6:30 p.m. a 7:30 p.m.

Auditorio Fundación BBVA - Blanca Varela: Presentación: Amar lo que haces de Wendy Ramos. Participa: Wendy Ramos. Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial.

7:00 p.m. a 7:45 p.m.

Auditorio César Vallejo: Presentación: Piquero de Pablo Fernández Rojas. Participan: Juan Pablo Sutherland, Rafael García-Godos y Pablo Fernández Rojas. Organiza: Maxi Books.

Auditorio José María Arguedas: Conversatorio: Perú: ¿Una economía a prueba de balas? Participan: Roberto Chang, Maria Cecilia Villegas y Augusto Álvarez Rodrich. Organiza: Editorial Planeta.

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Auditorio Martín Adán: Conversatorio: Crónica periodística: El nuevo periodismo de Tom Wolfe. Participan: Guillermo Rivas, Enrique Planas y Patricia del Río. Organiza: Libros del Zorro Rojo.

Auditorio Laura Riesco: Presentación: Los otros americanos de Matthew Bush. Participa: Jeremías Gamboa, José Cornelio y Matthew Bush. Organiza: Fondo de Cultura Económica.

FIL Lima 2024: fecha de inicio, horarios, actividades y todo lo que debes saber| Andina/Daniel Bracamonte

8:00 p.m. a 8:45 p.m.

Auditorio César Vallejo: Presentación: Primera persona de Margarita García Robayo. Participan: Deborah Díaz y Margarita García Robayo. Organiza: Libros del Zorro Rojo.

Auditorio Laura Riesco: Presentación: El derecho procesal y la reforma de la justicia. Colección Proceso, Derecho y Sociedad de varios autores. Participan: Giovanni Priori, Guillermo Marinoni y Roxana Jiménez. Organiza: Palestra Editores.

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8:00 p.m. a 9:00 p.m.

Auditorio Blanca Varela A: Presentación: Historia de la sexualidad en el Perú de Luis Nieto Degregori. Participa: Luis Nieto Degregori. Organiza: Librería Grandifer.

Auditorio Blanca Varela B: Presentación: Trilogía de la antorcha de Moira Buffini. Participan: Jan Bludau, Cerenela Hinostroza y Moira Buffini. Organiza: Editorial Océano.

9:30 p.m. a 10:15 p.m.

Auditorio Fundación BBVA - Blanca Varela: Concierto: Machaka. Cumbia electrónica mestiza.