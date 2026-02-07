Perú

María Corina Machado se reúne con el canciller de Perú y agradece apoyo a refugiados: “Pronto lo recibiremos en Venezuela”

La dirigente subrayó la necesidad de avanzar hacia una transición real a la democracia para garantizar el regreso seguro de los venezolanos a su país

María Corina Machado agradece a Perú apoyo a refugiados venezolanos tras reunión con el canciller. (Foto: X/@CancilleriaPeru)

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sostuvo un encuentro con el canciller peruano, Hugo de Zela, en el que ambos reafirmaron el compromiso de sus países con la promoción de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Durante la reunión, el diplomático peruano destacó la disposición de Perú para acompañar los procesos que contribuyan al retorno del orden constitucional en el país caribeño.

Machado expresó su agradecimiento por el respaldo peruano tanto a nivel gubernamental como ciudadano. En su cuenta oficial de X, la dirigente señaló: “Querido canciller de Zela, qué emoción poder encontrarnos personalmente, abrazarle y transmitirle el agradecimiento por el respaldo que el pueblo peruano y su gobierno nos han dado en nuestra lucha por la democracia y por la libertad”.

Líder opositora venezolana se reúne con Hugo de Zela y destaca respaldo peruano a la democracia de Venezuela. (Foto: X/@MariaCorinaYA)

Apoyo a venezolanos en Perú

Además del respaldo político, la dirigente venezolana reconoció la acogida brindada a los ciudadanos de su país que han buscado refugio en Perú. “También, por la acogida a tantos de nuestros conciudadanos que han encontrado en su país refugio y oportunidades”, agregó Machado, destacando la labor del Estado peruano y de la sociedad civil en la atención a los migrantes.

La reunión sirvió para reforzar los lazos entre ambos gobiernos y establecer una agenda de cooperación centrada en los derechos humanos y la asistencia a quienes han tenido que abandonar Venezuela debido a la crisis política y social.

Entre cánticos y banderas, los asistentes manifestaron su apoyo a Edmundo González Urrutia y a la transición democrática en Venezuela. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Transición hacia la democracia

Machado reiteró la necesidad de avanzar hacia una transición real que permita el regreso seguro de los venezolanos a su país. “Estamos decididos a avanzar cuanto antes en una transición real a la democracia para que todos los venezolanos puedan volver a casa y juntos reconstruir nuestra nación”, afirmó.

Finalmente, la líder opositora adelantó que Hugo de Zela será recibido próximamente en Venezuela, fortaleciendo así los vínculos diplomáticos y la cooperación entre ambos países. “¡Muy pronto tendremos el honor de recibirlo en Venezuela!”, concluyó.

Líder opositora venezolana se reúne con Hugo de Zela y destaca respaldo peruano a la democracia. (Foto composición: Infobae Perú- X/@CancilleriaPeru)

“Pasos a la libertad”

La también Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se refirió al proceso de transición en Venezuela y al papel de la presión internacional de Estados Unidos sobre el régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez. En una entrevista con el programa Face The Nation de CBS News, emitida este domingo, Machado destacó la importancia de la comunidad internacional para avanzar hacia la libertad en su país.

“En nombre del pueblo venezolano, nuestra gratitud hacia el pueblo estadounidense es enorme, especialmente hacia el presidente Trump, el secretario de Estado y los líderes del Congreso”, señaló Machado. La opositora agregó que la presión internacional se mantiene firme tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y que las instrucciones de Estados Unidos han influido en las decisiones del régimen, generando resultados visibles tanto en las acciones del gobierno como en el ánimo de la sociedad venezolana.

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado speaks with the media following meetings at the U.S. Department of State in Washington, D.C., U.S., January 28, 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Canciller del régimen chavista critica reunión

El régimen venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, se pronunció a través del ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, quien lanzó duras críticas contra el canciller peruano Hugo de Zela por su encuentro con María Corina Machado. Gil cuestionó que el diplomático “opine de democracia” en Caracas mientras forma parte de un gobierno “manchado por la ilegitimidad”.

A través de sus redes sociales, Yván Gil recordó los hechos de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y dar un golpe de Estado, lo que derivó en su destitución y posterior encarcelamiento. “El canciller de un gobierno producto de un golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo, y de un posterior proceso marcado por la ilegitimidad, opina de democracia y orden constitucional en Venezuela, país que puede darle lecciones de dignidad y orden constitucional”, afirmó el funcionario venezolano.

Yván Gil acusa al gobierno peruano de falta de apoyo popular y lecciones de democracia desde Venezuela. (Foto:X/@yvangil)

En otro mensaje, Yván Gil deseó que el pueblo peruano “recupere pronto su verdadera esencia de pueblo bolivariano”, aludiendo a una supuesta pérdida de legitimidad democrática del actual gobierno peruano. Además, acusó a las autoridades de mantener el poder “sin el apoyo popular” y de esconderse “tras discursos cargados de cinismo”.

Puerto de Matarani superó los

Viaducto Javier Prado: un urbanista

Salandela y Miranda Capurro impulsan

Elecciones 2026: Partido de Carlos

Andrea Llosa regresa a Panamericana
Cirujano de Magaly Medina desmiente

¿Y Carlos Zambrano? Alianza Lima

