Suiza ofrece fondo de financiamiento competitivo para la minería artesanal de oro en Perú

Lima, 1 jun (EFE).- El ministro de Energía y Minas de Perú, Waldir Ayasta, firmó un Memorando de Entendimiento con la Confederación Suiza para impulsar el desarrollo de una minería artesanal y de pequeña escala de oro más responsable e inclusiva, según informó este lunes el ministerio.

De esta manera, se formalizó la participación de Perú en el Programa Suizo de Promoción de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro, una iniciativa global de la Cooperación Económica Suiza, para fortalecer la cadena de valor del oro responsable, indicó el despacho de Ayasta.

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La implementación del programa se extenderá hasta el 2028 con tres componentes, el primero de los cuales es un fondo de financiamiento competitivo (Challenge Fund) que cofinanciará soluciones innovadoras para mejorar el desempeño ambiental, social y de gobernanza en la minería artesanal con la participación del sector privado.

Los proyectos seleccionados recibirán financiamiento de la Cooperación Económica Suiza y deberán contar con al menos un 25 % de cofinanciamiento privado.

El ministro peruano resaltó que Suiza tiene una destacada experiencia en el rubro minero, con empresas que operan a escala mundial, y por ello su apoyo será importante para que Perú gane mayor eficiencia y competitividad con actividades mineras a pequeña escala, dentro de la formalidad y con respeto a los estándares de modernidad y sostenibilidad.

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A su vez, el embajador suizo en Perú, Paul Garnier, en representación de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), afirmó que el Memorando de Entendimiento refleja el compromiso de Suiza con el desarrollo de cadenas de valor de oro responsables y sostenibles.

El objetivo del programa es generar oportunidades concretas para la formalización, la trazabilidad y el acceso a mercados responsables para la minería artesanal en Perú.

El segundo componente del programa está enfocado en el diálogo político para promover la articulación entre el gobierno nacional, gobiernos regionales y otros actores del sector, con énfasis en trazabilidad e incentivos para una minería responsable.

Asimismo, el tercer componente está orientado a la gestión del conocimiento, mediante la generación y difusión de aprendizajes, estudios de caso y buenas prácticas, así como la promoción de intercambios y participación en foros internacionales.

La minería artesanal de oro representa uno de los principales desafíos de la autoridad peruana en materia de informalidad en ese sector, que paradójicamente es tolerada por varios sectores políticos, y los problemas de inseguridad que atrae por las bandas del crimen organizado que están instaladas en sus zonas de operación. EFE

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