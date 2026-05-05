Perú

Clima en Cuzco: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

PUBLICIDAD

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Cuzco para este martes:

PUBLICIDAD

El clima para este martes en Cuzco alcanzará los 22 grados, mientras que la temperatura mínima será de 3 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 8.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 2%, con una nubosidad del 52%, durante el día; y del 16%, con una nubosidad del 38%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante durante todo el año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

‘La Chocolatita’ confirma visita de Pedro Aquino en la mañana con románticos chats: “La verdad que la pasamos rico”

La modelo confirmó el encuentro y reveló detalles de la breve visita del futbolista. Imágenes muestran al jugador de Alianza Lima ingresando y saliendo en pocos minutos

‘La Chocolatita’ confirma visita de Pedro Aquino en la mañana con románticos chats: “La verdad que la pasamos rico”

Pedro Aquino es el futbolista casado que ‘trampea’: fue captado en la casa de ‘La Chocolatita’ a las 7:45 a. m., antes de entrenar

El futbolista fue captado saliendo de la casa de una joven en Surquillo con la que habría tenido contacto desde diciembre por redes sociales

Pedro Aquino es el futbolista casado que ‘trampea’: fue captado en la casa de ‘La Chocolatita’ a las 7:45 a. m., antes de entrenar

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo tras llanto por Yaco Eskenazi: “Siento que había incomodidad entre los dos”

La conductora analizó el llanto de la hija de Gisela Valcárcel y cuestionó su desempeño en el reality. Magaly aseguró que no existía química entre ambos

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo tras llanto por Yaco Eskenazi: “Siento que había incomodidad entre los dos”

Denuncian a empresa de Jackson Mora por presunto fraude informático de más de S/11 millones: MEF expone giros y piden bloquear cuentas

Registros del MEF revelan millonarios giros a empresa FFC vinculada al deportista y a su hermana Noelia Mora y que hoy son materia de investigación por presunto fraude en Pueblo Nuevo- Chincha

Denuncian a empresa de Jackson Mora por presunto fraude informático de más de S/11 millones: MEF expone giros y piden bloquear cuentas

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Matute por fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘celeste’ defiende la cima del grupo frente a un duro rival brasileño en la cuarta jornada del torneo continental. Revisa la hora y toda la información del encuentro

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Matute por fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

Premier contradice a José Balcázar: asegura que compra de F-16 “no fue a dedo” y que presidente “tenía conocimiento” total

MML contrata abogados para impugnar ante el JNE la inviabilidad de elecciones complementarias, sin revelar cuánto les pagará

Fundador de País para Todos pone en manos de Carlos Álvarez su permanencia en el partido: “Hay una relación cordial”

Alcalde del Cusco se da a la fruga tras orden de arresto por corrupción y red criminal: pidió vacaciones y desapareció

ENTRETENIMIENTO

‘La Chocolatita’ confirma visita de Pedro Aquino en la mañana con románticos chats: “La verdad que la pasamos rico”

‘La Chocolatita’ confirma visita de Pedro Aquino en la mañana con románticos chats: “La verdad que la pasamos rico”

Pedro Aquino es el futbolista casado que ‘trampea’: fue captado en la casa de ‘La Chocolatita’ a las 7:45 a. m., antes de entrenar

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo tras llanto por Yaco Eskenazi: “Siento que había incomodidad entre los dos”

Denuncian a empresa de Jackson Mora por presunto fraude informático de más de S/11 millones: MEF expone giros y piden bloquear cuentas

Fiscalía solicita detención preliminar-judicial e impedimento de salida para Piero Arenas y Kingteka

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Matute por fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Matute por fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Joao Grimaldo dejó el campo lesionado en la victoria del Sparta Praga sobre Jablonec: esto fue lo que le pasó

Allison Holland será el primer refuerzo extranjero de Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Claudio Pizarro rememora profundamente el caso Golf Los Incas: “Yo esperaba mucho más de ‘Chemo’ del Solar y hasta ahora no hablo con él”

Cenaida Uribe está en conversaciones con Ángela Leyva para fichaje de Alianza Lima: “Sería una bombaza”