Jesús Navarro, vocalista de Reik, cancela concierto de último minuto y manda preocupante mensaje desde el hospital

El desconcierto se apoderó de los seguidores del pop latino tras las publicaciones desde un hospital de Jesús Navarro, vocalista de Reik, quien tuvo que cancelar los conciertos programados para el 7 y 8 de marzo en Washington, DC.

Lo que parecía limitarse a una afección en la voz adquirió dimensiones más graves cuando el propio Navarro difundió en su cuenta imágenes con electrodos en la cabeza y sometiéndose a estudios médicos, avivando la preocupación por la verdadera naturaleza de su estado de salud.

El cantante de ‘Yo quisiera’, nacido en Mexicali y con una carrera de más de dos décadas, intentó tranquilizar a sus fanáticos con un mensaje en redes: “No se asusten”, aunque las fotografías y sus declaraciones posteriores subieron el nivel de incertidumbre sobre su futuro profesional y personal.

Imágenes clínicas contradicen la causa oficial de la cancelación

Mientras el equipo de Reik atribuyó la ausencia del vocalista a supuestos problemas en sus cuerdas vocales, las fotografías filtradas por Navarro mostraron un contexto muy diferente.

El artista aparece postrado en una cama hospitalaria, con electrodos instalados en la cabeza y rodeado de personal médico, en medio de lo que parece ser una tomografía cerebral.

Este dato incrementó la sospecha entre los seguidores sobre si la causa real tiene que ver con agotamiento extremo o con una condición más grave, aún no revelada por el entorno del músico.

Navarro confesó mediante un mensaje difundido en su cuenta de Instagram la verdadera magnitud del episodio: “Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”.

Con esta frase, el vocalista admitió que se encontraba tan debilitado físicamente que no podía siquiera mantenerse de pie, desmintiendo la versión inicial de una simple disfonía.

Jesús Navarro confirma que está fuera de peligro pero persisten las dudas

Luego del episodio y de las imágenes que se viralizaron en redes sociales, Navarro informó que ya se encuentra en casa para completar su recuperación e intentar retomar sus presentaciones en mayo.

No obstante, la explicación oficial aún no convence a los fanáticos. La frase “todo se ve más grave de lo que es”, pronunciada por Navarro en un intento de calmar a sus seguidores, no logró despejar la sospecha generada por las incongruencias entre el motivo comunicado y el tipo de atención médica recibida.

La situación mantiene bajo la lupa al líder de Reik, una de las bandas más influyentes de México, y alimenta la especulación sobre una posible afección mayor que podría alterar su carrera. Por el momento, la expectativa gira en torno a su evolución médica y a la posibilidad de retomar la agenda de conciertos, en un escenario que arroja más preguntas que certezas sobre el futuro del músico.