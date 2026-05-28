Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 28 de mayo

En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,97 soles, lo que representa un incremento del 0,17% respecto al precio de cierre anterior de 3,96 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,08%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 3,93%.