Tras el ‘oro blanco’: Perú organizará su primer foro internacional sobre litio y uranio, ¿Cuántos proyectos tiene en cartera?

El Gobierno de Perú declara de interés nacional el primer Foro Internacional sobre Uranio y Litio, programado para julio de 2026 en Lima.

La empresa canadiense American Lithium Corp. celebró la reciente decisión del gobierno de Perú de declarar de interés nacional la realización del primer Foro Internacional sobre Uranio y Litio, programado para el 7 y 8 de julio de 2026 en Lima.

La cita, organizada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), coincide con el auge del debate global sobre la seguridad de suministro y el desarrollo sostenible de minerales críticos.

Un foro para el liderazgo energético

El Decreto Supremo emitido por el Ejecutivo peruano reconoce tanto al uranio como al litio como minerales de carácter crítico y estratégico, en un contexto internacional donde la transición energética y la electromovilidad concentran cada vez más atención.

PUBLICIDAD

Según el comunicado de American Lithium Corp., esta declaración formaliza su papel en la política de desarrollo nacional y promueve la organización del foro “Uranio y Litio: Pilares del liderazgo energético para la minería, el desarrollo tecnológico y de ciudades inteligentes en Perú y el mundo”.

El gobierno remarcó que el desarrollo de estos recursos se alinea con los objetivos de impulsar un sector energético de bajas emisiones de carbono y mínimo impacto ambiental, siempre bajo los principios del desarrollo sostenible.

Esta línea coincide con el creciente interés internacional en el potencial de Perú para el abastecimiento a largo plazo de minerales clave.

Los proyectos Falchani y Macusani, ubicados en Puno, son identificados como activos avanzados en el desarrollo de litio y uranio en Perú.

Proyectos estratégicos en la región de Puno

American Lithium posee dos proyectos considerados entre los más avanzados de la región de Puno: el yacimiento de litio y cesio Falchani, uno de los mayores depósitos de litio en roca dura del mundo, y el proyecto de uranio Macusani, que representa la mayor reserva sin desarrollar de este mineral en América Latina.

PUBLICIDAD

Ambos se ubican en la Meseta Macusani, en el sureste peruano, y han completado diversas evaluaciones económicas preliminares, respaldadas por campañas adicionales de exploración.

Según el comunicado, “la decisión del gobierno peruano de declarar este Foro de importancia nacional es un hito que confirma lo que hemos creído durante muchos años”, afirmó Laurence Stefan, presidente y director de operaciones de la compañía.

Stefan subrayó que Perú dispone de recursos extraordinarios en uranio y litio, y que la realización del foro refleja la disposición del país a participar en el debate global sobre minerales críticos.

El foro del 2026 apunta a posicionar a Perú como líder en la transición energética y la innovación tecnológica en la industria minera.

Vinculación con el Congreso Mundial de Minería

El anuncio y la organización del evento se producen en la antesala del 27º Congreso Mundial de Minería, que tendrá lugar también en Lima.

PUBLICIDAD

La declaración del gobierno busca posicionar al país como un actor central en la discusión sobre la cadena de suministro de minerales estratégicos y la innovación tecnológica en la industria minera.

El foro permitirá reunir a representantes de los sectores público y privado, así como a expertos internacionales, para intercambiar experiencias, evaluar retos y explorar oportunidades de desarrollo en el sector energético y minero.

La empresa canadiense expresó su intención de participar activamente en la cita y de colaborar con el gobierno, la industria y las comunidades a fin de promover el desarrollo responsable y acelerado de los activos de clase mundial identificados en Perú.

PUBLICIDAD

American Lithium reafirma su compromiso con el desarrollo responsable de recursos críticos y la colaboración con comunidades locales en Perú.

Perspectiva de American Lithium en el contexto global

American Lithium Corp. desarrolla, además de sus activos en Perú, el proyecto de litio en arcilla TLC, ubicado en Nevada, Estados Unidos.

Todos los proyectos de la compañía han completado estudios económicos preliminares y presentan un potencial significativo de expansión, acompañado de un respaldo social relevante en sus áreas de influencia.

“American Lithium, a través de nuestros proyectos Falchani y Macusani, se encuentra en una posición privilegiada para contribuir a las aspiraciones de liderazgo energético de Perú”, sostuvo Laurence Stefan.

La compañía reiteró su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la colaboración multisectorial en el desarrollo de minerales críticos para la transición energética global.

PUBLICIDAD