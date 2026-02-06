Mensaje de André Silva a su hija desata rumores de separación con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander

Adriana Álvarez es la hija de Michelle Alexander.

André Silva, reconocido actor de “Luz de Luna”, sorprendió a sus seguidores al compartir un extenso y emotivo mensaje dirigido a su hija, en el que sugiere estar viviendo una etapa de cambios profundos en su vida familiar. El texto, difundido a través de sus redes sociales, alimentó las especulaciones sobre una posible separación de su esposa, Adriana Álvarez, hija de la productora Michelle Alexander, a pocos días de cumplir tres años de matrimonio.

La relación entre Silva y Álvarez, iniciada hace más de una década, se consolidó como una de las más estables y discretas del ámbito artístico nacional. Tras años de noviazgo, la pareja celebró una boda destacada y formó una familia que, hasta ahora, se mostraba unida y alejada de controversias mediáticas. Sin embargo, las recientes declaraciones del actor abrieron la puerta a rumores sobre el fin de su vínculo.

En el mensaje publicado, André Silva reflejó una faceta vulnerable al relatar las dificultades emocionales que enfrenta debido a la distancia de su hija, quien ya no residiría con él. “Pienso en todo lo que ha pasado, en esa distancia que con el tiempo se ha vuelto parte de nuestros días, y te extraño. Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas”, expresó el actor, haciendo alusión a un cambio significativo en la dinámica familiar.

Andrés Silva y Adriana Álvarez estarían separados se casaron hace casi tres años.

Silva profundizó en el impacto emocional de esta nueva etapa, mencionando noches de insomnio, tristeza y una constante sensación de desasosiego. A pesar de la situación, destacó el papel fundamental de su hija como fuente de fortaleza y aprendizaje.

“En medio de todo, tú nos enseñaste algo enorme: lo grande que puede ser el amor en un corazón tan pequeño. Tu forma de amar a mami y a papi, tu manera de adaptarte, de comprender, nos recuerda todos los días que lo más importante siempre será tu bienestar”, agregó en su mensaje.

“Caminos distintos”

El actor también enfatizó el compromiso conjunto de ambos padres hacia el bienestar de la menor, pese a que ahora recorren caminos separados. “Quiero que sepas algo… mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito. Acompañándote en cada aventura, en cada sonrisa, en cada tristeza. Te amamos hijita. Te amamos por siempre. Nunca lo olvides”, concluyó Silva.

Emotivo mensaje de Andrés Silva a su hija.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Muchos usuarios expresaron apoyo y comprensión hacia el actor, resaltando la importancia de priorizar el bienestar de los hijos en contextos de separación. Otros se mostraron sorprendidos, ya que la pareja era considerada un ejemplo de solidez y bajo perfil dentro del mundo del espectáculo.

Hasta el momento, ni André Silva ni Adriana Álvarez han confirmado públicamente una separación o divorcio. Ninguno de los dos ha emitido declaraciones directas sobre el estado actual de su relación, aunque el mensaje del actor sugiere un distanciamiento significativo. Adriana Álvarez, hija de la reconocida productora Michelle Alexander, tampoco ha realizado publicaciones recientes que aludan a la situación familiar.

Michelle Alexander, madre de Adriana y figura clave en la televisión peruana, tampoco ha emitido comentarios públicos acerca de la posible separación de la pareja. La productora siempre respaldó la relación de su hija y el actor, manteniéndose al margen de los asuntos personales de ambos.

Andrés Silva y Adriana Álvarez tienen una hija en común.