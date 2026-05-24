Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

Bárbara Mori llegó a Lima para presentar la película Mistura.

La película peruana Mistura inició su estreno en cines de Estados Unidos a finales de abril, tras consolidar un destacado recorrido internacional y sumar más de veinte premios en festivales. La premiere en Miami marcó un momento clave para el cine peruano, con la presencia del director Ricardo de Montreuil, el productor Ivan Orlic y los protagonistas Christian Meier y César “Pudy” Ballumbrosio.

El lanzamiento en Estados Unidos incluyó funciones en ciudades como Miami, Nueva York, Portland, Salem, Fort Worth, Orlando y Fort Lauderdale. La estrategia de distribución amplía la presencia de la película en el mercado norteamericano. En la primera semana de mayo se sumaron nuevas ciudades, entre ellas Los Ángeles, San Diego y San Rafael en California, junto a Sarasota en Florida, además de mantenerse por tercera semana consecutiva en cartelera en Nueva York. El recorrido internacional planeó proyecciones en San Juan, Puerto Rico, y una función especial en Toronto.

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César 'Pudy' Ballumbrosio calificó a Bárbara Mori como una gran profesional y ser humano. Mistura

“Más que un lanzamiento”

Para Ricardo de Montreuil, la internacionalización de Mistura permite mostrar la diversidad cultural y gastronómica del Perú en pantallas globales. La película utiliza la gastronomía como vehículo narrativo para abordar temas universales de identidad y pertenencia, elementos que han resonado en públicos de distintos países. El trabajo del elenco, encabezado por Bárbara Mori, ha sido reconocido en festivales y por la crítica

El productor Ivan Orlic destacó la relevancia del debut en el contexto actual: “El estreno de ‘Mistura’ en Estados Unidos es mucho más que un lanzamiento: es exportar la riqueza cultural, la diversidad y la identidad peruana. Es un orgullo y una responsabilidad, y nos llena de emoción saber que las audiencias en Estados Unidos podrán vivirla en la pantalla grande”. Para los peruanos en el extranjero, la llegada del filme representa una oportunidad de reconexión con sus raíces y tradiciones.

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La película, dirigida por Ricardo de Montreuil y producida por Ivan Orlic, cuenta con un elenco encabezado por Bárbara Mori, junto a Christian Meier y César “Pudy” Ballumbrosio. También participan Hermelinda Luján, Stefano Meier, Vanessa Saba y Marco Zunino. La historia se ambienta en la Lima de los años 60 y explora la identidad, la transformación personal y la riqueza cultural del Perú a través de la cocina.

Mistura cruza fronteras: el productor Iván Orlic impulsa una nueva etapa para el cine nacional

Rodada íntegramente en Lima, Mistura ha recibido más de 20 premios en festivales internacionales, incluidos seis galardones del público. El recorrido global de la película la posiciona como una de las producciones peruanas más reconocidas de los últimos años. Este éxito refleja el crecimiento de la cinematografía nacional y su proyección en mercados internacionales.

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La estrategia de estreno en Estados Unidos fue diseñada para maximizar el alcance del filme y fortalecer la presencia del cine peruano. Las primeras semanas contemplan funciones en ciudades de alta concentración de público latino, así como eventos especiales para la comunidad peruana. En los próximos días, la película seguirá llegando a nuevas ciudades y países, ampliando su impacto más allá del mercado estadounidense.

El estreno en Miami fue acompañado de actividades paralelas, como encuentros con la prensa y sesiones de preguntas y respuestas con el equipo creativo. Estas dinámicas buscan acercar la película a nuevas audiencias y reforzar la presencia del cine peruano en el circuito internacional.

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Pudy Ballumbrosio interpretó a Óscar a Mistura. IG