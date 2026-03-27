Perú

Ministerio de Cultura activa protección por dos años en sitio arqueológico Salitre tras detectar cultivos y daños en Áncash

Inspecciones confirmaron actividades agrícolas sobre estructuras prehispánicas, lo que activó acciones legales de protección

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El Estado, a través del Ministerio de Cultura, declaró protección provisional del sitio arqueológico Salitre (Áncash). Gob
El Estado, a través del Ministerio de Cultura, declaró protección provisional del sitio arqueológico Salitre (Áncash). Gob

El Estado activó una medida de resguardo sobre un espacio arqueológico ubicado en la costa norte del Perú. La decisión se formalizó tras la verificación de intervenciones recientes en el lugar y luego de una evaluación técnica que alertó sobre riesgos para estructuras prehispánicas. El área, conocida como Salitre, se sitúa en el distrito de Cáceres del Perú, en la provincia del Santa, región Áncash.

La resolución se emitió desde el Ministerio de Cultura a través de su Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble. El documento establece una protección provisional con el fin de impedir nuevas afectaciones y ordenar acciones de control. La medida surge en un contexto de inspecciones previas y reportes sobre alteraciones detectadas en campo.

El expediente técnico sustenta la decisión en la presencia de actividades humanas dentro del área arqueológica. Las autoridades identificaron prácticas que ponen en riesgo los vestigios, lo que motivó la activación de mecanismos legales de protección. La intervención también apunta a reforzar la vigilancia y a delimitar el espacio para evitar usos incompatibles.

Resolución establece protección por dos años

El Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional del Sitio Arqueológico Salitre mediante la Resolución Directoral N.° 000063-2026-DGPA-VMPCIC/MC. La medida se enmarca en la normativa vigente sobre defensa del patrimonio cultural y alcanza a bienes inmuebles de origen prehispánico que se presumen parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

El plazo fijado es de dos años, con posibilidad de ampliación por un periodo similar. Durante ese tiempo, las autoridades ejecutarán acciones de preservación, señalización y control del área. El objetivo consiste en evitar daños adicionales y establecer condiciones que permitan sancionar posibles afectaciones.

Según el informe técnico citado por la entidad, el sitio presenta “niveles de vulnerabilidad asociados a intervenciones antrópicas”. Este diagnóstico sustenta la urgencia de la medida y orienta las acciones que se implementarán en el terreno.

Inspección previa detectó intervenciones no autorizadas

En 2025, un equipo del Procedimiento Administrativo Sancionador realizó una visita al sitio arqueológico. La inspección incluyó la participación de especialistas, representantes de la municipalidad distrital y agentes de la Policía Nacional del Perú. La intervención permitió una revisión directa del estado del lugar.

Durante el recorrido, el personal técnico identificó señales de alteración. El ingreso al área evidenció actividades agrícolas en zonas cercanas a estructuras arqueológicas. Los inspectores registraron cultivos recientes y elementos asociados a ocupaciones prehispánicas visibles en superficie.

La presencia de estas actividades generó preocupación entre los especialistas. La cercanía entre los cultivos y los restos arqueológicos elevó el riesgo de deterioro. La inspección se convirtió en un insumo clave para definir acciones posteriores por parte del sector Cultura.

Cultivos dentro del área arqueológica generaron alerta

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash informó que la verificación permitió constatar una afectación directa al patrimonio. Durante la visita se identificó la plantación de mango con instalación de mangueras de riego dentro del espacio protegido. La entidad precisó que esta intervención ocurrió “entre las estructuras arqueológicas”.

El hallazgo evidenció un uso incompatible con la condición del sitio. La presencia de cultivos en ese entorno implica riesgos para la integridad de los vestigios, tanto por la remoción del suelo como por la instalación de sistemas de riego.

Además, los especialistas observaron fragmentos cerámicos expuestos en superficie. Estos restos incrementan su vulnerabilidad frente a acciones externas, lo que puede derivar en pérdida de información arqueológica. El equipo del Procedimiento Administrativo Sancionador indicó que la visita permitió reunir datos para continuar con “las acciones correspondientes”.

Llamado a respetar las zonas protegidas

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash recordó que cualquier intervención dentro de áreas arqueológicas se encuentra prohibida. La institución señaló que actividades como cultivos o plantaciones constituyen “una afectación al patrimonio cultural protegido por el Estado”.

El Ministerio de Cultura reiteró su compromiso con la protección del patrimonio arqueológico e instó a la ciudadanía y a las autoridades locales a respetar las zonas bajo resguardo legal. La entidad subrayó la necesidad de colaboración para evitar daños y asegurar la conservación de estos espacios.

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