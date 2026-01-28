Funciones únicas para “Tardes de soledad”: el premiado filme de Albert Serra se proyecta en Buenos Aires

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín –Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.– será sede del estreno de Tardes de soledad, el más reciente largometraje del director español Albert Serra. El film, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y recibió la Concha de Oro, se exhibirá en Buenos Aires en siete únicas funciones, entre el 12 y el 18 de febrero.

El film, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y obtuvo la Concha de Oro, llega a Buenos Aires por iniciativa del Complejo Teatral de Buenos Aires, junto con Kligger y la Fundación Cinemateca Argentina.

Tardes de soledad (2024) sigue la jornada del torero Andrés Roca Rey durante un día de corrida, desde el momento en que se prepara hasta el final de la faena.

La programación contempla funciones el jueves 12, viernes 13, sábado 14, jueves 19 y viernes 20 de febrero a las 21, y el domingo 15 y miércoles 18 de febrero a las 18.

Tardes de soledad (2024) sigue la jornada del torero Andrés Roca Rey durante un día de corrida, desde el momento en que se prepara hasta el cierre de la faena. El film alterna entre la intimidad de los camerinos, el recorrido en coche hacia la plaza y el regreso, y las escenas dentro del ruedo, donde se cumplen los diferentes rituales del toreo, como el tercio de varas, el de banderillas y el de matar. No muestra el entorno exterior ni la multitud, concentrándose en los espacios cerrados y los intercambios entre el torero y su cuadrilla.

Críticos como Quim Casas, de El Periódico, remarcan que la obra se sitúa entre el documental y la ficción, con una cámara que capta tanto la preparación como la ejecución y el retorno de la faena. En la misma línea, Diego Lerer, para Micropsia Cine, subraya que Serra no impone una mirada sobre el universo de las corridas de toros, sino que presenta los detalles y rituales con una aproximación cinematográfica que deja en manos del espectador la interpretación moral.

