El Gobierno de Perú prevé que el PIB crezca este año un 3,2% pese a Irán y al fenómeno de "El Niño"

El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Rodolfo Acuña Namihas, ha avanzado este lunes que el PIB del país crecerá este año un 3,2% gracias al impulso de la recuperación de la inversión privada, el valor de las materias primas y la política fiscal.

"El incremento [...] constituye una meta alcanzable al cierre del ciclo [...]. Si bien el recrudecimiento del conflicto internacional [de Irán] y un posible aumento en la intensidad del fenómeno "El Niño" podrían agravar la situación interna, los pronósticos ya consideran tales variables", ha afirmado durante una entrevista concedida a 'El Peruano'.

El ministro ha sostenido que la inversión privada crecerá un 4,4% en 2026 para acumular tres años consecutivos de avances. En concreto, la inversión minera superará los 6.500 millones de dólares (5.634 millones de euros), mientras que la no minera se destinará a infraestructuras, hidrocarburos y obras varias.

"Construcción, minería y servicios marcan, principalmente, la mayor tasa de impulso", ha explicado. "El sistema financiero peruano ha demostrado resiliencia incluso en escenarios complejos", ha añadido.

El titular de Economía ha asegurado que el Banco Central de Reserva (BCR) también ve alcanzable la cifra del 3,2% y que la "prudencia" del Gobierno en materia económica está detrás del desempeño macro.

Acuña Namihas ha destacado que los indicadores adelantados de enero y febrero muestran una "expansión continua" de 23 meses que muestran unos "fundamentos reales no basados en meras expectativas".