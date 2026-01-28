Cultura

Funciones únicas para “Tardes de soledad”: el premiado filme de Albert Serra se proyecta en Buenos Aires

Durante solo siete funciones, la aclamada propuesta de Albert Serra sorprende al contar el día de un torero desde dentro, con una mirada que la crítica describe como fascinante, neutral y fuera de todo convencionalismo

Guardar

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín –Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.– será sede del estreno de Tardes de soledad, el más reciente largometraje del director español Albert Serra. El film, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y recibió la Concha de Oro, se exhibirá en Buenos Aires en siete únicas funciones, entre el 12 y el 18 de febrero.

El film, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y obtuvo la Concha de Oro, llega a Buenos Aires por iniciativa del Complejo Teatral de Buenos Aires, junto con Kligger y la Fundación Cinemateca Argentina.

Tardes de soledad (2024) sigue la jornada del torero Andrés Roca Rey durante un día de corrida, desde el momento en que se prepara hasta el final de la faena.

La programación contempla funciones el jueves 12, viernes 13, sábado 14, jueves 19 y viernes 20 de febrero a las 21, y el domingo 15 y miércoles 18 de febrero a las 18.

Tardes de soledad (2024) sigue la jornada del torero Andrés Roca Rey durante un día de corrida, desde el momento en que se prepara hasta el cierre de la faena. El film alterna entre la intimidad de los camerinos, el recorrido en coche hacia la plaza y el regreso, y las escenas dentro del ruedo, donde se cumplen los diferentes rituales del toreo, como el tercio de varas, el de banderillas y el de matar. No muestra el entorno exterior ni la multitud, concentrándose en los espacios cerrados y los intercambios entre el torero y su cuadrilla.

El Teatro San Martín estrena
El Teatro San Martín estrena 'Tardes de soledad', la última película del cineasta español Albert Serra, en la Sala Leopoldo Lugones

Críticos como Quim Casas, de El Periódico, remarcan que la obra se sitúa entre el documental y la ficción, con una cámara que capta tanto la preparación como la ejecución y el retorno de la faena. En la misma línea, Diego Lerer, para Micropsia Cine, subraya que Serra no impone una mirada sobre el universo de las corridas de toros, sino que presenta los detalles y rituales con una aproximación cinematográfica que deja en manos del espectador la interpretación moral.

Fuente y fotos: gentileza Departamento de Prensa CTBA.

Temas Relacionados

Tardes de soledadAlbert SerraAndrés Roca ReyComplejo Teatral de Buenos AiresBuenos AiresCineDocumentalSala Leopoldo Lugones

Últimas Noticias

Condenan a uno de los líderes de una red criminal que saqueó arte y reliquias deportivas durante más de 20 años en Estados Unidos

Joseph Atsus fue sentenciado por su rol en el robo de obras de Andy Warhol, Jackson Pollock y objetos deportivos únicos, con pérdidas irreparables y piezas emblemáticas aún desaparecidas

Condenan a uno de los

Las fotos legendarias de Boleslaw Senderowicz que transformaron la publicidad y la moda argentina regresan a escena

La FotoGalería Sara Facio revive las décadas de 1950 a 1980 con una muestra que reúne retratos únicos, técnicas experimentales y la huella inconfundible de Senderowicz en la cultura visual del país

Las fotos legendarias de Boleslaw

‘Crepúsculo’ regresa a los cines argentinos luego de casi dos décadas

El fenómeno literario convertido en clásico del cine juvenil de la primera década de este siglo, se reestrena esta semana con una copia restaurada en 80 salas de todo el país

‘Crepúsculo’ regresa a los cines

“Troublemaker”, los orígenes rebeldes de Mandela, antes de convertirse en líder admirado por todo el mundo

El documental de Antoine Fuqua sorprende en el Festival de Sundance con una mirada íntima del lado más combativo del expresidente de Sudáfrica y figura clave en la historia de la lucha contra el racismo

“Troublemaker”, los orígenes rebeldes de

Pérez-Reverte aplaza el ciclo sobre la Guerra Civil tras la polémica y las numerosas “bajas sobrevenidas”, entre ellas la del escritor David Uclés

La Fundación Cajasol ha reprogramado el encuentro al otoño después de la polémica en torno al programa y el título del ciclo

Pérez-Reverte aplaza el ciclo sobre
DEPORTES
Qué dijo el jefe de

Qué dijo el jefe de Alpine tras una nueva salida a pista de Franco Colapinto: el objetivo que tuvo y el elogio a la “sólida” sesión

La definición de la Champions League con 18 partidos en simultáneo, en vivo

La AFA dio a conocer la lista de socios de todos los clubes: los equipos que dominan el Top 5

Antes del esperado Racing-Rosario Central, Aldosivi recibe a Barracas Central

“No me gusta la soberbia”: la dura frase del arquero de Uruguay sobre la selección argentina y Dibu Martínez

TELESHOW
En medio de los rumores

En medio de los rumores con Sofía Gala, Fito Páez lanzó el último videoclip de Novela, su más reciente álbum

La desopilante tentación de Lizy Tagliani que la pondría en un aprieto con Sebastián Nebot: “Mi talón de Aquiles”

Las tiernas palabras del hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández al imitar los apodos familiares: “Mi amor”

Bizarrap eligió la costa de Pinamar para desconectarse y disfrutar del verano en la playa

Wanda Nara y la China Suárez se preparan para la batalla menos pensada: todos los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Nueva currícula educativa en El

Nueva currícula educativa en El Salvador: entre la modernización y el debate sobre su alcance real

Rigoberta Menchú llama en Panamá a financiar la cultura y respetar la autoría comunitaria

Clínica especializada atenderá casos de lepra en Panamá

Orden, disciplina y valores: el papel clave de la familia en la formación escolar en El Salvador

El déficit comercial de El Salvador se amplía un 20.3 % en 2025 y supera los USD 11,400 millones