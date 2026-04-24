Gabriela Herrera y la fuerte respuesta a Samahara Lobatón tras ser llamada ‘robamaridos’ en La Granja VIP

Revive el tenso momento en 'La Granja' cuando Samahara Lobatón confronta a Gabriela Serpa, acusándola de ser la 'manzana podrida'. La discusión escala hasta que Gabriela la llama 'robamaridos'. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

Las tensiones dentro de La Granja VIP alcanzaron uno de sus puntos más álgidos en una reciente emisión, cuando lo que parecía una dinámica habitual de nominación terminó transformándose en un enfrentamiento frontal cargado de acusaciones, emociones intensas y declaraciones sin filtro.

La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, tuvo como protagonistas a Gabriela Herrera y Samahara Lobatón, quienes dejaron en evidencia que su conflicto viene arrastrándose desde hace tiempo.

Durante la actividad, Gabriela decidió nominar a Samahara y justificar su elección con una postura directa, sin matices ni intención de suavizar sus palabras, lo que marcó el tono de la noche desde el inicio.

Tensión en La Granja VIP: fuerte cruce entre Gabriela Herrera y Samahara Lobatón se vuelve viral. Captura: La Granja Vip.

La nominación que desató el conflicto

En pleno desarrollo de la dinámica, Gabriela tomó la palabra y expuso sin rodeos su incomodidad con su compañera. Su intervención no solo fue frontal, sino también cargada de una crítica que apuntó directamente a la personalidad y comportamiento de Samahara dentro del reality.

“Nomino a Samahara porque no la soporto... yo te lo digo en la cara eres la manzana podrida... Cuando estás dormida todo está tranquilo, cuando te despiertas… no se la cree nadie, le han hecho miérc** durante todas las semanas y ahora se creen la buena gente, no se la compro**”, expresó.

Tensión en La Granja VIP: fuerte cruce entre Gabriela Herrera y Samahara Lobatón se vuelve viral. Captura: La Granja Vip.

La respuesta de Samahara que elevó la polémica

Tras escuchar las palabras de Gabriela, Samahara Lobatón no permaneció en silencio. Cuando fue consultada por Ethel Pozo, decidió responder con la misma contundencia, pero llevando el conflicto a un terreno más personal.

“Yo soy la manzana podrida y ella es la manzana roba maridos de la casa”, afirmó. La frase tuvo un impacto inmediato, no solo por el tono, sino por el contenido de la acusación, que abrió un nuevo frente dentro del conflicto y elevó la tensión en el programa.

“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.

Gabriela responde sin filtros

La reacción de Gabriela fue casi instantánea. Visiblemente incómoda, decidió no dejar pasar el comentario y respondió manteniendo la misma línea directa que había mostrado desde el inicio.

“Y tú también cariño... ya me cansaste, búscate otra, el mismo cuento”, señaló. Con estas palabras, la bailarina dejó en claro que considera reiterativas las acusaciones en su contra y que no está dispuesta a tolerarlas, reforzando su postura dentro del reality.

Tensión en La Granja VIP: fuerte cruce entre Gabriela Herrera y Samahara Lobatón se vuelve viral. Captura: La Granja Vip.

El factor Diego Chávarri en la polémica

A este escenario se suma un elemento que ha intensificado la controversia: la cercanía entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri. Ambos confesaron dentro del programa que sienten atracción mutua, una revelación que generó cuestionamientos debido a que él mantiene una relación fuera del reality.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera reaccionan incómodos al ver expuesta su confesión de atracción, con un mensaje de 'Fuerzas Thalía' de fondo.