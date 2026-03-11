Perú

Melissa Loza se quiebra en vivo al confirmar el fallecimiento de su madre: “Mi valiente luchó hasta el final”

La integrante de ‘Esto es guerra’ compartió un conmovedor mensaje en honor a su madre, quien falleció el pasado 7 de marzo tras una batalla contra el cáncer

Guardar
En medio de lágrimas, Melissa Loza habló sobre la partida de su madre y recordó la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad junto a toda su familia. América Televisión/EEG.

Un momento de profundo dolor y emoción se vivió recientemente en el set del programa 'Esto es guerra’, cuando la modelo e influencer Melissa Loza no pudo contener las lágrimas al hablar públicamente sobre la muerte de su madre, quien falleció tras una dura batalla contra el cáncer.

La popular competidora, conocida durante años como una de las figuras más emblemáticas del reality, sorprendió al público al compartir su dolor de manera abierta, dejando ver el lado más humano y vulnerable de su vida.

La situación se volvió aún más conmovedora cuando la producción del programa preparó un video especial en homenaje a su madre, recordando algunos momentos familiares y destacando el amor que siempre las unió. Al ver las imágenes, Melissa Loza se quebró frente a las cámaras, incapaz de contener la emoción que la embargaba tras atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Melissa Loza vive duro momento
Melissa Loza vive duro momento familiar tras fallecimiento de su madre: así fue su emotiva despedida. Captura: América Televisión.

Mamá de Melissa Loza falleció sábado 7 de marzo

Entre lágrimas, la modelo explicó que la partida ocurrió apenas unos días antes y que tanto ella como su familia han vivido jornadas especialmente duras intentando procesar la pérdida. Con voz entrecortada y visiblemente afectada, la competidora compartió su experiencia ante el público.

No es un momento fácil, he vivido días muy duros al lado de mis hermanos, de toda mi familia. La partida de mi mami fue el día sábado”, expresó Melissa Loza, dejando en evidencia el profundo impacto que la noticia ha tenido en su entorno cercano.

El fallecimiento ocurrió el sábado 7 de marzo, fecha que quedó marcada para siempre en la memoria de la familia Loza. Durante su intervención, la modelo aprovechó para recordar a su madre como una mujer fuerte, luchadora y llena de amor por sus hijos.

Melissa explicó que, para ella, su madre siempre fue un ejemplo de fortaleza, alguien que enfrentó la enfermedad con valentía hasta el último momento. En su testimonio, resaltó el orgullo que siente por la forma en que su madre afrontó la enfermedad y por las enseñanzas que dejó a su familia.

Melissa Loza vive duro momento
Melissa Loza vive duro momento familiar tras fallecimiento de su madre: así fue su emotiva despedida. Captura: América Televisión.

Mi valiente, porque así la llamaba, luchó hasta el final y sabe que me siento más que orgullosa de ella. Nos dejó una gran enseñanza de vida, a seguir luchando en la vida. Atesoraré en mi alma los momentos hermosos que vivimos”, manifestó la modelo, visiblemente emocionada.

Las palabras de Melissa Loza no solo reflejaron el dolor por la pérdida, sino también el profundo agradecimiento hacia su madre por los valores y enseñanzas que dejó en ella y en sus hermanos. La influencer destacó que, pese a la tristeza, la familia intenta encontrar consuelo en los recuerdos compartidos y en el legado emocional que su madre les dejó.

El testimonio de la competidora conmovió tanto a sus compañeros de programa como a los televidentes, quienes siguieron con atención cada una de sus palabras. En redes sociales, muchos seguidores enviaron mensajes de apoyo y solidaridad a la modelo, reconociendo la valentía de compartir un momento tan íntimo frente a las cámaras.

Melissa Loza vive duro momento
Melissa Loza vive duro momento familiar tras fallecimiento de su madre: así fue su emotiva despedida. Captura: América Televisión.

Tepha Loza desaparece de las redes por luto

En medio de esta difícil etapa, también salió a la luz el importante rol que jugó Tepha Loza, hermana de Melissa, quien decidió tomar una decisión importante para acompañar a su madre durante la enfermedad. Días antes del fallecimiento, la influencer había anunciado que se alejaría temporalmente de las redes sociales para concentrarse en su familia y brindar apoyo en un momento tan delicado.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, Tepha Loza explicó los motivos de su ausencia y agradeció el respaldo que recibió por parte de su comunidad digital.

Hola comunidad, ya habiéndoles contado mi situación actual, dejaré por momentos las redes sociales y me verán ausente. Por favor, no me abandonen”, escribió la influencer, evidenciando que su prioridad en ese momento era acompañar a su madre y estar cerca de su familia.

La enfermedad de María Guadalupe Vigil, madre de las hermanas Loza, no solo marcó profundamente a la familia, sino que también generó un proceso de acercamiento entre Melissa y Tepha. Durante años, ambas mantuvieron una relación distante, pero el complicado momento familiar permitió que se reencontraran y fortalecieran sus lazos.

Melissa Loza vive duro momento
Melissa Loza vive duro momento familiar tras fallecimiento de su madre: así fue su emotiva despedida. Captura: América Televisión.

Temas Relacionados

Melissa Lozaesto es GuerraEEGCáncerPeru-entretenimiento

Más Noticias

Joaquín Sabina despide a Alfredo Bryce Echenique con emotivos poemas inéditos tras su muerte: “Multiplica la ausencia del amigo”

A través del diario El País, el intérprete de ’19 días y 500 noches’ publicó ‘Soneto con Alfredo en la memoria’ e ‘In Memoriam’, textos inspirados en la obra y vida del autor de ‘Un mundo para Julius’

Joaquín Sabina despide a Alfredo

Resultados Kábala 10 de marzo de 2026: todos los números que salieron en el sorteo

Como cada martes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados Kábala 10 de marzo

Nilver Huarac rompe su silencio tras condena de 9 años: “La ejecución de la sentencia está suspendida”

El productor fue condenado a nueve años de prisión en primera instancia por el delito de colusión agravada, pero su defensa ya presentó un recurso ante la Sala Penal de Apelaciones del Callao

Nilver Huarac rompe su silencio

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Los ‘cerveceros’ buscarán concretar su pase a la fase de grupos tras la victoria en Venezuela: recibirán a los ‘granates’ en Matute. Conoce los horarios del crucial cotejo que definirá al ganador de la llave

A qué hora juega Sporting

Padre de la hija de Angye Zapata fue acribillado por sicarios en la puerta de un condominio

Jean Paul Guerrero Rebaza fue atacado por dos sujetos en motocicleta cuando salía de un condominio en la avenida Alfredo Benavides. Intentó huir, pero fue alcanzado por varios disparos

Padre de la hija de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez describe al gabinete

Ernesto Álvarez describe al gabinete de Denisse Miralles como “más débil que el de él”, pero pide dar el voto de confianza

Shirley Monzón, la viceministra voceada a asumir el Minsa: sus nexos con APP y cuestionamientos

Juan Carlos Velasco, el voceado a liderar el Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Balcázar afirma que Perú Libre no lo presiona y que Vladimir Cerrón no tiene “prevalencia” en su gestión, aunque se lleven “muy bien”

José Balcázar ofreció ser primer ministro a Ricardo Márquez, expresidente de la SNI, antes que a Denisse Miralles

ENTRETENIMIENTO

Joaquín Sabina despide a Alfredo

Joaquín Sabina despide a Alfredo Bryce Echenique con emotivos poemas inéditos tras su muerte: “Multiplica la ausencia del amigo”

Nilver Huarac rompe su silencio tras condena de 9 años: “La ejecución de la sentencia está suspendida”

Padre de la hija de Angye Zapata fue acribillado por sicarios en la puerta de un condominio

Nilver Huarac recibe 9 años de prisión efectiva y exfuncionarios del GORE Callao 6 años por colusión en festival Chimpún Callao

Mario Hart desmiente a Alejandra Baigorria sobre supuesto romance con Diana Sánchez en Combate: “Es una persona que quiero”

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Marco Huamán destaca la labor de Pablo Guede como técnico de Alianza Lima: “Su forma de exigir me ayuda a perfeccionar mi juego”

Ignacio Buse estará en el cuadro principal del ATP 250 de Marrakech tras su paso por Miami y su experiencia con Novak Djokovic

Lorena Góngora retó a Natalia Málaga antes de Géminis vs Atenea por cuartos de Liga Peruana de Vóley: “Yo también tengo lo mío”

Liga Peruana de Vóley declara infundada apelación de San Martín y ratifica los puntos otorgados a Circolo Sportivo Italiano