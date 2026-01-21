Falabella gastará USD 900 millones para abrir 17 nuevas sedes en Latinoamérica

La empresa apunta a fortalecer su estrategia omnicanal, articulando sus tiendas físicas con sus canales digitales para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo. Foto: Google Maps

El Grupo Falabella anunció un plan de inversión de gran envergadura para el ejercicio 2026, con un desembolso total de USD 900 millones destinado a fortalecer su ecosistema físico-digital. Esta cifra implica un aumento cercano al 40% en comparación con los USD 650 millones invertidos durante el 2025, reflejando una apuesta decidida por la modernización de sus operaciones en la región.

La estrategia contempla la transformación de tiendas existentes y la apertura de 17 nuevos locales en distintos países de Latinoamérica. La compañía busca consolidar su modelo omnicanal, integrando la experiencia presencial con sus plataformas digitales para responder a las nuevas demandas del consumidor.

Visión corporativa y crecimiento omnicanal

Alejandro González, CEO del Grupo Falabella, destacó el buen momento que atraviesa la empresa tras la recuperación sostenida de sus negocios en los últimos años. Durante la presentación del plan de inversión, señaló: “Miramos hacia adelante y vemos una situación particularmente positiva”, aludiendo al fortalecimiento de su estrategia omnicanal.

El ejecutivo explicó que la compañía apunta a generar mayor valor para sus más de 37 millones de clientes, enfocándose en áreas con alto potencial de rentabilidad. En ese sentido, la banca y el comercio electrónico serán pilares clave para reforzar su posicionamiento en los mercados donde opera.

El directivo precisó que la estrategia busca ofrecer un mayor valor a su base de más de 37 millones de clientes, priorizando los segmentos con mejores perspectivas de rentabilidad. Foto: Modaes

Apuesta específica en el mercado peruano

Para el Perú, Falabella ha previsto una inversión de USD 146 millones, orientada principalmente a la expansión y modernización de sus centros comerciales Mall Plaza. La meta es consolidarlos como espacios estratégicos dentro del tejido urbano del país.

Entre las iniciativas más relevantes figura la conversión de seis tiendas Maestro al formato Sodimac. Asimismo, la cadena de supermercados Tottus planea abrir siete nuevos locales, con énfasis en el formato Precio Uno, identificado por la gerencia como un modelo con alto potencial de crecimiento.

A ello se suma la apertura de tiendas express de Falabella Retail enfocadas en vestuario, como parte de su enfoque multiespecialista y omnicanal para adaptarse a los hábitos actuales de consumo.

Distribución del presupuesto de inversión

Del total del monto anunciado, USD 500 millones se destinarán a la remodelación y transformación de tiendas y centros comerciales. González subrayó la importancia de priorizar la experiencia del cliente al afirmar: “Hoy no necesito más metros cuadrados para crecer en venta, sino que necesito mejores metros cuadrados”.

Una de las acciones clave será el cambio de formato de seis locales Maestro, que pasarán a operar bajo la marca Sodimac. Foto: Finanzas

El plan incluye la apertura de 17 nuevos locales: cinco de Falabella Retail en Chile y Perú, además de las unidades de Tottus en territorio peruano. También se consideran cinco nuevas tiendas de Sodimac en México y Chile, bajo estándares enfocados en mejorar la interacción con el consumidor.

Tecnología, logística y servicios financieros

Falabella asignará USD 265 millones al fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, con especial énfasis en proyectos de inteligencia artificial. Estos recursos permitirán potenciar sus plataformas digitales y los servicios de su banca, buscando elevar los niveles de eficiencia y rentabilidad.

Finalmente, el grupo invertirá USD 43 millones en la optimización de activos y procesos logísticos en Colombia. En paralelo, en México, Banco Falabella prevé lanzar nuevos productos financieros tras completar su transformación en Sociedad Financiera Popular, cerrando así un ciclo de inversión orientado a un crecimiento sostenible.