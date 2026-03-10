Corte de agua en 10 distritos de Lima del 12 al 18 de marzo: Sedapal aclara si cisternas pararán por falta de combustible

Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima | Foto composición: Infobae Perú / Analí Espinoza

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realizará una serie de cortes programados de agua potable en distintos distritos de Lima entre el 12 y el 18 de marzo, debido a trabajos de limpieza de reservorios y del Decantador N° 4 de la Planta N° 2. Las suspensiones afectarán zonas específicas de los distritos de Chaclacayo, La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho e Independencia, en diferentes fechas y horarios.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, los cortes se iniciarán a las 8:00 a.m., 10:30 a.m. o 12:00 p.m., según el distrito y sector, y el restablecimiento del servicio se realizará el mismo día a las 4:30 p.m. o 8:00 p.m. El motivo principal de la suspensión es la limpieza y mantenimiento preventivo de los reservorios y decantadores, medida que busca asegurar la calidad del agua distribuida en la capital.

Distritos y zonas afectadas por fecha

Jueves 12 de marzo

Chaclacayo:

Urbanización El Cuadro, sectores R2, R3, R4 y R5 (Sector 157).

Corte de 08:00 a 20:00.

La Molina:

Todo el distrito (Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Corte de 10:30 a 16:30.

Santa Anita:

Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas (Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Corte de 10:30 a 16:30.

Ate:

Urbanización Mayorazgo, Urbanización La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres (Sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181).

Corte de 10:30 a 16:30.

San Luis y San Borja:

Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis (Sector 3).

Corte de 10:30 a 16:30.

Chorrillos:

Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Corte de 10:30 a 16:30.

Santiago de Surco:

Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera y Av. Panamericana Sur (Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299).

Corte de 10:30 a 16:30.

San Juan de Lurigancho:

Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarrilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel (Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299).

Corte de 10:30 a 16:30.

Independencia:

A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo (Sector 334).

Corte de 12:00 a 20:00.

Corte de agua por siete días: Del 12 al 18 de marzo

Vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho hacen filas en un pusto de abastecimiento de agua en un corte de agua masivo del 2023. (Andina)

Entre el 12 y el 18 de marzo, Sedapal continuará con cortes diarios de agua potable en los mismos sectores de La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos y San Juan de Lurigancho, en el horario de 10:30 a 16:30, debido a la limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2. La afectación será diaria en las mismas zonas mencionadas, por lo que los usuarios deberán tomar precauciones para el almacenamiento y uso racional del agua.

Listado completo de zonas afectadas por distrito

Chaclacayo:

Urb. El Cuadro (R2-R5), Sector 157.

La Molina:

Todo el distrito (Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Santa Anita:

Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas (Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Ate:

Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres (Sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180, 181).

San Luis / San Borja:

Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis (Sector 3).

Chorrillos:

Sectores 91, 92 y 97.

Santiago de Surco:

Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Cerro Camacho, Cerro Centinela, Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur (Sectores 87, 89, 296, 297, 298, 299).

San Juan de Lurigancho:

Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarrilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Independencia:

A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo (Sector 334).

Sedapal enfatizó que la programación puede variar según las condiciones técnicas y operativas, por lo que instó a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

¿Falta de combustible afectará a camiones cisternas?

Sedapal realiza cortes programados de agua potable en distintos distritos para ejecutar trabajos de mantenimiento que aseguren la calidad del servicio. Estas interrupciones se anuncian previamente en sus plataformas digitales para que los usuarios tomen previsiones, aunque pueden ocurrir emergencias que generan suspensiones inesperadas.

En estos casos, el restablecimiento suele darse en un plazo de hasta 24 horas, aunque algunas situaciones requieren más tiempo. Según información recopilada por Infobae Perú, familias de San Juan de Lurigancho informaron que, entre el sábado 7 y el martes 10 de marzo, se registró un corte repentino por una emergencia no programada. Residentes del AA.HH. Señor de los Milagros, Coop. Fragata, AA.HH. San Miguel y otras zonas señalaron que no hubo suficiente despliegue de camiones cisterna para abastecer a todas las familias, lo que generó malestar. Algunos vecinos vincularon esta situación con la crisis del gas natural y la escasez de combustible en el país.

La empresa aseguró a este medio que el aumento del precio del combustible no afectará la distribución gratuita de agua mediante camiones cisterna. La empresa indicó que se enviaron cisternas a las zonas afectadas mencionadas y que la reparación de las tuberías concluye hoy, por lo que el restablecimiento del servicio será progresivo.

“Respecto a la supuesta escasez de combustible, no es una posibilidad, la distribución por camiones cisterna está totalmente garantizada, siempre respetando los horarios y zonas establecidas por contrato”, indicaron.

En cuanto al corte programado del 12 al 18 de marzo en varios distritos por la limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2, Sedapal señaló que se trata de una medida preventiva y que estos trabajos podrían generar baja presión, pero no un desabastecimiento total.