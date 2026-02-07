Los Mirlos sorprende al lanzar proyecto global con Bomba Estéreo, Rubén Albarrán, 311 y Guaynaa

Los Mirlos lanzan álbum internacional.

Los Mirlos, considerados pioneros de la cumbia amazónica psicodélica, inician un nuevo capítulo con el lanzamiento de “The World Meets Los Mirlos”, un disco que reúne colaboraciones con reconocidos artistas de diversas partes del mundo. El proyecto no se plantea como una reinvención, sino como la confirmación de una influencia global que ha crecido con los años y ahora conecta a nuevas audiencias fuera de Perú.

El álbum destaca por su carácter colaborativo. Entre los invitados figuran nombres como Bomba Estéreo, LA LOM, Rubén Albarrán (vocalista de Café Tacuba), la banda estadounidense 311, el cantante puertorriqueño Guaynaa, y otros artistas que aportan su visión personal al universo creativo de Los Mirlos.

Cada colaboración surge del respeto y la admiración que estos músicos internacionales sienten por la agrupación peruana, consolidando un puente entre culturas y generaciones.

Bomba Estéreo, grupo colombiano. Foto: Colprensa

El primer adelanto de “The World Meets Los Mirlos” es “Eres Mentiroso”, tema grabado junto a Bomba Estéreo. Su estreno, programado para el 13 de febrero, representa un cruce entre la psicodelia tropical de Los Mirlos y la energía contemporánea de la banda colombiana. El sencillo funciona como carta de presentación del álbum y propone un diálogo musical entre Perú y Colombia, basado en una raíz latinoamericana común.

El proceso de creación del disco se desarrolló como un punto de encuentro entre los sonidos amazónicos originales del grupo y las aportaciones estilísticas de los invitados. Este intercambio da lugar a una reinterpretación de la cumbia psicodélica, respetando la esencia de Los Mirlos mientras se abren a nuevos matices sonoros. El resultado es una producción que demuestra la vigencia y diversidad de la banda, así como su capacidad de adaptación sin perder identidad.

50 años de trayectoria

A lo largo de más de 50 años, Los Mirlos han dejado una huella profunda en la música latinoamericana, influyendo en artistas y proyectos que surgieron mucho después de su debut. Con “The World Meets Los Mirlos”, el grupo peruano celebra ese reconocimiento internacional y lo convierte en una plataforma para compartir su herencia amazónica con el mundo.

El álbum no solo reúne a músicos de distintos países, sino que también representa un diálogo entre distintas épocas de la música latina. La participación de figuras como Rubén Albarrán y 311, junto a nuevas generaciones como Guaynaa, resalta el alcance transgeneracional de la propuesta. El proyecto busca demostrar que la cumbia amazónica continúa evolucionando y encuentra eco tanto en la escena independiente como en la música popular internacional.

Guaynaa. (Photo by Bridget BENNETT / AFP)

El lanzamiento de este álbum llega en un momento de renovado interés global por la música latinoamericana, en especial por los sonidos autóctonos y tradicionales reinterpretados con una mirada contemporánea. Los Mirlos, lejos de seguir tendencias pasajeras, consolidan su posición como referentes culturales y embajadores de la Amazonía peruana, manteniendo intacto el vínculo con sus raíces.

Los Mirlos - Perú - abril 2025

El acercamiento de artistas internacionales a Los Mirlos responde a la admiración que su historia y su sonido han despertado fuera de Perú. Más allá de la colaboración musical, el proyecto destaca el valor de la cultura amazónica y la capacidad del grupo para trascender fronteras, influyendo en nuevas formas de entender y experimentar la música tropical.

Los Mirlos recibe reconocimiento del Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura reconoció como Personalidad Meritoria de la Cultura a la agrupación Los Mirlos, en mérito a su aporte a la música peruana y a la proyección internacional de la cumbia amazónica, según la Resolución Ministerial N° 000006-2026-MC. Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Mirlos se han consolidado como pioneros de un sonido que fusiona la tradición amazónica con influencias contemporáneas, convirtiéndose en referentes culturales del Perú y embajadores de su identidad ante el mundo.

Este reconocimiento institucional adquiere especial relevancia al considerar que Jorge Rodríguez Grández, fundador y vocalista principal del grupo, ya había recibido la distinción de manera individual. Ahora, la agrupación completa es reconocida por su legado artístico y cultural, cerrando un ciclo de homenajes que reafirman su impacto en el país.

Los Mirlos mantienen una conexión activa con su territorio y la ciudadanía. Recientemente participaron en el Encuentro Nacional de las Artes (ENA) en San Martín, donde ofrecieron un concierto ante más de seis mil personas, resaltando el papel de la música como herramienta de cohesión social.

Ministerio de Cultura homenajea a Los Mirlos por su aporte a la identidad musical del Perú.