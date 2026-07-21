Murieron abrazados: pareja de adultos mayores perdió la vida tras el colapso de su humilde vivienda durante el sismo en Junín

El sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín dejó un saldo de víctimas mortales, personas heridas y severos daños en distintas localidades. Las consecuencias del movimiento telúrico afectaron con mayor intensidad a comunidades donde predominan viviendas construidas con adobe, material que cedió en varios sectores durante la emergencia.
Las labores de rescate y evaluación continúan con participación de las autoridades, personal de emergencia y pobladores, quienes respondieron desde los primeros minutos tras el temblor para auxiliar a las familias afectadas. En varios puntos de la zona, los trabajos se concentran en la remoción de escombros y la verificación del estado de las viviendas.
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Entre los casos que más conmoción generan figura el de una pareja de adultos mayores que perdió la vida dentro de su vivienda en el anexo de Pumpunya, jurisdicción del distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Huancayo. Sus familiares y vecinos acudieron de inmediato al lugar con la esperanza de encontrarlos con vida, pero el colapso de la estructura impidió el rescate.
El reporte preliminar también confirmó otras víctimas mortales y decenas de personas lesionadas. Mientras las instituciones competentes mantienen la atención de la emergencia, las familias afectadas afrontan la pérdida de sus seres queridos y los daños materiales ocasionados por el sismo.
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Pareja de adultos mayores murió tras el colapso de su vivienda
Marino Barreto Munive, de 72 años, y Adela Nestares, de 73, fallecieron luego de que la vivienda donde descansaban se desplomara por efecto del movimiento sísmico. La estructura de adobe no resistió la fuerza del temblor y ambos quedaron atrapados entre los escombros.
De acuerdo con familiares y pobladores del anexo de Pumpunya, los esposos fueron encontrados entre los restos de la vivienda. Vecinos indicaron que la pareja permaneció unida hasta el último momento. Las tareas de rescate comenzaron apenas ocurrió el derrumbe, con apoyo de personas de la comunidad que retiraron escombros de forma manual.
El hijo de la pareja, Javier Barreto, afronta también la pérdida total de la vivienda familiar. En medio del dolor, solicitó apoyo de las autoridades, instituciones y personas solidarias para afrontar la situación que atraviesa su familia.
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Cinco fallecidos fueron identificados tras la emergencia
El reporte actualizado de las autoridades confirmó cinco personas fallecidas a consecuencia del sismo registrado con epicentro en la provincia de Chupaca.
Las víctimas fueron identificadas como Jeff Lenin Orihuela Urbina, de 18 años; Mariño Barreto Muñive, de 72 años; Adela Nestares Muñico, de 73 años; Hilda Gloria Bautista de Muñive, de 68 años; y Juan Eduardo Saldivar Jave, de 68 años.
Según la información preliminar difundida por las autoridades, la mayoría de las víctimas quedó atrapada luego del colapso de viviendas de adobe cuando sus ocupantes descansaban. El movimiento telúrico ocurrió a las 9:24 de la noche.
Otras historias marcaron la tragedia en Pumpunya
Entre las víctimas también figura Hilda Gloria Bautista de Muñive, agricultora de 68 años conocida por su trabajo en la comunidad. Un familiar relató que descansaba en el segundo piso de su vivienda cuando las paredes cedieron y la alcanzaron.
Su hijo, Jhonatan Munive Bautista, de 33 años, también agricultor, permanecía en el primer nivel de la casa al momento del sismo. Debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo para recibir atención especializada.
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La víctima más joven fue Jeff Lenin Orihuela Urbina, de 18 años. Familiares, vecinos y amigos lamentan su fallecimiento, ocurrido cuando recién iniciaba una nueva etapa de su vida. Sus padres y su abuela forman parte de las familias que hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia.
El quinto fallecido fue Juan Eduardo Zaldivar Jave, de 68 años, natural del distrito de Huacrapuquio, ubicado a unos nueve kilómetros del anexo de Pumpunya.
Según la información disponible, desempeñaba labores como pastor evangélico y era conocido entre los integrantes de su congregación. Su fallecimiento también forma parte del balance preliminar del sismo registrado en Junín.
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Autoridades mantienen la atención de la emergencia
El reporte preliminar de las autoridades señala que el desastre dejó además 32 personas heridas. De ese total, 26 fueron derivadas a los hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen para recibir atención médica.
Asimismo, 16 personas recibieron atención en la zona por contusiones e hipotermia, mientras que un paciente fue trasladado al Hospital Ramiro Prialé de EsSalud.
Las labores de emergencia continúan con apoyo de maquinaria pesada, brigadas de rescate del Ejército y de la Policía Nacional del Perú, que permanecen en las áreas afectadas para retirar escombros y evaluar los daños ocasionados por el sismo. En tanto, los cuatro fallecidos del anexo de Pumpunya son velados en la losa deportiva de la comunidad, mientras sus familiares preparan las ceremonias de despedida previstas para los próximos días.
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