Pamela López responde con dureza a Christian Cueva tras pedido de régimen de visitas: “¿Ahora sí quiere ver a sus hijos?”

Pamela López responde con dureza a Christian Cueva tras pedido de régimen de visitas. Video: Amor y Fuego.

La disputa legal entre Pamela López y Christian Cueva se intensifica tras el reciente pedido del futbolista de obtener un régimen de visitas para ver a sus hijos, ahora que reside en Ecuador.

Sin embargo, la aún esposa del jugador ha reaccionado con firmeza y escepticismo, poniendo en tela de juicio las verdaderas intenciones del exintegrante de Alianza Lima, quien, según ella, no mostró compromiso paterno cuando se encontraba en territorio nacional.

Durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, Pamela López criticó abiertamente la solicitud de Christian Cueva, sugiriendo que el pedido de régimen de visitas es oportunista.

“Me causa tanta risa y tanta lástima al mismo tiempo, que a estas alturas pida un régimen de visitas y claro, si no ha sido capaz de poder ver a mis hijos el tiempo que ha estado acá, ¿cómo se te ocurre que le voy a dar a mis hijos para que se los lleve a Ecuador?”, cuestionó visiblemente molesta.

La influencer también se refirió a la actitud del futbolista al delegar responsabilidades a sus abogados. “Él se desliga, él es así, se desliga de responsabilidades y da sus responsabilidades a otros”, afirmó.

Pamela López afirma que jamás ha impedido visitas de sus hijos con Christian Cueva. Video: Amor y Fuego.

La pareja, que mantiene una relación conflictiva desde su separación, aún no ha llegado a acuerdos ni en materia de visitas ni sobre pensión alimenticia, manteniendo la disputa en constante tensión.

Contradicciones y medidas restrictivas

La controversia escaló cuando el abogado de Christian Cueva, Henry Grauss, reveló en el programa ‘Todo se filtra’ que Pamela López habría propuesto un régimen de visitas sumamente limitado. Según la propuesta legal, el exjugador solo podría ver a sus hijos dos horas al mes, bajo supervisión y sin poder retirarlos del domicilio.

El letrado consideró que estas restricciones vulneran el derecho de los menores a mantener contacto con su padre. “Es un derecho ganado, no solamente él como padre, sino de los niños que tienen derecho de ver a su padre”, señaló.

Lo dicho por Grauss también contradice declaraciones anteriores de Pamela López, quien había sostenido públicamente que el jugador era libre de visitar a sus hijos, siempre que avisara con anticipación.

“Es libre, hace tiempo que no los ve (...) ¿Por qué no los visita? ¿Por qué no va a verlos y los saca?”, había declarado en un medio local, palabras que hoy lucen inconsistentes frente a la propuesta oficial.

Pamela López denuncia que sus hijos sufren bullying por las infidelidades de Christian Cueva. Video: Amor y Fuego

Mientras tanto, desde Ecuador, Christian Cueva permanece al margen de los comentarios públicos y continúa entrenando con su nuevo club, el Sporting Emelec. El entorno del futbolista había deslizado que parte de las condiciones para su incorporación al equipo incluían un hogar amplio, con la intención de convivir con sus hijos, lo que habría motivado su pedido de régimen.

Sin embargo, su abogado descartó que exista, por ahora, alguna solicitud para trasladar a los menores fuera del país. “No existe ningún pedido para sacar a los niños del país. Lo que estamos exigiendo es que se respeten sus derechos como padre, no una custodia internacional”, aclaró Grauss.

Disputas legales entre Pamela López y Pamela Franco

En medio del conflicto por el régimen de visitas, Pamela López también enfrenta un diferendo con Pamela Franco, actual pareja del futbolista. La cantante envió una carta notarial exigiendo una rectificación, tras acusaciones de que habría fotografiado a los hijos de López en el aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, la influencer negó tajantemente dicha versión y reafirmó sus dichos en el programa ‘Ponte en la cola’.

“No me rectifico, me ratifico. Ahí están mis pequeños y ellos no mienten. Tendremos que pasar por una cámara Gesell, pedir los videos del aeropuerto, lo que sea necesario para llegar al fondo de la verdad. No tiene que ser necesariamente una foto o un video, puede ser una transmisión en vivo o una videollamada, el hecho es que enfocó a mis hijos”, aseguró López, insistiendo en que sus hijos fueron expuestos sin su consentimiento.

Sobre el posible respaldo de Christian Cueva a Pamela Franco, la empresaria prefirió mantener la ambigüedad. “Si mando la carta notarial, no es para perder mi tiempo ni entrar en un problema legal sin fin. Es simplemente para pedir respeto por mis niños, porque los exponen, solo eso. Sobre si el papá de mis hijos la está apoyando, no sabría qué decirte, quizá sí”, indicó.

Pamela López reafirma su denuncia contra Pamela Franco y defiende a sus hijos: “No me rectifico, me ratifico”. Video: Ponte en la cola / Latina

La empresaria también fue abordada por la prensa sobre la restrictiva propuesta que habría presentado ante el juzgado para limitar el contacto de Cueva con sus hijos. En lugar de esclarecer su decisión, Pamela López se limitó a responder de forma evasiva: “Él ha tenido mucho tiempo para poder verlos (...) Hay muchas cosas que me parecen injustas desde el día 1, pero bueno”.

Supuesta crisis financiera de Christian Cueva

Mientras las discusiones legales por la custodia siguen su curso, el entorno de Cueva ha dejado entrever una posible crisis económica. Lucho Barrunto, amigo del futbolista, señaló que el exseleccionado peruano estaría lidiando con deudas millonarias, incluso con la FIFA.

“El cholo está endeudado y podrían quitarle hasta sus propiedades, algo que pocos conocen. Él debe seguir trabajando en lo que surja, ya que adora a sus hijos y no puede verlos, lo que representa un maltrato psicológico”, declaró.

Lucho ' Mi Barrunto' ratifica que Pamela Franco mantiene a Christian Cueva. América Hoy

El abogado del jugador también reveló que han solicitado en reiteradas ocasiones una cuenta bancaria para depositar la pensión alimenticia, sin recibir respuesta. En una conversación entre Grauss y Rosario Sasieta, abogada de López, fechada el 5 de junio, se evidencia que la parte del futbolista ha intentado cumplir con sus obligaciones económicas, sin éxito.

“El abogado de Christian Cueva ha compartido chats con la defensa de Pamela López, solicitando una cuenta para el depósito de pensión de alimentos. Hasta la fecha, no ha recibido respuesta”, informó el programa ‘Todo se filtra’.