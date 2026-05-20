Perú

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Guardar
Google icon
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de tu ciudad, te permite planificar tus actividades diarias de forma más segura y eficiente. Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, experimenta cambios estacionales y posibles eventos como lloviznas, neblina o aumentos de temperatura, que pueden afectar el tránsito, actividades al aire libre y la rutina cotidiana.

En este contexto, para este jueves, 21 de mayo el pronóstico del clima es:

PUBLICIDAD

Cielo nublado a cielo cubierto en las primeras horas de la mañana, cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la noche. Por su parte, la temperatura máxima será de 27ºC , mientras que la mínima de 19ºC.

La información meteorológica resulta fundamental para sectores como la agricultura y la pesca, pilares de la economía local. Los agricultores dependen de datos precisos sobre el clima para programar siembras, cosechas y proteger cultivos ante lluvias inesperadas o sequías. Por su parte, los pescadores utilizan el pronóstico para reducir riesgos en sus faenas y mantener la productividad.

PUBLICIDAD

¿Cómo suele ser el clima en Trujillo?

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Fiscalía pide 30 años de cárcel para Andrés Hurtado y 24 años para fiscal Elizabeth Peralta por sobornos y tráfico de influencias

El Ministerio Público incluyó multas millonarias e inhabilitación para ejercer cargos públicos en su requerimiento contra ambos acusados, quienes enfrentan cargos por su presunta participación en una trama de corrupción

Fiscalía pide 30 años de cárcel para Andrés Hurtado y 24 años para fiscal Elizabeth Peralta por sobornos y tráfico de influencias

Clima en Perú: el pronóstico del tiempo para este miércoles 20 de mayo en Chiclayo

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

Clima en Perú: el pronóstico del tiempo para este miércoles 20 de mayo en Chiclayo

Gobernar la pesca de jurel en tiempos de cambio climático

La ciencia no puede ser un accesorio, sino el soporte indispensable de la legislación y de las decisiones de política pública

Gobernar la pesca de jurel en tiempos de cambio climático

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Bassco Soyer luchará por el título de la Liga Revelação: Gil Vicente accede a la final tras superar en penales a Leixões

El peruano, de enorme ritmo goleador en la campaña, contó con una participación activa en ambas llaves. Ahora, tendrá por delante la enorme oportunidad de ganar su primer galardón en el exterior

Bassco Soyer luchará por el título de la Liga Revelação: Gil Vicente accede a la final tras superar en penales a Leixões
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quiénes serán los moderadores del debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? JNE anuncia a los periodistas elegidos

¿Quiénes serán los moderadores del debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? JNE anuncia a los periodistas elegidos

Segunda vuelta: Cancillería habilitará locales en seis países de Medio Oriente para elegir al próximo presidente del Perú

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: esto dicen sus planes de gobierno sobre seguridad, salud, pensiones, AFP, educación y economía

Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva ¿Cuántos votos recibió en los últimos 15 años?

¿Quiénes definirán la segunda vuelta en Perú? El rol clave de Lima y Arequipa en estas Elecciones 2026, según analista

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara enfrenta las críticas, destapa el dolor de su separación y habla de Yiddá Eslava en medio de salidas nocturnas

Carlos Alcántara enfrenta las críticas, destapa el dolor de su separación y habla de Yiddá Eslava en medio de salidas nocturnas

Ed Sheeran en Perú 2026: horarios, apertura de puertas, accesos y más detalles de su concierto en el Estadio Nacional

Gian Piero Díaz cuestiona a Mario Irivarren tras besar a desconocida mujer en despedida de soltero: “Le falta madurar”

Gian Piero Díaz se pronuncia sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: “Ella tiene planificada su vida y nadie se lo va impedir”

¿Quién es Gia Meier y por qué está causando sensación en TikTok con ‘Zaca TV’?

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido en Montevideo por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido en Montevideo por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Bassco Soyer luchará por el título de la Liga Revelação: Gil Vicente accede a la final tras superar en penales a Leixões

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Barranquilla por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Nacional por fecha 5

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de jugar con Junior por fecha 5