Derrumbes destruyen accesos al santuario de la Virgen de Chapi en Arequipa: fieles piden ayuda urgente

Derrumbe bloquea acceso al Santuario de la Virgen de Chapi tras intensas lluvias; fieles piden ayuda urgente. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Las intensas lluvias registradas en los últimos días ocasionaron un derrumbe que bloqueó el acceso al Santuario de la Virgen de Chapi, ubicado en la región Arequipa, dejando los caminos cubiertos de lodo, piedras y tierra. La emergencia ha dificultado el tránsito hacia el recinto religioso y afectado parte de su infraestructura externa.

Según informó RPP, las precipitaciones activaron quebradas cercanas, provocando arrastre de material que terminó cubriendo la vía principal y zonas aledañas. Según el reporte, los servicios higiénicos del santuario también resultaron inundados debido al ingreso de agua y sedimentos.

Accesos bloqueados y daños

El derrumbe se registró en el sector de Charcani, en el distrito de Cayma, donde los accesos presentan acumulación de rocas y barro que impiden el ingreso normal de visitantes. Las imágenes muestran tramos del camino completamente cubiertos y zonas donde la tierra fue arrastrada por la corriente.

Antes de la entrada principal al santuario se ubica una capilla con una imagen en miniatura de la Virgen, la cual quedó parcialmente cubierta por el lodo. Pese a los daños en los alrededores, el área donde se encuentra la imagen principal no resultó afectada, lo que fue destacado por los visitantes que llegaron al lugar.

Más que una festividad, la Virgen de Chapi se erige como un símbolo de unión y fe para la comunidad de Arequipa. (Andina)

Imagen de la virgen de Chapi intacta

De acuerdo con el citado medio, la estructura que alberga la imagen central se mantuvo intacta tras el derrumbe. En la zona se observó una gran roca situada junto al río que habría actuado como barrera natural frente al deslizamiento, evitando que el material arrastrado impactara directamente contra el recinto.

En conversación con RPP, los fieles presentes resaltaron este hecho y consideraron que la imagen se salvó de los daños más severos pese a la magnitud de las lluvias.

Devotos llegan pese a la emergencia

A pesar de las dificultades de acceso y del riesgo generado por los deslizamientos, varios pobladores acudieron al santuario para participar en oraciones. Algunos manifestaron que asistieron para pedir protección para sus familias y por las personas damnificadas por las precipitaciones.

Una ciudadana expresó que la población se encuentra “apenada y triste” por la situación que atraviesan distintos sectores de la región. En su testimonio solicitó a las autoridades que las acciones de apoyo se ejecuten con rapidez para atender a las comunidades más afectadas.

Fieles piden ayuda urgente

Los testimonios recogidos señalan que las zonas altas de Arequipa presentan mayores daños y requieren asistencia urgente. Los pobladores mencionaron sectores específicos donde, según indicaron, el impacto de las lluvias ha sido más severo y la necesidad de ayuda es inmediata.

Ante esta situación, los fieles hicieron un llamado a las autoridades para que refuercen las labores de atención y respuesta frente a la emergencia. Mientras tanto, el acceso al santuario continúa restringido por los escombros, a la espera de trabajos de limpieza y rehabilitación que permitan restablecer el tránsito con seguridad.