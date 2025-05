Raúl Doroteo, acusado de agredir a su padre, pide perdón entre lágrimas y anuncia denuncia contra periodista

Parlamentario pidió disculpa a su padre, pero negó violencia y anunció una denuncia contra la reportera. | Canal N

El enfrentamiento entre el congresista Raúl Doroteo y su padre continúan. El legislador, acusado de agresión, brindó una conferencia de prensa acompañado de sus tíos y negó las acusaciones. “Jamás abandonaría a mi padre y mucho menos a mi madre. He estado con él en situaciones difíciles”, afirmó visiblemente emocionado. Aunque confirmó problemas familiares y pidió perdón a su progenitor, anunció que interpuso una denuncia contra la reportera.

“Me arrodillo ante mi padre si cree que en algún momento me he portado mal, pero todo ha sido con la mejor disposición de cuidarlos. Ustedes saben cómo amo a mi padre, no entiendo por qué está así. Niego cualquier agresión, mucho menos que no le haya dado la atención a mi mamá. […] Por este medio también comunicar que he iniciado acciones legales contra la reportera porque ella tenía el informe completo del médico legista y ha dañado mi honra“, expresó ante los medios de comunicación.

A su turno, Félix Doroteo Neyra, tío del parlamentario y hermano de su progenitor, también despotricó contra el reportaje. “Rechazo categóricamente que haya ese tipo de ediciones que suelen darse manchando honras”, expresó y mencionó que el denunciante estaría siendo manipulado por otras personas. “Creo que en el fondo, lo que ha hecho mi hermano no es obra de él directamente. Tal vez hay personas interesadas en hacernos daño, pero estamos acá para respaldarlo”, indicó.

Rosana García Castillo, tía de Raúl, también dio su versión durante el evento, enfatizando la preocupación por la salud de su hermana María Melva. “Es muy difícil estar aquí teniendo que dar a conocer los problemas familiares, pero sí tenía que estar aquí presente acompañando a mi sobrino porque siempre estuvo con sus padres”, afirmó. Se sumó a las críticas hacia la denuncia y lamentó que la salud de su hermana no haya sido prioritario. Incluso, indicó que se trataría de una venganza.

“La agredida he sido yo. Esa denuncia que ha interpuesto contra nosotros es en represalia por la que yo formulé al instante, cuando fui a visitar a mi hermana, que se encuentra delicada de salud”, agregó ante la prensa.

La versión del padre de Raúl Doroteo

La versión de su padre es otra. Raúl Doroteo Neyra, de 80 años, sostiene haber sido agredido por su hijo el pasado 15 de mayo, en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde su esposa, María Melva, se encuentra en estado crítico. “La agresión ocurrió estando su madre ahí tendida, con su vida pendiente de un hilo”, narró a Cuarto Poder.

El anciano relató que el legislador, acompañado de García Castillo, lo atacó con un maletín durante una visita fuera de horario. “Estaba medio dormido, y ella se acerca a agarrarle la cara (a María Melva), a despertarla. Me despierto, lo veo y me acerco y le digo: ‘¿Qué hace usted aquí? Retírese’. Se levanta y me agrede. Como estaba el congresista, en lugar de llamarle la atención, él se suma y me da con el maletín. Me golpeó”, relató l dominical.

El padre incluso insinuó un posible interés del congresista en la muerte de su madre. “A él le vale más su mamá muerta que viva. Por conveniencia, por sus intereses. Esa es la triste realidad. Es un maquiavélico”, declaró al programa periodístico.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el parlamentario y su progenitor son protagonistas de enfrentamientos. En septiembre del 2024, el legislador también fue denunciado por su propio padre de apropiarse ilícitamente de su residencia familiar y de intentar declarar incapaz mental a su madre para invalidar el proceso judicial seguido en su contra.