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Aprende RCP en casa: los pasos vitales del Minsa para actuar ante un paro cardíaco o ahogamiento

Saber aplicar la reanimación cardiopulmonar puede ayudar a mantener con vida a una persona durante los minutos más críticos de una emergencia, mientras llegan los equipos médicos

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Los expertos enseñan a la población valenciana para que sepan actuar ante esta situación (Freepik)
Los expertos enseñan a la población valenciana para que sepan actuar ante esta situación (Freepik)

La reanimación cardiopulmonar (RCP) puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una emergencia. Esta técnica de primeros auxilios permite mantener la circulación de sangre y oxígeno hacia órganos vitales cuando una persona deja de respirar o su corazón se detiene, como ocurre durante un paro cardíaco, un ahogamiento o ciertos accidentes graves.

Aunque muchas personas creen que solo el personal médico puede realizar estas maniobras, el Ministerio de Salud (Minsa) recuerda que cualquier ciudadano puede aprender los pasos básicos de la RCP y actuar mientras llegan los equipos de emergencia. Una intervención rápida durante los primeros minutos es clave para aumentar las probabilidades de supervivencia de la víctima.

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¿Qué es la RCP y cuándo debe aplicarse?

La reanimación cardiopulmonar, también conocida como masaje cardíaco, es una técnica de emergencia que se utiliza cuando una persona está inconsciente y no respira normalmente. Su objetivo es mantener el flujo sanguíneo hacia el cerebro y otros órganos hasta que llegue ayuda médica especializada.

El Minsa recomienda aplicar la RCP en situaciones como:

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  • Paro cardíaco
  • Cuasi ahogamiento
  • Descargas eléctricas
  • Asfixia
  • Emergencias respiratorias graves

Antes de iniciar cualquier maniobra, es importante verificar que el lugar sea seguro y no existan riesgos como incendios, cables eléctricos expuestos, gases tóxicos o explosiones.

Primeros pasos antes de iniciar el masaje cardíaco

Expertos del SAMU explican de manera clara y detallada cómo realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) en adultos. Aprende los pasos cruciales, desde asegurar la escena y verificar la conciencia hasta realizar las compresiones torácicas correctamente. | TV Perú

Si encuentras a una persona inconsciente, el primer paso es llamar inmediatamente al 116 o al 106 o a los servicios de emergencia.

Luego debes comprobar si responde hablándole en voz alta o realizando estímulos suaves, como pellizcos leves o pequeños golpes en los hombros.

Después, coloca a la víctima boca arriba y abre la vía aérea utilizando la maniobra frente-mentón: inclina ligeramente la cabeza hacia atrás mientras elevas el mentón con dos dedos. También debes revisar si existen objetos que obstruyan la boca y retirarlos cuidadosamente.

El siguiente paso es verificar si respira observando el movimiento del tórax, escuchando los sonidos respiratorios y sintiendo el aire en la mejilla. Además, se debe comprobar el pulso en el cuello durante un máximo de 10 segundos.

Si no respira o no presenta pulso, debes iniciar la RCP de inmediato.

¿Cómo realizar correctamente la RCP?

El Minsa explica que la persona que brinda ayuda debe colocarse de rodillas a un lado de la víctima, aproximadamente a la altura de los hombros.

Para realizar la RCP, las manos deben colocarse sobre la mitad inferior del esternón (el hueso plano y vertical en el centro del pecho). Específicamente, debes ubicar el talón de una mano justo en el centro del tórax, en la línea imaginaria que une ambas tetillas. Foto: (iStock)
Para realizar la RCP, las manos deben colocarse sobre la mitad inferior del esternón (el hueso plano y vertical en el centro del pecho). Específicamente, debes ubicar el talón de una mano justo en el centro del tórax, en la línea imaginaria que une ambas tetillas. Foto: (iStock)

Las compresiones se realizan colocando el talón de una mano sobre el esternón y la otra mano encima para ejercer más presión. Los brazos deben mantenerse estirados y las compresiones deben hacerse de forma vertical y firme.

Recomendaciones según la edad

  • Adultos: comprimir el pecho aproximadamente 5 centímetros.
  • Niños menores de 8 años: usar solo una mano.
  • Bebés: utilizar únicamente dos dedos y comprimir hasta 4 centímetros.
¿Sabes qué hacer si un bebé deja de respirar? Paramédicos del SAMU nos enseñan paso a paso la técnica de RCP para lactantes. Descubre las causas de un paro cardiorrespiratorio en bebés y la maniobra correcta mientras llega la ayuda profesional. | TV Perú

La recomendación general es realizar 30 compresiones torácicas por cada dos ventilaciones, con una frecuencia aproximada de 100 compresiones por minuto, es decir, casi dos por segundo.

Si la persona no conoce al paciente o no cuenta con barreras de protección para realizar respiración boca a boca, puede efectuar únicamente compresiones torácicas hasta que llegue el personal médico.

¿Cuándo la RCP podría estar contraindicada?

El Minsa advierte que existen situaciones en las que la reanimación cardiopulmonar puede agravar las lesiones por lo que es mejor no hacerlo. Esto ocurre especialmente en casos de trauma severo, como accidentes violentos, caídas de altura o hemorragias graves.

Por ello, ante este tipo de emergencias, se recomienda actuar con cautela y priorizar la llegada de personal especializado, ya que maniobras inadecuadas podrían empeorar el estado de la víctima si presenta lesiones de gran magnitud.

La importancia de aprender primeros auxilios

Especialistas en salud destacan que conocer técnicas básicas de primeros auxilios puede ayudar a salvar vidas en el hogar, centros de trabajo, colegios o espacios públicos. En emergencias cardíacas, cada minuto sin atención reduce significativamente las probabilidades de supervivencia.

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