Ignacio Buse: ¿Quién es la persona clave que lo impulsó a ser la gran estrella del ATP 500 de Hamburgo con tan solo 22 años?

El video presenta segmentos de partidos de tenis jugados en una cancha de arcilla, con espectadores y logos de patrocinadores visibles. Se muestran puntajes de partidos en vivo. Posteriormente, se introduce la pregunta "¿QUIÉN ES IGNACIO BUSE?" junto a una fotografía del individuo con dos acompañantes. Finalmente, una presentadora de noticias aparece en un estudio con un fondo verde. Este contenido corresponde a un reportaje deportivo.

Ignacio Buse rompió una sequía de 19 años para el tenis peruano al alcanzar la final del ATP 500 de Hamburgo con apenas 22 años. Este resultado no solo significó el regreso de Perú a una instancia decisiva en el circuito, sino que catapultó al jugador limeño del puesto 36 al 31 del ranking mundial. La hazaña cobra mayor dimensión al observar el contexto histórico: la última vez que un tenista peruano llegó a una final ATP fue en 2007, cuando Luis Horna disputó el título en Viña del Mar, un hecho que marcó a toda una generación.

El avance de Buse en Alemania no solo puso fin a una larga espera para Perú, sino que también resaltó el progreso de un atleta que inició el torneo ubicado en el puesto 57 del ranking ATP y considerando que hace un año figuraba en el puesto 200. Su desempeño le permitió ingresar entre los mejores 50 del mundo y, tras continuar sumando victorias, escalar hasta el lugar 31. El joven se consolidó como uno de los nombres más destacados del tenis sudamericano actual.

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La persona clave en el recorrido de Ignacio Buse

El recorrido de Ignacio Buse hasta la elite del tenis internacional estuvo marcado por una figura central: María Beatriz Acurio, su madre, ya que fue quien lo impulsó a dejar de lado la cocina y apostar por su carrera deportiva. El consejo materno resultó decisivo para que el ‘Nacho’ como le dicen sus amigos eligiera por el tenis como proyecto de vida.

Ignacio Buse, de 22 años, ha coronado una semana de ensueño con la consecución del Abierto de Hamburgo. - Crédito: AFP

En una breve reseña emitida por Latina Noticias, se conoció que su madre lo llevó desde muy pequeño a entrenamientos para que él se inclinara por el deporte de la raqueta abriendo una etapa que ya lo ubica entre los 31 mejores del mundo y que devolvió a Perú a una final ATP después de 19 años.

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La familia de Ignacio Buse fue clave para alcanzar el top 50 mundial.

El inicio de una carrera y la influencia de la familia

Antes de dedicarse de lleno al tenis, Ignacio Buse pensaba en un futuro vinculado a la gastronomía, inspirado por su tío, el reconocido chef Gastón Acurio. Sin embargo, como se mencionó en párrafos arriba el consejo de su madre, María Beatriz Acurio, resultó fundamental para que optara por el deporte profesional. El apoyo familiar fue decisivo en la elección de su camino, permitiéndole enfocarse en un desarrollo que lo llevó a conquistar su primer título individual en 2023, el World Tennis Tour M25.

El crecimiento del tenista peruano también incluyó la oportunidad de compartir cancha con figuras del circuito como Novak Djokovic, con quien entrenó en Europa. En sus redes sociales, Buse publicó un video junto al número uno del mundo, alimentando una motivación adicional para afrontar los desafíos del calendario internacional.

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Ignacio Buse y su respuesta en Instagram a la felicitación de No0vak Djokovic. Crédito: X.

Un perfil en crecimiento y el regreso de Perú a las finales ATP

La proyección de Ignacio Buse responde tanto a su rendimiento en la cancha como a su madurez para enfrentar adversarios mejor posicionados. Expertos en tenis lo describe como una de las mayores promesas de Sudamérica, con una personalidad firme, una derecha potente y un revés a dos manos que le han permitido competir en igualdad de condiciones frente a rivales de alto rango. Su camino al estrellato comenzó en la Copa Davis, donde debutó a los 18 años y recibió el apodo de “Colorado”.

El impacto de su presencia en Hamburgo se refleja en la reacción de la comunidad tenística de Perú, que celebró el regreso de un representante nacional a una final ATP después de casi dos décadas. El propio Buse manifestó su orgullo por “dejar en alto la bandera” de su país con logros internacionales.

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El tenista peruano Ignacio Buse celebra con entusiasmo, envuelto en la bandera de su país y alzando un trofeo, en este dinámico collage de acuarela que captura su victoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El discurso de la premiación y los valores que definen a Buse

Durante la ceremonia de premiación en Hamburgo, Ignacio Buse ofreció un discurso que combinó gratitud, identidad nacional y una visión del tenis como herramienta de unión. “Desde ya es mi torneo favorito del año. Lo hacen todo tan confortable”, expresó el jugador, al agradecer a su novia, a su entorno y a su entrenador por “los esfuerzos que hemos estado haciendo”.

En su intervención, Buse también mencionó su vínculo con una fundación en Barcelona y expresó una reflexión sobre el impacto social del deporte: “También somos socialmente conscientes de lo que pasa en el mundo. Así que espero que el tenis también sea una forma de unir al mundo”.

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Tenis - ATP 500 - Abierto de Hamburgo - Am Rothenbaum, Hamburgo, Alemania - 23 de mayo de 2026 Ignacio Buse de Perú celebra con el trofeo después de ganar su partido final contra Tommy Paul de Estados Unidos. REUTERS/Fabian Bimmer

El vínculo con Perú y la reacción del circuito

Frente a una multitud de compatriotas presentes en la final, Ignacio Buse dedicó unas palabras a quienes viajaron para acompañarlo. “Bueno, a toda la gente de Perú, veo muchas banderas, muchas camisetas ahí, blanco y rojo, me emociona mucho, muchísimo. Cómo extraño Perú. Quiero estar en Perú ya, pero esto sigue. Que el sueño continúe y arriba Perú siempre. Viva Perú”, relató el tenista.

La actuación de Buse en Hamburgo también recibió elogios de sus rivales. Tommy Paul, finalista del torneo, lo felicitó durante la premiación: “No te conozco hace mucho, te conocí esta semana, pero creo que eres mejor persona que jugador y estás rodeado de un gran equipo, así que te deseo lo mejor para el resto de la temporada”.

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