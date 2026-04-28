Candidato ultraderechista se declara víctima de una maniobra criminal en comicios de Perú

Lima, 28 abr (EFE).- El candidato ultraderechista a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga afirmó este martes que en las elecciones generales del pasado 12 de abril en Perú se dio "una maniobra criminal" e insistió, sin mostrar evidencias concretas, en que fue víctima de un fraude para impedir que el próximo 7 de junio dispute la Presidencia en una segunda vuelta con la derechista Keiko Fujimori.

"Ya nos va abrumando la cantidad de formas criminales", declaró el líder del ultraconservador partido Renovación Popular en una rueda de prensa, antes de añadir que han determinado las supuestas alteraciones en el proceso mediante una revisión técnica de las actas de votación de los comicios.

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En ese sentido, López Aliaga, que está fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al tener unos pocos miles de votos que el izquierdista Roberto Sánchez, reiteró su pedido de que se convoque a comicios complementarios en las jurisdicciones que supuestamente fueron afectadas por intervenciones indebidas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral peruano, ya rechazó la semana pasada por unanimidad esa exigencia del candidato, ya que la legislación nacional no contempla la convocatoria a esos comicios.

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Según López Aliaga, durante la votación de los comicios generales se dio una "primera fase" que implicó "mover a la gente del lugar de votación habitual", tanto en Lima como en ciudades del extranjero, donde tenía su mayor caudal electoral.

Agregó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que se encarga de organizar los comicios en el país, "tiene atrás una estructura criminal ya usada en Venezuela".

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El funcionario Piero Corvetto renunció a la jefatura de la ONPE una semana después de las elecciones en medio de fuertes críticas y el inicio de una investigación fiscal por los problemas logísticos que llevaron a la demora o falta de material electoral en varios centros de votación, principalmente en Lima.

López Aliaga sostuvo que las irregularidades en los comicios afectaron "radicalmente el resultado final de quienes pasan a la segunda vuelta", así como el número de senadores y diputados que obtendrá cada partido para el período 2026-2031.

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Indicó, en ese sentido, que también ha pedido la nulidad de 805 actas electorales que consideró que "estadísticamente" no pueden tener cero votos para un candidato presidencial, mientras que sí registran sufragios para senadores del mismo partido.

El líder ultraderechista afirmó que hizo ese pedido "hace varios días" al JNE pero se quejó de que hasta el momento no recibe una respuesta, por lo cual acusó al organismo electoral de "complicidad".

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"Si es necesario anular todo (el proceso) estamos llanos a aceptar esta resolución", acotó antes de reiterar que en los comicios se puede considerar que hubo "fraude o no, como le quieran llamar", ya que también han encontrado 500 actas en las que consideran que hay firmas falsas.

Este "tema es verificable si hubiera voluntad" del presidente del JNE, Roberto Burneo, "de velar por la transparencia" de las elecciones, sostuvo para luego anunciar que piensa acudir a "otras instancias nacionales e internacionales".

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"Está en manos también del Congreso dar una solución a este tema" acotó antes de agregar que va "a convocar a una protesta pacífica" frente a la sede del JNE, aunque sin precisar en qué momento.

Con el cómputo del 96,35 % de los votos, Fujimori tiene el 17,07 % con 2.764.978 votos, seguida por el candidato izquierdista Roberto Sánchez con 12,04 % y 1.949.752 votos, mientras que López Aliaga se mantiene tercero con 11,89 % y 1.925.336 votos. EFE

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