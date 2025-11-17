Perú

Reik vuelve a Lima con su tour 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto

La agrupación de pop latino se prepara para volver a nuestro país para hacer vibrar a su público con sus mejores éxitos

Reik confirmó su esperado regreso a Lima en 2026 como parte de su nueva gira internacional “2026”. La banda mexicana, conformada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, anunció que ofrecerá un único concierto en la capital peruana el 14 de mayo de 2026 en Costa 21, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. La cita promete reunir a miles de seguidores de distintas generaciones que consideran a Reik una de las agrupaciones más importantes del pop latino actual.

La visita forma parte de una gira que recorrerá diferentes países de América Latina, buscando fortalecer la conexión entre el grupo y su público. Este reencuentro cobra especial relevancia por el vínculo duradero que la banda construyó con su audiencia peruana desde sus primeras visitas al país. El espectáculo contará con una selección de sus temas más emblemáticos, junto a las canciones que marcaron su evolución y mantienen su vigencia en plataformas y radios de habla hispana.

El anuncio del tour ha generado entusiasmo en redes sociales y foros de fanáticos, donde la expectativa crece conforme se acerca la fecha de inicio de la venta de boletos. Para muchos, la posibilidad de escuchar en directo clásicos como “Noviembre sin ti”, “Creo en ti” y “Ya me enteré” es motivo suficiente para asegurar su entrada lo antes posible.

Precio de entradas para el concierto

Los boletos estarán a la venta a través de Teleticket y tendrán distintas tarifas de acuerdo con la zona y el momento de la compra. Se manejarán precios en etapa de preventa y precios regulares una vez terminada esta fase.

  • Platinum Asientos:
    • S/. 280 en preventa
    • S/. 330 precio completo
  • VIP Asientos:
    • S/. 210 en preventa
    • S/. 247 precio completo
  • General:
    • S/. 120 en preventa
    • S/. 142 precio completo

Durante la preventa, quienes paguen con tarjetas Interbank contarán con un descuento de hasta 15%. Esta promoción se aplicará solo durante la etapa inicial o hasta que se agoten los boletos designados para este cupo especial.

¿Cuándo inicia la preventa?

La preventa de entradas comenzará el 21 de noviembre a las 10:00 a.m. y se mantendrá habilitada hasta el 22 de noviembre, salvo que se agoten antes las localidades correspondientes. Esta etapa se realizará únicamente a través de la web oficial de Teleticket, y representa la oportunidad de adquirir boletos a precios promocionales y con descuento.

Más de dos décadas de historia y éxitos

Formado en Mexicali en 2003, Reik se consolidó en poco tiempo como referente del pop en español. Desde sus primeros lanzamientos, la banda se posicionó entre los favoritos del público gracias a su estilo romántico y letras que conectan con la experiencia personal de sus oyentes.

Entre sus éxitos destacan temas como “Me duele amarte”, “Me Niego”, “Si me dices que sí” y “Con la cara en alto”. Su discografía, que abarca baladas, pop y colaboraciones con artistas urbanos, demuestra la capacidad del grupo para renovar su propuesta y sumar nuevas audiencias sin perder su esencia.

La próxima visita de Reik a Lima representa la oportunidad de revivir parte de esa historia en directo. El grupo brindará un repaso por dos décadas de éxitos en un evento que unirá nostalgia, emoción y celebración a través de la música que los mantiene como referentes en el panorama latino.

