“Bajas del carro y tienes que correr por tu vida”: los hospitales más peligrosos de Lima, según una exresidente de medicina en Perú

Una doctora habló sobre los hospitales peligrosos en Lima. Video: TikTok

TikTok se ha convertido en una gran red de comunicaciones y referencias por excelencia, a diario son miles de personas en el mundo compartiendo, tips, consejos, recomendaciones y más. Perú no puede ser la excepción y en esta ocasión, una doctora que se presenta con el usuario ‘Anapaocs’ se ha convertido en la sensación por mencionar en una serie de videos cuáles son los hospitales más “peligrosos de Lima”.

Son cuatro clips en donde la médico comparte desde su experiencia personal porque menciona a estos hospitales, aclarando, de que no se trata de que estos espacios sanitarios sean “peligrosos” por sus malos médicos o mala atención, sino que es por la zona en donde están ubicados.

En el primer video que la doctora menciona que sabe “por qué, todos los hospitales del Estado están en lugares donde te pueden chavetear” e inicia el recuento con los nosocomios menos peligrosos de la capital.

“El hospital número uno y menos peligroso en el que he estado es el Casimiro Ulloa que queda en República de Panamá, a una cuadra de Benavides. La verdad que no he rotado mucho en este hospital, no puedo recomendarlo si es que es bueno o malo, pero supongo que si le dicen ‘Casimuero’ es porque puedes hacer absolutamente todo y te dejan manejar como interno o como residente en tu primer año bastantes cosas. Pero por lo menos tienes el Wong de Benavides en la esquina y las probabilidades de que te maten son bien bajas”, explicó.

“Segundo hospital menos peligroso donde un montón de gente hace su internado y bueno, ahí roté también en medicina física es el hospital de La FAP que está en Aramburu. Sí, tampoco es peligroso, tienen donde comer, no te van a matar tampoco, o sea, podría ser, pero no de una manera tan fácil como en otros lugares. Me parece que es un hospital limpio, tienen un comedor limpio, así que fresh”, mencionó.

“El tercer hospital es el hospital Rebagliati de EsSalud que queda en Jesús María. El lugar no es tan bonito, pero como hay un montón de gente, de hecho, fresh, pasan bastantes micros, hay bastantes taxis, igual no me subiría un taxi por ahí, preferiría subirme un micro. Pero sí, lo recomiendo, lo súper recomiendo”, precisó.

En la segunda parte del video, la doctora habla sobre los hospitales que están más al centro de Lima, como es el caso del nosocomio Loayza, Grau, Dos de Mayo, entre otros.

“Ahora sí, nos vamos realmente para el mero centro de lo peligroso en los hospitales. El primero, infinitamente conocido, el Hospital 2 de Mayo, que queda un poco más allá de la Almenara. Hay una brecha entre la distancia entre el hospital Almenara y 2 de Mayo que va desde posible muerte a muerte probable. No sé cómo explicarlo, pero igual es peligroso, tienen que tener cuidado. Si es que se vienen en tren, es muy bueno eso porque pueden bajarse ahí mismo del hospital y correr por su vida hasta llegar a dentro del hospital. El hospital huele a tuberculosis, pero te enseñan de put..., te enseñan muy bien. Yo aprendí mucho ahí. El hospital se cae a pedazos, pero es todo bien”, manifestó.

“El hospital Loayza conocido porque la mayoría de los estudiantes de ahí son de Cayetano. También, superbueno, lo mega recomiendo. De hecho, por ahí está Chinito, se pueden comer su pan con chicharrón. El lugar también mortífero. Una de mis primeras guardias estuve en medio de una balacera en emergencia. Superemocionante, ¿no? Claramente, ahora lo cuento porque salí viva de la situación y acá como anécdota, pero no sé si sea así, pero sí, el lugar es peligroso. Lo bueno es que la estación del Metropolitano está tipo a dos cuadritas nomás, corres por tu vida. Pero también aprendí muchísimo. Al frente está el hospital San Bartolomé, que es el de las embarazadas. Nunca roté ahí, pero me han dicho que es muy bueno, te masacran, te explotan, pero está. Por ahí también está el hospital del Niño. Hermoso hospital, realmente es el antiguo, no el nuevo que está en San Borja. Igual se está cayendo pedazos, ¿no? Pero aprendes un montón. El lugar es la Avenida Brasil”, explicó.

Dentro de este ranking, la doctora que es Ana Paola Cruz-Saco, quien en la actualidad se encuentra por Alemania, no pudo dejar de lado a la Provincia Constitucional del Callao, en donde mencionó al hospital Carrión.

“El Hospital Carrión queda en el Callao, en el peligroso y hermoso distrito del Callao, donde lo único que realmente sirve es que controles la velocidad. Ahí vas a encontrar de todo, de hecho es el hospital con más adrenalina del Perú. Ahí, hay para todos los gustos, modelos, tallas y colores, todo lo encuentran ahí. ¿Quieren sicarios? Ahí tienen. ¿Quieren baleados? Ahí los van a tener. Vas a encontrar todo, sobre todo si tienes alma de cirujano, ese es tu hospital. Pero bueno, las probabilidades en morir también son altas, las probabilidades que te roben, altísimas. Como les digo, tenemos entrada VIP al reino de los cielos.



Antes de culminar, la doctora también habló sobre los hospitales María Auxiliadora en San Juan de Miraflores y otros más.