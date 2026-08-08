Dinero rápido y sin requisitos: SBS advierte sobre el riesgo de los préstamos por aplicativos y cómo identificar a los informales

La SBS recibió 3.429 comunicaciones sobre informalidad financiera en 2026, de las cuales 1.486 fueron denuncias. De estas, 1.112 estuvieron relacionadas con aplicativos de préstamos informales. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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Los préstamos ofrecidos mediante aplicativos pueden parecer una alternativa sencilla para quienes necesitan dinero con urgencia. Sin embargo, la rapidez con la que se promocionan y la ausencia de requisitos habituales del sistema financiero formal pueden esconder riesgos para los usuarios, especialmente relacionados con el uso de sus datos personales y las posteriores formas de cobranza.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que, en lo que va de 2026, recibió 3.429 comunicaciones relacionadas con casos de informalidad financiera. De ese total, 1.486 correspondieron a denuncias y 1.112 estuvieron vinculadas con aplicativos de préstamos informales, por lo que esta modalidad representó cerca de tres de cada cuatro denuncias recibidas.

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Aplicativos ofrecen dinero inmediato, pero pueden acceder a datos personales

Los aplicativos de préstamos informales suelen difundirse mediante redes sociales, mensajes de texto y publicidad digital. Su principal atractivo son las promesas de dinero rápido, pocos requisitos y una aprobación que puede concretarse en cuestión de minutos, sin una evaluación crediticia rigurosa.

El riesgo aparece cuando el usuario instala estas aplicaciones y les concede permisos para ingresar a información almacenada en su celular. Entre los datos a los que pueden acceder se encuentran la lista de contactos, fotografías, videos y otros archivos. Según la SBS, esa información puede ser utilizada posteriormente como mecanismo de presión para exigir pagos, intimidar o incluso extorsionar a quienes solicitaron el dinero.

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Algunas de las entidades informales reportadas por la SBS. Foto: captura SBS

Cobros y condiciones pueden cambiar después del desembolso

Otra de las situaciones advertidas está relacionada con las condiciones del préstamo. En determinados casos, las aplicaciones pueden realizar desembolsos pequeños sin que la persona haya solicitado formalmente el crédito o establecer condiciones diferentes a las que fueron ofrecidas inicialmente.

Una vez entregado el dinero, algunas plataformas recurren a llamadas insistentes, mensajes amenazantes o comunicaciones dirigidas a familiares y contactos para exigir pagos. La SBS identifica a estas plataformas como aplicativos de préstamos no inscritos que ofrecen créditos y utilizan métodos extorsivos de cobranza.

Entre las aplicaciones identificadas por la entidad figuran Chambasol- Dinero Rápido, FlujoCash-Prestamos Peru&Money, AndinoCash-prestamos peru, Moni Amigo - Préstamos, Rapisoles-Préstamos, Acreditaya-préstamo fácil, Platapro - Préstamo, Micro Dinero - PE Préstamos YA, Sol Dinero - Prestamos Peru, PagaFácilito y CajaInka, entre otras.

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La SBS también incluyó en su relación a otras plataformas identificadas en marzo de 2026, como V Crédito-Préstamo fácil, CredEke - Préstamo fácil, Seda Credito - Préstamo Personal, QullqiFacil-Cash Apoyo, CreContigo-Préstamo Rápido, Yapi Cash, Mano Préstamo - Crédito Rápido y Monedaya pro- Préstamo seguro.

Algunas aplicaciones pueden realizar desembolsos no solicitados o cambiar las condiciones del crédito ofrecidas inicialmente. Foto: Microfinanzas

¿Cómo identificar un préstamo informal?

Una de las principales recomendaciones de la SBS es comprobar previamente si la empresa está inscrita en la SBS antes de solicitar un crédito. También aconseja revisar con atención los permisos que pide una aplicación antes de instalarla, especialmente cuando solicita acceso a información que no resulta necesaria para la operación.

Las ofertas de crédito inmediato, sin evaluación o con condiciones excesivamente atractivas también deben generar cautela. La SBS recomienda, además, no realizar pagos por adelantado como requisito para acceder a un préstamo. Si el usuario recibe amenazas o presiones durante el proceso de cobranza, debe conservar las evidencias y presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

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SBS también alerta sobre entidades que captan dinero sin autorización

La problemática de la informalidad financiera no se limita a los aplicativos. La SBS mantiene identificadas entidades que realizan captación de dinero sin autorización, es decir, esquemas de negocio que no cuentan con permiso de la entidad supervisora para captar fondos del público.

Entre las entidades incluidas en los comunicados publicados el 21 de julio de 2026 figuran Cooperativa de Ahorro y Crédito La Tronca - ‘COOPAC La Troyca’, Inversiones Consultora S.A. - ‘Consultora Solución Financiera’ y Creditopyme Cooperando S.A.C. - ‘Financiera Cooperando’. La SBS señala que las personas que conozcan empresas que realicen actividades de intermediación financiera sin autorización pueden comunicar el caso a informalidad@sbs.gob.pe.

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