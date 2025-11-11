Perú

Procuraduría del Congreso sugiere no disponer de accesitario para reemplazo de Guillermo Bermejo

El vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que la Mesa Directiva todavía no ha tomado una decisión sobre la solicitud de Zaira Arias

Guardar
Informe legal del Congreso sugiere dejar vacante el escaño de Guillermo Bermejo

El futuro del escaño que dejó Guillermo Bermejo, sentenciado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista, aún no está definido. Aunque la excandidata al Congreso Zaira Arias exige ocupar ese lugar como accesitaria, la Procuraduría del Congreso ha recomendado no activar el proceso de reemplazo.

El vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que la Mesa Directiva todavía no ha tomado una decisión sobre la solicitud de Arias. Según explicó, existe un informe legal que sugiere no proceder con la activación del artículo 25 del Reglamento del Congreso, que regula el reemplazo temporal de congresistas detenidos o suspendidos.

“Me han entregado un informe de la Procuraduría. Nosotros pedimos ese documento para conocer, desde el punto de vista técnico y legal, cuál es la posición, y ellos señalan que se sugiere no disponer la activación del procedimiento de reemplazo por accesitario”, señaló Rospigliosi.
Guillermo Bermejo - Elecciones 2026
Guillermo Bermejo - Elecciones 2026

El parlamentario precisó que este informe será enviado a la Oficina de Asesoría Legal del Congreso para obtener una segunda opinión. “Luego de contar con las opiniones técnicas y legales del caso, la Mesa Directiva tomará una posición que servirá como recomendación para que el Consejo Directivo o, eventualmente, el Pleno adopten la decisión final”, explicó.

Consultado sobre cuánto tiempo tomará este proceso, el legislador respondió que no hay un plazo definido. “No lo sé. Ahorita estamos en semana de representación (…) El Congreso se toma su tiempo; hay una serie de procedimientos que se deben seguir, cosa que esta señora (Zaira Arias) parece no entender”, manifestó.

Secretario de Fuerza Popular respaldó
Secretario de Fuerza Popular respaldó permanencia de Fernando Rospigliosi. | Congreso

Zaira Arias acusa al Congreso de vulnerar sus derechos políticos

Desde el otro lado, Zaira Arias, excandidata de Perú Libre y accesitaria de Bermejo, sostiene que el Congreso está vulnerando sus derechos políticos al no convocarla para asumir el cargo que, asegura, le corresponde. “Están vulnerando mis derechos políticos. Es una muestra más de que no estamos en democracia”, afirmó.

Durante una entrevista en RPP, Arias cuestionó que el Legislativo no cumpla su propio reglamento. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento del Congreso, si un parlamentario es detenido por más de 120 días, debe ser reemplazado por su accesitario. Sin embargo, algunos legisladores plantean aplicar la figura de la “silla vacía”, que impediría su incorporación.

Zaira Arias podría ser congresista
Zaira Arias podría ser congresista hasta julio de 2026. Foto: composición Infobae
“Lo hacen porque soy yo, porque saben que he sido una voz contestataria y que vengo luchando contra esta dictadura congresal. El reglamento es bastante claro, no hay nada que interpretar”, sostuvo. Además, enfatizó que la sentencia contra Bermejo aún no está firme, pues se encuentra en apelación ante la Corte Suprema. Por ello, insistió en que el Congreso “está obligado” a permitir su incorporación.

“Hoy la representación nacional está incompleta. La Constitución manda 130 congresistas y actualmente solo hay 129. No estamos en democracia, porque en democracia las leyes se respetan”, reclamó Arias, quien anunció que tomará acciones legales. “Ellos no son los dueños de las curules. Según la Constitución, el poder emana del pueblo. Esas curules son del pueblo”, subrayó.

Zaira Arias exige su ingreso al Congreso

Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de prisión

El conflicto político se originó tras la condena de Guillermo Bermejo, congresista electo en 2021 por Perú Libre, a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista. Según la sentencia, entre 2008 y 2009, Bermejo mantuvo vínculos con dirigentes de los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM, donde habría participado en reuniones de adoctrinamiento ideológico.

Sentencian a 15 años de prisión al congresista Guillermo Bermejo. Justicia TV

El tribunal consideró que estas acciones estaban “plenamente probadas” con testimonios, fotografías y videos. Además, dispuso que el legislador pague una reparación civil de 100.000 soles y quede inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años después de cumplir su pena.

Temas Relacionados

Guillermo BermejoCongreso de la RepúblicaZaira AriasFernando RospigliosiPerú Libreperu-politica

Más Noticias

Puno, el nuevo epicentro de la guerra por el oro: comunidad fue desplazada por hombres armados

La motivación detrás de estos crímenes se relaciona con la calidad mineralógica del territorio en la que viven los Huanchicani

Puno, el nuevo epicentro de

Pago y retiro de CTS en noviembre: Consulta las fechas en las que llegará el depósito

¿Cuándo se paga la CTS? Según reportes en redes sociales, hay empresas que ya han empezado a pagar la Compensación por Tiempo de Servicios a sus empleados. El MTPE detalla que este plazo es dentro de los 15 primeros días de noviembre, pero se ampliaría este año por un caso especial

Pago y retiro de CTS

Precio del dólar sigue cayendo: Así abrió el tipo de cambio hoy 11 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar sigue cayendo:

Campaña de DNI electrónico gratuito para este 13 de noviembre: conoce quiénes son los beneficiarios

La campaña busca ampliar el acceso al documento nacional de identidad y fomentar la actualización de los datos en el padrón ciudadano

Campaña de DNI electrónico gratuito

Reniec realiza 18 mil verificaciones domiciliarias previo a las Elecciones 2026: así se identifica a cada verificador

Según Reniec, los distritos de Lima con más variación domiciliaria son Jesús María, Lince y La Punta, con valores por encima del promedio

Reniec realiza 18 mil verificaciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

José Jerí asegura que recibe sueldo como congresista pese a que ser presidente por un mes

José Jerí admite que las cifras de homicidios no han disminuido y responde a sus críticos

Fundadora de Somos Perú advierte que José Jerí no garantiza seguridad ni elecciones limpias en el país

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz revela romance fugaz

Susy Díaz revela romance fugaz con El General durante visita del cantante a Perú

Santos Bravos, retos durante su proceso de formación, anécdotas y su especial mensaje: “Perú es clave”

The Killers vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto de rock

¿Quién es Karen Paniagua, la tiktoker y modelo de OnlyFans que postulará como diputada?

Claudio Calmet habla sobre el ingreso de Ximena Díaz a ‘Eres mi bien’ tras la salida de Natalia Salas: “Las comparaciones son inevitables”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario: día,

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Rodrigo Ureña reveló que Universitario no le pidió que se nacionalice: “No voy a ir con mis papeles a pararme en la embajada”

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

Natalia Málaga sale al paso ante versiones que la señalan de mala y confirma su estilo rígido con castigos: “Lo he hecho y han aprendido”