Sando de Ivalú Acurio llega a Lima con un pop-up de hamburguesas de inspiración japonesa

“Sando Takes Papachos” se realizará del 28 al 31 de mayo

Papachos, Ivalú Acurio, Sando y Lima se cruzan del 28 al 31 de mayo en “Sando Takes Papachos”, un pop-up gastronómico que llevará a Papachos Salaverry la propuesta creada por la cocinera en Ginebra, Suiza, con una carta de hamburguesas de inspiración japonesa y una agenda con música en vivo, activaciones y experiencias alrededor de la cultura urbana.

La activación durará cuatro días y también estará disponible a través de Rappi, sujeta a cobertura. La propuesta reunirá una carta especial, DJs en vivo, dinámicas para asistentes y merch exclusivo de la colaboración.

“Sando Takes Papachos” se realizará del 28 al 31 de mayo

La experiencia estará centrada en una carta creada por Sando, la hamburguesería fundada por Ivalú Acurio tras su paso por Japón y Suiza. El concepto parte del cruce entre una hamburguesa clásica y sabores japoneses trabajados con técnicas, ingredientes y referencias de la cocina asiática contemporánea.

Dos hamburguesas inspiradas en el sando japonés

La propuesta incluirá dos de las hamburguesas más representativas de Sando. Una de ellas será la Teriyaki Tamago Sando, preparada con doble carne de res, cheddar, salsa teriyaki, cebolla caramelizada, huevo frito, mayonesa de takuan y chili crunch.

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“Sando Takes Papachos” se realizará del 28 al 31 de mayo

La otra será la Mapo Sando, elaborada con carne Angus, salsa mapo ligeramente picante, mayonesa spicy y ensalada de cebolla china. La experiencia se completará con acompañamientos inspirados en sabores japoneses contemporáneos, según informó Mercado Negro.

La residencia gastronómica temporal se realizará exclusivamente en Papachos Salaverry y mediante Rappi entre el 28 y el 31 de mayo. La acción busca convertir al local en un punto de encuentro para personas que entienden la gastronomía como una experiencia ligada también a la música y al diseño.

Un formato de experiencias temporales para Papachos

Papachos busca explorar formatos colaborativos que transformen sus locales en espacios de experiencias temporales. Bajo esa lógica, “Sando Takes Papachos” apunta a generar conversación y a acercarse a consumidores interesados en experiencias híbridas entre comida, cultura y entretenimiento.

“Sando Takes Papachos” se realizará del 28 al 31 de mayo

La gerente de operaciones de Papachos Sandra Brios definió el objetivo de la alianza: “Con esta colaboración, Papachos se convierte en un destino único donde los amantes de las hamburguesas podrán vivir una propuesta distinta alrededor de la comida”.

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La gerenta de marketing del Grupo Acurio Vivian Hoyos afirmó que la gastronomía actual se construye desde múltiples influencias y conexiones culturales. Hoyos agregó: “Papachos, con colaboraciones como Sando, abre la puerta a generar conversación, incorporar nuevas influencias y seguir conectando con una generación que vive la gastronomía de una manera mucho más híbrida y cultural”.

Quién es Ivalú Acurio

Gastón Acurio tiene una hija mayor llamada Ivalú, quien también es chef.

Ivalú Acurio es una destacada chef y empresaria gastronómica peruana que ha logrado construir una sólida e independiente carrera internacional en Suiza. Hija de dos grandes referentes de la cocina peruana y mundial, Gastón Acurio y Astrid Gutsche, optó inicialmente por estudiar hotelería y gestión en la prestigiosa École hôtelière de Lausanne. Sin embargo, su verdadera vocación la llevó hacia las cocinas, formándose y graduándose con honores en Le Cordon Bleu de Tokio, donde profundizó en el rigor técnico de la gastronomía japonesa.

Lejos de la sombra familiar y sin recurrir a inversores externos, lidera múltiples exitosos locales gastronómicos en Ginebra junto a su socio. Su portafolio incluye marcas como Sando, una hamburguesería de inspiración nipona, y Saoko, una propuesta de comida callejera nikkei. Su estilo culinario destaca por fusionar de manera orgánica las técnicas de Japón, la despensa de Suiza y los sabores e insumos esenciales de las raíces peruanas.

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