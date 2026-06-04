El electrodoméstico que más consume en casa dejará de estar oculto: Perú alista la llegada de sus primeros medidores inteligentes

Perú inició la instalación obligatoria de medidores inteligentes con una norma del MINEM para modernizar la red eléctrica nacional.

Perú entra en una nueva etapa en la gestión del consumo eléctrico con la aprobación de una norma para habilitar los esperados Sistemas de Medición Inteligente (SMI), una regulación que exige a las empresas distribuidoras instalar medidores digitales en hogares y empresas de todo el país.

La medida, oficializada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de la Resolución Ministerial N° 188-2026-MINEM/DM, establece especificaciones técnicas obligatorias para los nuevos dispositivos y marca el inicio de una modernización masiva de la red eléctrica nacional.

¿Cómo ayudarán los medidores inteligentes en la vida diaria?

La normativa, publicada el 30 de abril de 2026, exige que los medidores inteligentes cumplan parámetros mínimos de precisión, seguridad, interoperabilidad y eficiencia.

Los SMI permitirán a los usuarios monitorear su consumo en tiempo real, consultar información diaria desde el celular y acceder a tarifas eléctricas dinámicas y diferenciadas.

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Osinergmin señaló que los Sistemas de Medición Inteligente permitirán lectura remota de consumos, mejor detección de fallas y protección de datos del usuario.

El principal objetivo es garantizar la compatibilidad con la infraestructura eléctrica existente y futura, mejorar la facturación, optimizar la calidad del servicio y facilitar la integración de nuevos servicios digitales.

El despliegue será gradual y estará bajo la supervisión del MINEM. Según el organismo regulador Osinergmin, la gestión eficiente de la red eléctrica con SMI mejorará la detección de fallas, la lectura remota de consumos y la protección de datos del usuario.

El costo de los medidores será asumido por las empresas distribuidoras, aunque los gastos de mantenimiento y reposición se abonarán mensualmente en la tarifa de los usuarios.

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Del celular al ahorro: la visión del sector privado

Según Leonel Lazo, Gerente de Marketing de Legrand/BTicino, la llegada de los SMI cambia por completo la relación de los hogares y empresas con la electricidad.

Ya no dependerán de estimaciones mensuales ni de visitas de técnicos para la lectura. Los usuarios podrán visualizar su consumo eléctrico en tiempo real, desde su celular o cualquier dispositivo conectado, y tomar decisiones informadas para optimizar el uso de energía.

Los medidores inteligentes darán a hogares y empresas acceso diario y en tiempo real al consumo eléctrico desde el celular y otros dispositivos conectados.

Estos sistemas ofrecerán acceso a tarifas diferenciadas según el horario de consumo, lo que permitirá aprovechar las horas valle para ahorrar en la factura eléctrica.

Además, los usuarios podrán detectar desperdicios, programar el uso de electrodomésticos en horarios más económicos y tener un mayor control sobre sus gastos energéticos.

“La transparencia y la información detallada cambiarán los hábitos de consumo y facilitarán la adopción de tecnologías inteligentes en el hogar”, dijo para Infobae Perú.

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¿Qué implica la nueva norma para hogares y empresas?

Según Lazo, la masificación de los medidores inteligentes será un punto de inflexión para la adopción de soluciones de automatización y gestión energética.

“Cuando un usuario puede visualizar y entender su consumo en tiempo real, empieza a tomar decisiones más eficientes sobre iluminación, climatización, horarios de uso y automatización de equipos”, afirmó el vocero.

En la práctica, los SMI permitirán detectar consumos anómalos, recibir alertas por eventuales fallas y acceder a plataformas conectadas para el control de la energía.

Estos beneficios no solo impactarán en la economía familiar, sino también en la sostenibilidad y la seguridad eléctrica, señala Legrand/BTicino.

La norma habilitó tarifas eléctricas dinámicas y diferenciadas por horario para reducir la factura eléctrica en horas valle y mejorar el control del gasto energético.

Industria, comercios y grandes consumidores: impacto en el sector productivo

La digitalización del consumo eléctrico también tendrá un efecto directo en el sector empresarial e industrial. Lazo remarcó que los medidores inteligentes permitirán una mejor gestión de costos operativos, mantenimiento predictivo e integración de tecnologías de automatización.

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Sectores como data centers, minería, manufactura, retail, oficinas, hospitales y hoteles demandan cada vez más soluciones eficientes para optimizar la gestión energética y garantizar la continuidad operativa.

Los datos obtenidos en tiempo real ayudarán a las empresas a identificar picos de consumo, planificar el uso de equipos críticos, reducir interrupciones y mejorar la eficiencia general.

Además, los SMI facilitarán la introducción de tarifas dinámicas, la integración de recursos energéticos distribuidos y la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas en la red, contribuyendo a una infraestructura más moderna y sostenible.

El costo de los medidores inteligentes será asumido por las empresas distribuidoras, mientras el mantenimiento y la reposición se cobrarán dentro de la tarifa de los usuarios.

Barreras, desafíos y el problema de la piratería eléctrica

El avance hacia un sistema eléctrico digitalizado enfrenta retos importantes. Lazo reconoció que existen obstáculos como la falta de información sobre los beneficios de los SMI, la resistencia al cambio y desafíos de infraestructura y capacitación técnica, tanto en el sector público como privado.

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Un problema adicional es la piratería de productos eléctricos: según datos de EPEI Perú, aproximadamente 12 millones de productos eléctricos ilegales ingresan al país cada año, lo que coloca a Perú como el principal consumidor de productos falsificados en Latinoamérica.

Estos productos representan un riesgo serio para la seguridad de las personas y las instalaciones, pues no cumplen normas técnicas ni estándares internacionales.

La industria formal invierte en certificaciones, pruebas de calidad y educación al consumidor para promover la elección de productos seguros y garantizar una modernización eléctrica a la altura de los desafíos actuales.

En Perú ingresan cada año cerca de 12 millones de productos eléctricos ilegales, según EPEI Perú, un problema que expone a personas e instalaciones a equipos sin normas técnicas.

Más allá del hogar: oportunidades y expansión de la digitalización

El despliegue de medidores inteligentes abre nuevas oportunidades para la expansión de la digitalización en todo el país. Legrand y BTicino proyectan un crecimiento de la demanda en ciudades fuera de Lima, como Arequipa, Trujillo, Piura, Cusco y Chiclayo, donde los proyectos inmobiliarios e industriales requieren infraestructura moderna y segura.

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Su estrategia incluye una red nacional de distribuidores, programas de capacitación técnicos presenciales y virtuales, y la inauguración de un Centro de Experiencia en Miraflores, Lima, para acercar la innovación y la conectividad a usuarios y profesionales.

La transición energética y la movilidad eléctrica representan también áreas de expansión para el sector. Lazo explicó que la oferta de soluciones para carga de vehículos eléctricos, respaldo de energía, cableado estructurado y automatización responde a una demanda creciente de sistemas conectados, eficientes y sostenibles en viviendas, industrias y edificios comerciales.

Así, la digitalización de la infraestructura eléctrica y la adopción de tecnologías inteligentes permitirán a Perú avanzar hacia una gestión más eficiente, segura y sostenible de la energía, acompañando el crecimiento de ciudades y sectores productivos en todo el país, remarcó.

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