Los robos no paran en Lima: falsos repartidores de delivery aterrorizan zonas residenciales

La mayoría de robos al paso en los distritos de lujo de Lima son ejecutados por sujetos a bordo de motos lineales que presuntamente son usadas para trabajar como deliverys | Foto cortesía: El Comercio

Un conocido método delictivo mantiene en vilo a los habitantes de Lima: falsos repartidores de delivery han sembrado el temor en varias zonas residenciales, especialmente en el distrito de San Isidro. Según reportó Latina, estos delincuentes utilizan motocicletas y vestimenta similar a la de los trabajadores de aplicaciones de reparto para cometer robos a plena luz del día.

En menos de un mes, la avenida Pablo Carriquiry ha sido escenario de al menos tres asaltos bajo el mismo modus operandi. Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro han captado a los supuestos repartidores circulando por las veredas, ignorando la presencia de testigos y dispositivos de vigilancia.

Latina documentó cómo uno de estos sujetos arrebató el celular a un joven que revisaba su teléfono en la calle y escapó rápidamente en dirección a la avenida Carnaval y Moreira.

La avenida Pablo Carriquiry suma al menos tres asaltos en menos de un mes bajo el mismo modus operandi.

Un testigo relató que “le arrebató el celular de sus manos” y que, pese a la reacción de la víctima, el ladrón logró huir. “No le importó conducir por la vereda, tampoco que las cámaras registraran sus movimientos”, informó el reportaje de Latina. El incidente ocurrió a plena luz del día, lo que ha incrementado la preocupación de los vecinos.

Vecinos en alerta y falta de seguridad

La sensación de inseguridad se ha extendido entre los residentes. Uno de ellos comentó a Latina que la presencia de cámaras municipales no ha disuadido a los delincuentes: “Ha habido gente, pero el tema está que no hay casi mucha seguridad, a pesar que tenemos una cámara de la municipalidad aquí arriba”. La cámara señalada se encuentra en la misma calle donde ocurrieron los atracos.

La mayoría de los robos se producen cuando las víctimas están distraídas, especialmente al mediodía, durante la hora del refrigerio, y en la noche. Un vecino describió que “mayormente, al mediodía, que es la hora del refrigerio. En la noche, como a esta, como a esta hora”, y remarcó la facilidad con que los asaltantes actúan.

Autoridades advierten a la ciudadanía sobre esta nueva modalidad. - Crédito: Andina

Celulares en la mira

El teléfono móvil se ha convertido en el principal objetivo de estos falsos delivery. Una vecina explicó que “ir caminando con el celular es bien peligroso”. Contó que su compañero fue víctima de un robo similar, a pocos metros de donde se encontraba, cuando una moto se detuvo a su lado y le arrebataron el dispositivo. Otro residente agregó: “Sí, con el celular, más que nada, caminando, o sea, chateando”.

La cobertura de Latina recogió también la sorpresa de algunos vecinos ante la escalada de estos delitos: “Ahorita lo que usted me dice me sorprende, porque hasta el día de hoy, no, claro, no... Todo tranquilo”. Sin embargo, la reiteración de los hechos ha generado inquietud sobre la presencia constante de delincuentes al acecho.

Modus operandi

Los asaltantes suelen seguir a sus víctimas durante varias cuadras y aguardan el momento adecuado para actuar. Una pequeña distracción basta para que ejecuten el robo. “Una pequeña distracción puede ser aprovechada por estos delincuentes al acecho, que suelen seguir a sus víctimas durante varias cuadras, esperan el momento oportuno para robar”, reportó Latina en su informe.

La modalidad de los falsos repartidores involucra el uso de motocicletas y la simulación de actividades de reparto, lo que dificulta su identificación y permite que se movilicen rápidamente tras cometer los delitos. Las autoridades y vecinos han advertido sobre la importancia de no utilizar el celular mientras se camina por la calle, como medida preventiva ante el incremento de estos robos.