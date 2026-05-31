Perú

Más de 30 burriers fueron detenidos en el Aeropuerto Jorge Chávez: Intentaban llevar droga a Brasil, España e Italia

Según la División Portuaria Antidrogas, el valor de la cocaína aumenta considerablemente en los mercados internacionales, mientras las rutas y métodos empleados por los burriers se diversifican constantemente

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Al menos 31 personas han sido detenidas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante este año por intentar transportar drogas fuera del país empleando métodos de alto riesgo. La modalidad de los denominados ‘burriers’ sigue representando un desafío para las autoridades peruanas, que han incrementado los controles y la vigilancia en la principal terminal aérea del país. Según información proporcionada por la División Portuaria Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP), las organizaciones criminales transnacionales continúan adaptando sus estrategias para captar a personas vulnerables, quienes terminan asumiendo el rol de correos humanos.

El coronel Marco Antonio Godenzi, jefe de la División Portuaria Antidrogas, explicó que la mayoría de los detenidos enfrentaba necesidades económicas apremiantes. “Son personas vulnerables con problemas económicos o que buscan el dinero fácil las que terminan siendo presa de estas mafias”, detalló el oficial a América Noticias.

En uno de los casos recientes, un detenido llevaba en el interior de su cavidad abdominal un kilo ciento cincuenta y siete gramos de alcaloide de cocaína, convirtiéndose en el tercer caso detectado este año bajo esa modalidad.

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Burriers detenidos en el aeropuerto Jorge Chávez, la mayoría enfrenta situaciones económicas críticas
Burriers detenidos en el aeropuerto Jorge Chávez, la mayoría enfrenta situaciones económicas críticas | América Noticias

Personas entre los 30 y 40 están más cerca de cometer el delito

La franja etaria de quienes se involucran oscila entre los diecinueve y setenta y un años, aunque el coronel Godenzi identificó que el grupo más frecuente se ubica entre los treinta y cuarenta años, con once personas detenidas.

“Son captados por la misma necesidad que deben tener, quizás alguna deuda, algún tratamiento médico o alguna enfermedad terminal”, explicó el jefe policial, quien subrayó que la expectativa de pena, que puede ir de ocho a quince años, a menudo no representa un factor disuasorio suficiente para quienes buscan cubrir necesidades urgentes.

El valor de la droga incautada ofrece otro ángulo sobre la magnitud del tráfico. Según datos de la Dirandro, un kilogramo de cocaína puede alcanzar entre tres mil y cuatro mil dólares en Brasil. En el continente europeo, los precios se multiplican: en España, la cifra puede escalar hasta cuarenta mil euros, mientras que en Italia asciende a un rango de cuarenta y cinco mil a cincuenta mil euros. El coronel Godenzi añadió que en Asia el precio se eleva hasta ochenta mil dólares y supera los cien mil en Oceanía, llegando incluso a los ciento cincuenta mil dólares por kilogramo.

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Fuerzas antidrogas advierten sobre el incremento de captaciones de personas vulnerables, mientras el valor del kilo de cocaína se multiplica en mercados internacionales
Fuerzas antidrogas advierten sobre el incremento de captaciones de personas vulnerables, mientras el valor del kilo de cocaína se multiplica en mercados internacionales| América Noticias

Modalidades del tráfico de drogas

En cuanto a los métodos utilizados, la modalidad más común consiste en acondicionar la droga en maletas, prendas de vestir, productos comestibles o artículos de aseo. Los destinos principales identificados por las autoridades peruanas son Europa y Asia. El personal asignado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez mantiene un despliegue permanente para detectar a quienes intentan trasladar estupefacientes.

El trabajo constante de la División Antidrogas de la Policía Nacional ha permitido la incautación de más de ciento cuarenta kilogramos de alcaloide de cocaína en el transcurso del año, según los datos oficiales.

La Policía Nacional del Perú recomienda acudir a cualquier comisaría o llamar al 105 para denunciar tentativas de captación por parte de mafias, así como recibir información sobre programas de prevención y apoyo.

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