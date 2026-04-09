Perú

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

La versión peruana de ‘Señora del Destino’ se posicionó como el programa más visto, por encima del reality de canto, convivencia y el programa de Magaly Medina.

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‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’. IG
‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’. IG

La ficción nacional vive un momento dorado. El estreno de ‘Señora del Destino’ se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de la televisión peruana. La expectativa por la nueva producción, basada en el clásico brasileño, se tradujo en una contundente victoria en el rating y en la conversación digital, superando a gigantes como ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP Perú’.

Un debut arrasador de Señora del Destino

Según cifras oficiales de Kantar Ibope, el primer episodio de ‘Señora del Destino’, emitido el miércoles 8 de abril, logró un rating de 17.0 puntos en hogares DE (Lima + 6 ciudades) y cautivó a más de 1 millón 186 mil televidentes.

Este logro la sitúa entre los lanzamientos más vistos de los últimos años en la televisión peruana, consolidando el interés del público por las grandes historias de la ficción local.

La producción no solo lideró el prime time, sino que además se instaló como tendencia en redes sociales, donde los usuarios celebraron la calidad actoral, la fuerza de la trama y el despliegue técnico de la versión peruana.

Rating: Estreno de ‘Señora del Destino’ lidera la audiencia. América Multimedia.

Superó a ‘Yo soy’ y ‘Magaly TV La Firme’

El éxito de ‘Señora del Destino’ fue aún más notorio al imponerse a formatos consolidados. El reality de canto ‘Yo Soy’ (Latina TV) registró 6.5 puntos, mientras que ‘Magaly TV La Firme’ (ATV) alcanzó 5.3 puntos.

Por su parte, el reality de convivencia ‘La Granja VIP Perú’ (Panamericana TV) quedó más relegado con apenas 1.37 puntos.

Estos resultados confirman el atractivo de las telenovelas en la programación nacional y el poder que tienen las historias bien contadas para captar la atención de audiencias diversas.

Del Barrio Producciones y América Multimedia presentan 'Señora del Destino'.
Del Barrio Producciones y América Multimedia presentan 'Señora del Destino'.

Un elenco que conquista: las actuaciones más comentadas

El estreno de ‘Señora del Destino’ no solo fue un fenómeno de audiencia, sino también de conversación social. Las interpretaciones de Brigitte Jouannet (Mercedes joven) y Daniela Feijoó (Belén joven) fueron de lo más elogiado en la noche, destacando por la solidez y la intensidad emocional que aportan a la trama.

En redes sociales, los usuarios señalaron a Jouannet como una de las revelaciones del año y a Feijoó por la fuerza con la que sostiene sus escenas desde el primer capítulo.

La adaptación peruana de ‘Señora del Destino’ evidencia una apuesta clara por elevar el estándar de producción en la televisión nacional. América Televisión y Del Barrio Producciones, bajo la dirección de Michelle Alexander, han logrado un producto que combina emoción, realismo y calidad técnica.

La colaboración con Globo, creadores de las telenovelas más icónicas del mundo, ha permitido que la versión local mantenga la esencia del clásico brasileño, adaptándola a los valores y realidades peruanas.

Brigitte Jouannet y Daniela Feijoó fueron elogiadas por sus sólidas interpretaciones en el primer capítulo. Del Barrio Producciones
Brigitte Jouannet y Daniela Feijoó fueron elogiadas por sus sólidas interpretaciones en el primer capítulo. Del Barrio Producciones

Magdyel Ugaz y el reto de un papel antagónico

Al margen del éxito en rating, la actriz Magdyel Ugaz se mostró emocionada por su personaje en la novela, un papel antagónico que la lleva “a otro lado” de lo que ha hecho en televisión.

“Me encanta que sea Michelle Alexander la que lidere este proyecto, es como la reina de las novelas peruanas. Estoy feliz de salir de mi zona de confort y asumir nuevos retos”, expresó Ugaz, quien también recordó con cariño su etapa como Teresita en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

La gran recepción de ‘Señora del Destino’ augura una temporada de éxito. La ficción se emite de lunes a viernes, después de ‘Al Fondo Hay Sitio’ por América Televisión, y promete mantener al público enganchado con historias de amor, traición y superación.

El éxito en rating y la conversación digital posicionan a la telenovela como uno de los productos estrella del año, devolviendo protagonismo a la ficción nacional en la pantalla chica.

Jimena Lindo y Magdyel Ugaz protagonizan ‘Señora del Destino’. Foto: Del Barrio Producciones.
Jimena Lindo y Magdyel Ugaz protagonizan ‘Señora del Destino’. Foto: Del Barrio Producciones.

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