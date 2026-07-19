Hallan heces de roedores sobre las cajas de alimentos para escolares en Loreto

Detectan heces de roedores sobre cajas de alimentos escolares en almacén del distrito de Belén.

El pasado jueves 16 de julio, personal de la Defensoría del Pueblo realizó una inspección en el almacén del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PAE) de la institución educativa N.° 60120, ubicada en el centro poblado 2 de Mayo de Muyuy, en el distrito de Belén, provincia de Maynas, Loreto.

Durante la diligencia, los representantes defensoriales identificaron heces de roedores sobre cajas de galletas y leche destinadas a la alimentación de aproximadamente 65 estudiantes beneficiarios del programa.

El hallazgo fue reportado de inmediato al Jefe de la Unidad Territorial Loreto, a quien se le recomendó iniciar una supervisión integral y urgente del almacén, retirar y suspender la distribución de los lotes contaminados, e identificar el origen de la contaminación. Además, se solicitó verificar si otros almacenes de instituciones educativas en la cuenca del río Amazonas presentan la misma situación de riesgo.

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La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades responsables a garantizar que los alimentos entregados a la población escolar sean seguros e inocuos.

“El Estado tiene la obligación de garantizar alimentos seguros e inocuos para niñas, niños y adolescentes, y continuará el seguimiento de este caso hasta la implementación de las medidas correctivas necesarias”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Foto referencial del programa PAE. (Foto: Midis)

Respuesta institucional

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), responsable del PAE, fue notificado para asegurar la rápida intervención en el almacén afectado. El programa, creado por Decreto Supremo N.º 008-2025-MIDIS, tiene como objetivo brindar un servicio alimentario nutritivo, saludable y complementario a estudiantes de instituciones educativas públicas y programas no escolarizados de educación inicial en todo el país.

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La Defensoría del Pueblo solicitó un informe sobre las medidas adoptadas en un plazo de 10 días hábiles y reiteró la importancia de mantener una supervisión constante en los almacenes y cadenas de distribución del programa.

“Hemos requerido que se identifique el origen de este grave caso de contaminación de alimentos y que se verifique si otros almacenes de colegios beneficiarios del programa en la cuenca del río Amazonas presentan la misma situación”, comunicó la institución.

El PAE tiene entre sus funciones ejecutar acciones de supervisión para prevenir, mitigar y responder ante los riesgos inherentes al servicio alimentario. También promueve la participación de la comunidad educativa, la sociedad civil y actores comunitarios para la vigilancia del programa, con el fin de garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos distribuidos.

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El caso en Belén ha generado preocupación entre padres de familia y docentes, quienes han solicitado información y garantías sobre la seguridad de los alimentos que reciben los escolares.

El Midis reafirmó el compromiso de proteger la salud de los estudiantes y de implementar un sistema de alerta y respuesta temprana para detectar y corregir cualquier irregularidad en la cadena alimentaria.

La vigilancia continuará hasta que se confirme la eliminación total del riesgo y se asegure que los alimentos lleguen en condiciones óptimas a todos los beneficiarios del programa en la región.