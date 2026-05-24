Reencuentro, segunda fecha de la Temporada 2026: la Orquesta Filarmónica de Lima trae a Hugo Carrio

Reencuentro, segunda fecha de la Temporada 2026: la Filarmónica de Lima trae a Hugo Carrio y un programa con Beethoven

La Orquesta Filarmónica de Lima presentará Reencuentro, su segundo concierto de la Temporada 2026, el viernes 30 de mayo a las 20:00 en el Auditorio del Centro Cultural de la UNIFÉ.

La velada, dirigida por el maestro español Hugo Carrio, tendrá como eje la música de Ludwig van Beethoven y se realizará en un espacio renovado, con mejor acústica, mayor comodidad y estacionamiento dentro del recinto.

Más allá del repertorio, Reencuentro carga una historia que atraviesa generaciones: Carrio vuelve a Lima tras cinco años fuera del país para dirigir a una orquesta en la que hoy tocan músicos que fueron sus alumnos. En esta ocasión, maestro y discípulos comparten escenario como colegas en una noche que une formación, memoria y presente artístico.

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Un auditorio renovado: la nueva sede de la Temporada 2026

El concierto se realizará en el renovado Auditorio del Centro Cultural de la UNIFÉ, ubicado en avenida Los Frutales 954, La Molina, nueva sede de la temporada. La orquesta destacó que el recinto ofrece mejores condiciones para el público: un salto en acústica y comodidad, además de un factor práctico para una noche de concierto en La Molina: estacionamiento dentro del lugar.

La elección del espacio también busca consolidar una experiencia más integral, en la que el público pueda concentrarse en el programa sin las fricciones habituales de acceso y logística. En una temporada que apuesta por crecer en audiencia, la sala y su acústica se vuelven parte del mensaje.

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El regreso de Hugo Carrio: el reencuentro como concepto y como escena

La dirección estará a cargo del maestro Hugo Carrio, quien regresa a los escenarios limeños para un concierto marcado por el vínculo humano con los músicos. No se trata solo de volver a dirigir en la ciudad: la idea de Reencuentro se sostiene en la imagen de un director que se encuentra con quienes formó y que hoy integran una agrupación profesional.

En términos musicales, ese componente tiene peso: cuando un director conoce la escuela de sus intérpretes —y los intérpretes, su lenguaje de trabajo— la comunicación en ensayo y en concierto suele ganar precisión. El resultado se traduce en una lectura más compacta del repertorio y una intención común de fraseo, tempo y carácter.

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La Orquesta Filarmónica de Lima ofrecerá Reencuentro, su segundo concierto de la Temporada 2026, el 30 de mayo en el auditorio del Centro Cultural de la UNIFÉ

El programa: Beethoven como columna vertebral de la noche

El concierto propone un recorrido con Beethoven como pilar, con obras que transitan del dramatismo a la celebración rítmica. La apertura será con la Obertura Coriolano, una pieza de tensión concentrada y pulsación marcada que instala, desde el inicio, una atmósfera de conflicto y energía.

El cierre estará a cargo de la Sinfonía N.º 7, una de las obras más reconocibles y celebradas del repertorio sinfónico. En esta sinfonía, Beethoven trabaja la música como impulso y movimiento: el ritmo se vuelve protagonista y la arquitectura del sonido crece hacia un final de gran potencia.

La elección de estas piezas enmarca una noche de carácter claro: intensidad, estructura y un Beethoven que exige cohesión de grupo, ataque preciso y un control fino del pulso.

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Samuel Barber y el solista de la casa: Marco Apaza en el clarinete

En el centro del programa aparece un giro de color: el Concierto para clarinete, Op. 36 de Samuel Barber, interpretado por Marco Apaza, principal de fila de la orquesta. La inclusión de Barber aporta un contraste de lenguaje dentro de una velada dominada por Beethoven.

El clarinete exige, en este repertorio, control de respiración, línea cantabile y una sonoridad que pueda moverse entre lo íntimo y lo expansivo sin perder claridad. La decisión de presentar como solista a un músico de la propia orquesta refuerza una idea clave en la programación: poner en primer plano el trabajo interno del ensamble y el nivel de sus principales.

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Beethoven y su vigencia: un repertorio que conecta generaciones

La Filarmónica de Lima planteó a Beethoven como un punto de encuentro con el público contemporáneo. Su música funciona como un idioma compartido: una tradición reconocible para los oyentes frecuentes, pero también una puerta de entrada para quienes se acercan por primera vez a un concierto sinfónico.

En una obra como la Sinfonía N.º 7, la energía rítmica y la progresión emocional sostienen la atención incluso sin una guía previa. Por eso, Beethoven sigue siendo una apuesta eficaz para programaciones que buscan unir públicos de edades distintas: el peso histórico es innegable, pero la experiencia sensorial se sostiene por sí misma.

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El concierto estará dirigido por el maestro español Hugo Carrio, quien regresa a Lima para reencontrarse con sus exalumnos.

Temporada 2026: una propuesta que busca fortalecer la agenda cultural de Lima

Con Reencuentro, la Orquesta Filarmónica de Lima reafirma su línea de trabajo: repertorio clásico de alta exigencia, directores invitados con trayectoria y un relato cultural que no se queda en el escenario. La noche del 30 de mayo no solo propone música; propone una historia: un maestro que regresa, una orquesta que creció con sus enseñanzas y un público que presencia ese cruce de tiempos en vivo.

El resultado es una velada diseñada para escucharse como concierto y leerse como gesto: Beethoven como columna sonora, Barber como contraste, y un reencuentro que convierte la programación en un acontecimiento.