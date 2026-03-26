Fujimori concentra el 'antivoto' peruano con 43 %, pese a liderar sondeos con Aliaga

Lima, 26 mar (EFE).- La candidata presidencial Keiko Fujimori concentra el 'antivoto' del elector peruano con el 43,2 %, a pesar de que también comparte, en un empate técnico, el primer lugar en un simulacro de votación con el postulante ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 17 % de votos válidos, de acuerdo a un sondeo nacional de la empresa CPI publicado este jueves.

A la pregunta de por cuál candidato presidencial no votaría definitivamente, un 43,2 % respondió que Fujimori; 13,6 % por César Acuña, candidato de Alianza Para el Progreso (APP); 7,4 % por Vladimir Cerrón, el prófugo postulante del partido marxista Perú Libre, y 5,4 % por López Aliaga.

Además, un 5,9 % respondió que no votaría por ninguno de los 35 candidatos que se presentan a las elecciones presidenciales del 12 de abril en Perú.

La empresa CPI difundió con la emisora RPP el simulacro de votación que hizo antes de los debates presidenciales desarrollados esta semana y en los que la heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y el exalcalde de Lima siguen figurando primeros, tal como en otros sondeos.

López Aliaga obtuvo 17,9 % de votos válidos (13,5 % de votos emitidos) y Fujimori recibió el 17,3 % de votos válidos (13,1 % votos emitidos), en tanto que el porcentaje de votos blancos o viciados se elevó a 24,2 %.

Le siguen a ambos candidatos, el centroizquierdista Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 10,5 % de votos válidos; el exministro Jorge Nieto con 6,7 %, del centrista Partido del Buen Gobierno, y el cómico Carlos Álvarez, del derechista País Para Todos, con 5,7 %.

En la intención de voto registrada en este mes por CPI, López Aliaga marcha con 11,7 %; Fujimori con 10,1 %; López Chau con 6,6 %; Nieto con 3,9 %, y Álvarez con 3,5 %.

El gerente general de CPI, Omar Castro, declaró a RPP que el porcentaje de indecisos se ha incrementado en los últimos días, especialmente entre el votante más joven, a 23 % por la aparente desilusión sobre algunos de los candidatos que habían atraído votos en las semanas previas, como el militar en retiro Wolfgang Grozo, del partido Integridad Democrática.

La encuesta de CPI se aplicó a una muestra de 1.300 personas a nivel nacional, entre el 21 y 23 de marzo, con un nivel de confianza de 95,9 % y un margen de error de 2,7 %.EFE